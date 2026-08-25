Los 10 temas que marcan el escenario político y periodístico español de este martes 25 de agosto de 2026: crisis, Ceuta, factura de la luz...

1. POLÍTICA · MIGRACIÓN · SEGURIDAD

Moncloa activa el Consejo de Seguridad Nacional por la crisis de Ceuta

Este martes por la mañana, Pedro Sánchez reúne en La Moncloa al Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis migratoria en Ceuta, 25 días después de la entrada masiva de más de 72.000 personas por la frontera del Tarajal a finales de julio. La convocatoria extraordinaria, que se celebra hoy antes del primer Consejo de Ministros tras las vacaciones, responde a la presión sostenida sobre los servicios de extranjería, justicia y sanidad de la ciudad autónoma, que las autoridades locales siguen describiendo como “muy lejos” de la normalidad. En la reunión se prevé aprobar un real decreto que declare la situación de Ceuta como “de interés para la seguridad nacional” y que establezca un mando único, además de medidas económicas específicas para empresarios, autónomos y trabajadores ceutíes. La oposición, con el PP al frente, ha intensificado en las últimas horas sus críticas y reclama más funcionarios y trabajo en tres turnos diarios para agilizar los expedientes de repatriación, mientras voces como la de Josep Borrell cuestionan la reacción “histérica” de algunos gobiernos europeos ante la crisis. El foco mediático y político de esta mañana se concentra así en cómo el Gobierno articula su respuesta y en el mensaje que lanza al resto de la Unión Europea.

2. POLÍTICA · GOBIERNO · ECONOMÍA

Primer Consejo de Ministros tras el verano: Ceuta y medidas económicas en el centro

También esta mañana, la primera reunión del Consejo de Ministros tras el paréntesis de agosto coloca de nuevo a la política en modo pleno, con la crisis de Ceuta como eje del orden del día. El Ejecutivo, encabezado por Sánchez, llega al encuentro con el compromiso de aprobar el citado real decreto que refuerce la consideración de la emergencia migratoria y articule un mando único de coordinación. En paralelo, el Gobierno planea medidas económicas específicas para la ciudad autónoma, dirigidas a paliar el impacto sobre su tejido productivo y su mercado laboral tras la entrada masiva de migrantes. La cita concentra hoy la atención de los medios españoles, no solo por el contenido concreto, sino por su valor simbólico: marca el regreso del debate político ordinario, activa los equilibrios internos del Gobierno y da pie a nuevas lecturas sobre la relación de fuerzas en la coalición y sobre el futuro liderazgo socialista. La oposición utilizará las decisiones que se adopten este martes como termómetro de la capacidad del Ejecutivo para gestionar una crisis que ya ha tensado la agenda europea.

3. POLÍTICA · PARLAMENTO · DEFENSA

Margarita Robles abre hoy en el Congreso la ronda de explicaciones por Ceuta

El Congreso de los Diputados se convierte este mediodía en el segundo gran escenario político del día, con la comparecencia extraordinaria de la ministra de Defensa, Margarita Robles, prevista para las 12:30 horas de este martes. Su intervención inaugura una ronda de ocho miembros del Gobierno que deberán detallar en comisión las actuaciones de sus departamentos ante la crisis migratoria ceutí. La sesión de hoy servirá para aclarar el papel de las Fuerzas Armadas en el dispositivo, el grado de coordinación con Interior y la lectura que Defensa hace de la presión ejercida por Marruecos sobre la frontera, asunto sobre el que la oposición lleva días cargando el discurso. Estas comparecencias se extenderán hasta el lunes 31 de agosto, con otros ministros llamados a explicar la gestión sanitaria, social y de infancia en la ciudad autónoma. La cita de esta mañana es tendencia porque canaliza, en tiempo real, la pugna por el relato: gobierno y oposición se disputan el marco interpretativo de una crisis que ha reabierto el debate sobre los límites de la política migratoria española y la capacidad del Estado para blindar sus fronteras.

4. POLÍTICA · AUTONOMÍAS · MIGRACIÓN

Ayuso atiza al Gobierno por la gestión sanitaria y las vacunas en Ceuta

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha colocado en el centro de la conversación política desde anoche tras ironizar sobre la gestión del Gobierno central en la crisis ceutí y cuestionar la respuesta sanitaria prevista. En declaraciones difundidas este lunes y amplificadas hoy, Ayuso critica que “tres semanas después se dan cuenta de que necesitan vacunas” en la ciudad autónoma, y acusa al Ejecutivo de no haber hecho “absolutamente nada” durante ese periodo. Sus palabras enlazan con la reunión convocada por la ministra de Sanidad, Mónica García, con las comunidades autónomas para coordinar el refuerzo sanitario vinculado a Ceuta. El choque se inserta en la rivalidad ya abierta entre Ayuso y García, futura adversaria electoral, pero también en la disputa más amplia entre la Puerta del Sol y Moncloa sobre quién capitaliza el malestar ciudadano ante las crisis de seguridad y salud pública. Hoy martes, los titulares y los comentarios se detienen en el tono de la presidenta madrileña, que combina la crítica a la política migratoria con la denuncia de supuestos avisos desoídos de militares y expertos sobre la presión marroquí.

5. ECONOMÍA · ENERGÍA · CONSUMO

La luz, a precio mínimo por la tarde y disparada de noche: jornada de alta volatilidad

La factura eléctrica vuelve a ser tema de conversación este martes 25 de agosto por la fuerte volatilidad del precio mayorista, que se desploma a apenas 4,14 €/MWh en las horas centrales del día y supera los 220 €/MWh por la noche. Según los datos del OMIE difundidos ayer y detallados hoy por la prensa económica, el precio medio se sitúa en torno a 120 €/MWh, con una ventana de ahorro entre las 12:00 y las 17:00, cuando se registran los valores más bajos. En la franja de 21:00 a 22:00 horas se alcanza el máximo de la jornada, por encima de los 224 €/MWh. Esta oscilación extrema, que en el ‘pool’ lleva los precios desde niveles cercanos a cero a más de 200 €/MWh cuando cae la noche, alimenta el debate sobre el diseño del mercado eléctrico y el impacto del gas y las renovables en la formación de precios. Hoy, los medios y usuarios comparten recomendaciones prácticas —concentrar lavadoras, lavavajillas y carga de coche eléctrico en las horas baratas— mientras crece la presión política para revisar los mecanismos de fijación del coste de la luz antes de que llegue el otoño.

6. SOCIEDAD · METEOROLOGÍA · CLIMA

Fin de la borrasca y calor de nuevo al alza: la previsión para hoy en España

Tras el episodio de borrasca que marcó el inicio de la semana, este martes el tiempo se estabiliza en buena parte de la Península, pero mantiene la tensión informativa por las lluvias en el norte y el repunte de las temperaturas en el este. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy precipitaciones en el tercio norte, especialmente en el nordeste de Galicia y Asturias, donde pueden ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta. En contraste, la fachada mediterránea y Baleares registrarán cielos despejados y calor, con máximas que pueden superar los 35 grados en zonas del prelitoral valenciano, la vega del Segura y el archipiélago balear. En Catalunya, la jornada se anuncia muy soleada, con valores que pueden alcanzar los 36 grados en áreas del litoral y prelitoral. Este regreso del calor intenso, combinado con lluvias puntualmente fuertes en el norte, alimenta hoy la conversación sobre la sensación de verano interminable y sobre la adaptación de ciudades y servicios públicos a olas de calor cada vez más frecuentes.

7. POLÍTICA · PERFIL · PARTIDOS

Debate interno en el PSOE: el ministro “tuitero” recula en su papel de heredero

En el terreno más político y de lectura interna, uno de los focos de esta mañana está en el relato sobre el futuro liderazgo socialista. Una pieza de opinión publicada hoy destaca cómo un ministro de perfil muy activo en redes sociales ha rebajado en las últimas horas sus aspiraciones explícitas a suceder a Pedro Sánchez, tras varias semanas de discursos percibidos como demasiado adelantados. El texto subraya que el responsable ha pasado del tono de “sucesor” a un discurso cargado de elogios hacia el presidente, interpretado como un movimiento táctico ante las “orejas del lobo” que habría visto en el partido. Este giro se lee hoy en clave de equilibrio interno en el PSOE, en pleno regreso de la agenda institucional con la crisis de Ceuta y la reactivación del Consejo de Ministros. La conversación pública mezcla análisis sobre los límites de la ambición personal, el papel de las redes en la construcción de liderazgos y la capacidad de Sánchez para mantener el control en un momento de alta exposición política.

8. DEPORTE · CICLISMO · METEOROLOGÍA

La Vuelta, pendiente del cielo tras la suspensión por granizo de la etapa de ayer

En el ámbito deportivo, La Vuelta a España vuelve a situarse hoy bajo los focos después de que una fuerte tormenta con granizo obligara ayer lunes a suspender la tercera etapa, un hecho que ha monopolizado buena parte de la conversación en las últimas horas. Los resúmenes de prensa de esta mañana repasan las imágenes de la carretera cubierta de hielo y el desconcierto del pelotón, mientras los organizadores ajustan el recorrido y los horarios de la jornada de hoy para evitar riesgos similares. La coincidencia entre un gran evento ciclista y un episodio meteorológico extremo refuerza la conexión entre deporte y clima que se ha instalado en los titulares de este verano, y lanza preguntas sobre la capacidad de las grandes rondas para adaptarse a fenómenos cada vez más bruscos. En las redes, el debate oscila entre la épica de los ciclistas, el argumento de la seguridad y la mención recurrente a otros casos recientes de eventos deportivos alterados por tormentas súbitas.

9. DEPORTE · FÚTBOL · ECONOMÍA DEL FÚTBOL

Valencia–Betis esta noche: partido de Liga y termómetro del nuevo curso

La previa del Valencia–Real Betis, programado para las 20:00 de esta noche en Mestalla, ocupa titulares deportivos y análisis de apuestas en España y fuera de ella. El encuentro, en plena fase inicial de La Liga, se ha convertido en una referencia para medir la forma de dos proyectos con aspiraciones europeas y para calibrar el impacto económico del nuevo curso en clubes con masas sociales muy activas. Desde ayer por la tarde y durante la madrugada se han multiplicado las piezas sobre estados de forma, posibles alineaciones y mercados de apuestas, con especial atención al rendimiento ofensivo esperado y a la evolución de cuotas para el over de goles. Hoy, el partido se entrelaza en la conversación con la agenda política y con la meteorología, porque el calor previsto en el litoral valenciano condicionará la experiencia en el estadio. El choque promete ser uno de los grandes momentos televisivos del día y mantiene la liga en el centro de las pantallas pese a la competencia informativa de la política.

10. DEPORTE · VOLEIBOL · SELECCIÓN

España–Países Bajos, voleibol en directo esta tarde en RTVE

La oferta deportiva del día se completa con el impulso mediático al partido de voleibol entre España y Países Bajos, que RTVE anuncia en directo para esta tarde de martes. El encuentro, integrado en la programación del espacio “Estadio 2”, se ha colado en la parrilla como una de las citas destacadas, con promoción desde primera hora de hoy en la web y en los espacios informativos de la cadena pública. La presencia de la selección española en un duelo internacional anima el seguimiento en redes, donde se multiplican las referencias al papel del voleibol en la diversificación del consumo deportivo más allá del fútbol. El choque de esta tarde se enmarca en un calendario veraniego cargado de competiciones y refuerza la apuesta de la televisión pública por deportes que tradicionalmente han tenido menos espacio en abierto. En un martes dominado por la política y la economía, este partido ofrece un respiro competitivo y una historia de esfuerzo colectivo en la pista.