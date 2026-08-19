Una vecina de Ceuta tritura a ‘Barbie Gaza’ y acaba en una monumental bronca en plató

Salió muy mal parada.

Una vecina de Ceuta protagonizó un tenso enfrentamiento en el plató de ‘En boca de todos’ (Cuatro) con Hanan Alcalde, conocida como ‘Barbie Gaza’, a la que acusó de construir un relato distorsionado sobre la ciudad mientras los residentes locales enfrentan problemas de seguridad que, según denunció, quedan invisibilizados.

«Ella te está contando una historia, una película que ella se está montando», arrancó la vecina visiblemente indignada, haciendo referencia a vídeos donde la activista aparece paseando tranquilamente por zonas como la playa Trampolín, mostrando una imagen idílica que contrasta con la experiencia cotidiana de muchos habitantes.

«Qué bien vives tú en Ceuta»

La residente denunció que existen privilegios que permiten a algunas personas moverse con libertad mientras otras no pueden hacerlo: «Tú que vas porque tu marido es policía, porque mi marido no es policía. Yo no puedo ir tranquila por la calle«.

El relato se vuelve más personal cuando describió la situación de su propia familia: «Mi nuera trabaja y sale a las cuatro de la mañana, solita, no tiene militares, no tiene nada, ocho niñas con 23 años». Según su testimonio, su hijo debe levantarse a las cuatro de la mañana «con dos palos, esperando a su mujer abajo» porque viene del Mazón y no tienen protección.

La disputa sobre prioridades

Uno de los momentos más tensos llegó cuando la vecina respondió a un intento de desviar el foco hacia causas internacionales: «Vienes tú a decir que nosotros, pobrecitos los de Palestina, que a mí Palestina, la verdad, ahora mismo, en este momento no me importa nada. A mí me importa mi familia, mi nuera, mi hijo».

La mujer acusó directamente a la activista de instrumentalizar la situación migratoria: «A ti lo que te gusta es la inmigración para salir en la tele. Porque si no, no sale para nada». Y añade: «Tú con la ONG es lo que te encanta. Esto es lo que os gusta a ustedes».

«Estamos hartos de la gente como tú»

El reproche central fue en torno a la acusación de que la activista tachara de racismo a los vecinos que expresan sus preocupaciones de seguridad: «Que estamos hartos de la gente como tú, que venís para hacer tres chalauras y os quedéis aquí las abanderadas. Para que tú vengas y digas que aquí somos todos unos racistas».

La vecina insistió en que la activista puede pasear libremente por barrios como Erquicia, Los Rosales o La Pantera porque tiene protección, mientras que ella misma confiesa: «Yo salgo a las 5 y media de la mañana de mi casa y salgo con un jute. Tú no sales con un jute».

El derecho a expresarse

Cuando la activista intervino apelando a que «todas las vidas valen igual», la vecina respondió: «Tú tienes la posibilidad de hablar cuando te da la gana. Yo tengo este momento nada más. Entonces, si no te importa, déjame expresarme».