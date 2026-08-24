Antonio Caño sobre las pifias de la izquierda española y lo que se le viene encima al PSOE

El artículo que Antonio Caño, periodista, publicó el 24 de agosto de 2026 en ‘The Objective’ con el título La responsabilidad de la izquierda centra la atención en dos modestos diputados del PSOE en Ceuta.

Aunque no se trata de líderes territoriales ni de figuras prominentes, estos legisladores se convierten en el referente que el autor utiliza para interpelar a toda la izquierda española sobre su papel en relación al proyecto de Pedro Sánchez y el ejercicio de gobernanza en tiempos de crisis.

Desde el inicio, la tesis se presenta de manera clara: estos representantes ceutíes proponen un camino alternativo al seguidismo que, según Caño, ha invadido al partido. En contraste con la rutina de defender a su líder a toda costa, incluso en contra de la realidad y de la experiencia de los ciudadanos que enfrentan las consecuencias de las decisiones gubernamentales, estos diputados desafían la disciplina no escrita de actuar como borregos y de engañar a la ciudadanía para mantener el relato oficial.

Ceuta como laboratorio de la desobediencia

La elección de Ceuta no es casual. Para el periodista, esta ciudad autónoma se ha transformado en símbolo de abandono institucional y de crisis de seguridad. Por lo tanto, resulta llamativo que la crítica al Gobierno surja precisamente en este contexto. Los diputados ceutíes del PSOE cuestionan la manera en que la dirección nacional ha manejado la situación, y en esa crítica, Caño descubre la grieta que le permite examinar el trasfondo del problema: la obediencia ciega al líder y el desprecio por el pensamiento autónomo en la izquierda.

En este marco, uno de los fragmentos que el autor resalta es la mecánica interna del partido y su inclinación hacia un personalismo extremo. Lo expresa con contundencia para impactar al lector: «Tanta obediencia ciega y tantas mentiras solo tienen un propósito: proteger a Sánchez. Mientras Sánchez permanezca en el cargo, no habrá otras prioridades ni intereses en el PSOE más que los que se alineen con sus intereses y necesidades personales.» La crítica no solo apunta al presidente del Gobierno, sino también a toda la estructura del partido que ha aceptado esta lógica.

Para reforzar esta idea, el texto subraya la dependencia absoluta respecto a Moncloa, llevada casi al extremo de un partido único: «Nadie en el partido será capaz de desarrollar un pensamiento propio; desde el primero hasta el último militante deberán esperar antes de hablar hasta que en Moncloa les indiquen cuál es la posición correcta, qué se supone que debe pensar un socialista y cuál es la postura de la izquierda.» El paralelismo con etapas oscuras del socialismo real no es fortuito y forma parte del arsenal retórico del autor.

Sanchismo, estalinismo y virtud del gobernante

A continuación, el artículo se aventura en una comparación provocadora con los «peores momentos del estalinismo», una analogía que busca ilustrar la flexibilidad de la verdad cuando depende del líder. Caño lo resume con una frase que encapsula toda su crítica a la cultura política del sanchismo: «Como en los peores momentos del estalinismo, en el PSOE de Sánchez dos más dos son cuatro, salvo que Sánchez afirme que son cinco.» Aquí la atención se desplaza de Ceuta al debate más amplio sobre qué se entiende por una izquierda responsable.

Desde la perspectiva del autor, el problema no es únicamente organizativo, sino también moral. Por eso insiste en la virtud del gobernante, un concepto clásico que vuelve a surgir como criterio para evaluar la legitimidad de un proyecto político que trasciende la mera aritmética parlamentaria. No es suficiente con ganar elecciones o mantenerse en el poder: lo que importa es cómo se ejerce el liderazgo, cuál es la relación con la verdad y los ciudadanos, y hasta qué punto la izquierda se identifica con ese tipo de gobernanza.

En este punto, Caño introduce un escenario inquietante para el PSOE. La conclusión que plantea no se limita a la posibilidad de una derrota electoral. La inquietud radica en lo que podría suceder tras dicho revés si no se cuestiona el liderazgo. El pasaje es claro: «Desgraciadamente, puede que esto no termine simplemente con una derrota del PSOE en las próximas elecciones. Si Sánchez sobrevive a ese fracaso, ya sea porque logra relativizar el resultado o disfrazarlo tras supuestos ataques de la extrema derecha, seguirá al mando del partido en espera de una oportunidad para su regreso —como hizo Trump— y todo seguirá igual, como sucedió en el Partido Republicano de Estados Unidos con Trump.» La referencia a Donald Trump y el Partido Republicano introduce la experiencia de Estados Unidos como una advertencia para la izquierda española.

De Ceuta a la geografía moral del PSOE

A partir de ese diagnóstico, el artículo aborda su propuesta política, aún enmarcada en términos de crítica reflexiva. Caño sostiene que no hay una opción viable dentro del partido mientras Sánchez se mantenga en la dirección, y de ahí surge una receta drástica que enlaza renovación orgánica con depuración moral. El fragmento central en esta sección del texto es contundente: «No hay otra opción para los socialistas —como ya entendieron otros compañeros en 2016— que apartar a Sánchez de la dirección y, si es posible, del partido, y comenzar de nuevo con nuevos militantes que hayan logrado mantenerse al margen de la degradación moral del sanchismo.» La referencia a 2016 evoca la caída anterior del líder y sugiere la posibilidad de repetir ese movimiento.

La mirada sobre Ceuta se convierte entonces en un análisis del mapa interno del PSOE. El autor identifica a dos militantes que representan esa resistencia a la degradación moral, y desde ellos extiende la hipótesis al resto del país: «Hemos visto que hay dos en Ceuta. Hay alguno más en Madrid. Debe de haber más, ahora en silencio, distribuidos por la geografía española.» La idea es que existen socialistas dispuestos a asumir la responsabilidad de la izquierda, aunque aún estén sometidos a la presión de la disciplina interna y temen represalias.

Esta geografía moral se conecta con otro personaje clave: Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, a quien Caño presenta como la voz discrepante más notoria en el partido. El cierre del artículo plantea una solicitud sutil pero clara: que el ejemplo de los diputados ceutíes ecoe y que García-Page no sea la única voz crítica en el curso político que se avecina.

Puntos clave que se desprenden de la glosa

Para captar la magnitud de la reflexión que articula el texto, es útil fijarse en algunos ejes que lo atraviesan:

La crítica a la izquierda no se limita al PSOE , pero se centra en él como fuerza fundamental del sistema político español.

, pero se centra en él como fuerza fundamental del sistema político español. La figura de Pedro Sánchez emerge como el núcleo de un modelo de liderazgo que, según el autor, convierte el interés general en interés personal.

emerge como el núcleo de un modelo de liderazgo que, según el autor, convierte el interés general en interés personal. Las referencias a Ceuta y a sus dos diputados resaltan la relevancia de la periferia y de los territorios apartados de Madrid como catalizadores de la disidencia.

y a sus dos diputados resaltan la relevancia de la periferia y de los territorios apartados de Madrid como catalizadores de la disidencia. La analogía con Trump y el Partido Republicano sitúa el debate en un marco internacional y advierte sobre los riesgos de mantener líderes contestados tras derrotas electorales.

Una nota final en tono ligero

El texto de Antonio Caño no menciona animales, pero deja al lector con la imagen de un rebaño que empieza a romper filas en la ladera política del PSOE. Dos «modestos» diputados en Ceuta alzan la vista, se apartan del camino trazado y, sin hacer aspavientos, recuerdan que incluso en los partidos más disciplinados siempre hay alguna oveja que decide pensar por sí misma. En esa pequeña rebeldía, el autor vislumbra tal vez el primer gesto de una izquierda que busca recuperar la virtud perdida del gobernante.