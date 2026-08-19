«Que venga y que grabe todo»: el testimonio de una vecina de Ceuta sobre la situación migratoria

L a denuncia de una vecina indignada

Pilar, vecina de Ceuta, ha lanzado un testimonio contundente sobre la situación migratoria en la ciudad autónoma. Su mensaje es claro: que las autoridades vengan y graben todo, no solo el Muelle del Trampolín, sino todas las barriadas donde se concentra la población migrante. «Todas las barriadas están llenas. Nada, pues yo me lo he inventado todo lo que he visto. No he estado, no he visto nada», afirma con ironía.

Su invitación es personal y directa: que vengan y vean la realidad sin maquillaje, sin las limpiezas que, según denuncia, se realizan sistemáticamente antes de cada visita ministerial. «Que no venga aquí a hacerse la foto y se va. Que está limpiando cada vez que viene aquí un ministro. Limpian y se van», critica.

Las limpiezas antes de las visitas oficiales

Según el testimonio de Pilar, antes de la llegada de las autoridades se produce una operación de limpieza que oculta la realidad: «Tú has visto que ayer por la noche, antes de que llegara la ministra, han quitado los cartones, se han llevado a los inmigrantes para que no lo vean». Esta práctica no sería nueva, sino que se habría repetido desde el primer día con Pedro Sánchez y toda la ruta de ministros que han visitado Ceuta.

La situación nocturna es especialmente dramática: «Esto por la noche hay que verlo. Porque duermen con cartones por todos los lados. Con todo lo que cogen. Que repito, que no solamente duermen en el trampolín», explica Pilar, refiriéndose a la dispersión de personas durmiendo en la calle por toda la ciudad.

La propuesta de redistribución

La vecina plantea una pregunta directa sobre las cifras de entrada: «¿Cuánto han entrado? ¿70.000, 50.000?». Y lanza una propuesta: «Si todos los 70.000 entraran en barco, o sea, nosotros ahora mismo o el gobierno, no sé cómo explicarlo, lo pusiéramos y lo lleváramos a Algeciras y lo repartimos por toda España, ¿qué?». Su pregunta es simple: «¿Por qué no lo tenemos que quedar aquí? ¿Por qué? Si dicen que no es una invasión, vamos a repartirlo».

El debate sobre el término «invasión»

Durante la conversación surge un debate sobre el uso del término «invasión». Almudena interviene para matizar: «No se puede hablar de invasión, porque si hablas de invasión la gente tiende a pensar que la persona que está entrando buscándose una vida mejor es como mínimo un agresor, un enemigo».

Sin embargo, Pilar mantiene su posición: «Que venga una vida mejor, hay que darle de todo, que perfecto. ¿No le vamos a llamar invasión? Yo sé lo que es». La discusión refleja la tensión entre la empatía con las personas migrantes y la percepción de saturación de los vecinos de Ceuta, que consideran que el gobierno marroquí ha «provocado invasiones».

La frustración con las visitas institucionales

El testimonio de Pilar transmite una profunda frustración con las visitas institucionales que no van acompañadas de soluciones: «Toda la ruta que hemos tenido de ministros, que no sé para qué vienen, porque no hacen nada». Su reclamo es que se muestre la realidad completa, no solo los espacios que han sido previamente limpiados para las cámaras.

La denuncia pone de manifiesto la brecha entre la percepción oficial de la situación migratoria en Ceuta y la vivencia cotidiana de sus vecinos, que sienten que su realidad es invisibilizada cuando llegan las autoridades.