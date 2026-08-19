Sánchez prepara el terreno para las elecciones usando a Puente como bulldog contra la Corona

El verano político en España ha dejado atrás la tranquilidad habitual para transformarse en un auténtico laboratorio de tensiones institucionales. La imagen de Felipe VI junto a Javier Negre, sumada al veto a su visita a Ceuta, ha proporcionado al Gobierno la marioneta perfecta para mover sus piezas y comprobar hasta dónde puede estirar el hilo con la Corona. Todo esto, con Óscar Puente como figura central, como señala Libertad Digital.

La situación es conocida: crisis migratoria en Ceuta, malestar creciente en la ciudad autónoma y un jefe del Estado que está dispuesto a viajar para mostrar apoyo, pero es parado por un Gobierno que gestiona los gestos con precisión. A la vez, el vídeo del Rey posando con Negre durante la toma de posesión del presidente colombiano se convierte en un arma política. Y es entonces cuando surge Puente, elevando el tono de una conversación de bar a un nivel institucional, calificando los hechos de “absoluta ignominia” y abriendo un nuevo frente: es la primera vez que un ministro apunta directamente al jefe del Estado por un simple gesto de cortesía.

La estrategia: abrir una urnita simbólica entre Monarquía y República

Detrás del aparente estallido del ministro de Transportes hay un plan que diversos actores políticos describen con bastante claridad: emplear la Corona como nuevo eje de polarización en un momento en que la agenda económica del Gobierno ofrece escaso margen electoral. La Casa del Rey ha visto cómo su popularidad ha aumentado en circunstancias críticas, como el discurso del 1-O o gestos cercanos en localidades como Paiporta, mientras que la aprobación de Sánchez se ha resentido. Este choque controlado con Felipe VI permite conseguir varios objetivos simultáneamente:

Presentar al presidente como referente de un bloque republicano, aunque el PSOE no abogue abiertamente por un cambio en el modelo de Estado.

Colocar a la derecha en la posición de “partido de la Corona”, vinculando la Monarquía con la “ultraderecha” en el relato oficial.

Movilizar al electorado más radical, que tiende a quedarse en casa cuando las elecciones se enfocan en la gestión económica.

Algunos analistas apuntan a la existencia de una segunda urna simbólica, en paralelo a las generales: una que versaría sobre Monarquía o República, no tanto desde un prisma jurídico, sino emocional. La idea sería que el voto a Sánchez se convierta en una especie de respaldo al bloque que desea “abrir el debate” sobre el modelo de Estado, capturando incluso el espacio de ERC y otros socios republicanos.

La ofensiva contra el Rey se inscribe, además, dentro de lo que la oposición ya denomina “programa destituyente”: un proceso gradual de desgaste de las instituciones del régimen del 78 —Corona, Poder Judicial, Senado— con miras a justificar, en el futuro, una reforma profunda del sistema hacia una “plurinacionalidad de carácter confederal”. Todo esto se gestiona sin someter ese cambio a una votación explícita, sino creando un clima y un relato de manera progresiva.

Puente, el bravucón útil y la crisis de Ceuta como catalizador

En esta coreografía política, Óscar Puente juega un papel muy preciso. No se limita a ser el ministro de Transportes; actúa como el “perro de presa” del Gobierno, omnipresente en redes sociales y especializado en el choque directo, capaz de decir lo que Sánchez no puede permitirse en público. Su responsabilidad consiste en:

Romper tabúes, como criticar abiertamente al Rey, para evaluar las reacciones sociales y mediáticas.

Definir líneas rojas simbólicas —la foto con Negre, la neutralidad monárquica— que el propio presidente podrá ajustar si la tensión escala.

Mantener el debate público centrado en el eje identitario, mientras que la gestión de la crisis de Ceuta se percibe como tardía y vacacional.

El detonante inmediato se encuentra en la ciudad autónoma: la filtración sobre el deseo del Rey de viajar a Ceuta y cómo el Gobierno le habría puesto impedimentos llega en un ambiente de frustración local, con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, pidiendo atención desde Palma tras haberse reunido con Felipe VI. Ante ello, el jefe del Estado manifiesta su “preocupación e indignación” por lo sucedido y solicita que no se repita, un mensaje que en Moncloa interpretan como un tirón de orejas. La reacción se traduce en una ofensiva hacia la imagen del Rey, convenientemente amplificada por Puente, para desplazar la discusión del ámbito de la seguridad y la inmigración hacia el terreno simbólico de la Corona.

La oposición, por su parte, ha percibido esta maniobra. Alberto Núñez Feijóo denuncia los ministros “tabernarios” y critica un intento de “deslegitimar” la Corona para dividir España en dos bandos irreconciliables y plebiscitar así las próximas generales. En Génova, los ataques de Puente son interpretados como parte de una estrategia electoral en la recta final de la legislatura, después de haber agotado la agenda social. Tanto el PP como Vox compiten por ver quién defiende con más firmeza al monarca, conscientes de que la figura de Felipe VI cuenta con un respaldo transversal que podría ser clave en la campaña.