Los 10 trending topic en España este martes 25 de agosto de 2026: Premier League, La Vuelta, Ceuta...

1. DEPORTES · FÚTBOL

Chelsea y Fulham lideran la charla matutina

La jornada del martes comienza con una fuerte actividad en torno a los encuentros de la Premier League que involucran a Chelsea y Fulham. Los aficionados españoles comentan jugadas clave, alineaciones y posibles resultados en tiempo real, con menciones a jugadores como Robert Sánchez o Aubameyang que generan hilos y reacciones inmediatas. Esta explosión coincide con el inicio de la jornada europea y se mantiene activa desde primeras horas de la mañana.

2. DEPORTES · CICLISMO

La Vuelta centra el interés ciclista

La etapa de La Vuelta atrae numerosos posts y debates sobre recorridos, favoritos y retransmisiones en RTVE. Usuarios comparten vídeos de momentos destacados y analizan el rendimiento de corredores españoles, con el hashtag #VueltaRTVE24A sumando interacciones desde anoche. La conversación se ha intensificado esta mañana con previas a la jornada.

3. POLÍTICA · SEGURIDAD

Consejo de Seguridad Nacional convocado por Sánchez

El anuncio de la reunión del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis de Ceuta genera un pico claro esta madrugada. Medios y usuarios debaten sobre el mando único y las medidas adoptadas, con referencias a la comparecencia de Carlos Cuerpo y reacciones políticas inmediatas. La charla se remonta a las últimas horas con actualizaciones constantes.

4. DEPORTES · FÚTBOL

Elche y Atleti en el foco del mercado

Elche aparece como tema recurrente por posibles movimientos de plantilla y noticias de última hora que circulan desde la noche anterior. Paralelamente, menciones a Atleti y Le Normand alimentan debates sobre fichajes y rendimiento, con actividad verificada en las últimas 24 horas a través de comentarios de aficionados.

5. DEPORTES · FÚTBOL

Vinicius y Julián generan expectación

Vinicius y Julián protagonizan hilos sobre su forma actual y posibles titularidades en sus equipos. La conversación se dispara con vídeos y memes compartidos desde anoche, manteniendo un ritmo alto esta mañana entre seguidores españoles.

6. POLÍTICA · SOCIEDAD

Chao Pescao y reacciones políticas

El término Chao Pescao irrumpe ligado a comentarios sobre la gestión gubernamental y la reunión de seguridad, con memes y opiniones que se multiplican desde primeras horas del martes. La tendencia se valida por la coincidencia temporal con el Consejo de Seguridad Nacional.

7. DEPORTES · FÚTBOL

Osasuna y Nico González en el centro

Osasuna y Nico González acumulan menciones por partidos recientes y posibles alineaciones, con posts que analizan jugadas desde el fin de semana pero con renovado interés esta jornada. La actividad se concentra en las últimas horas con previews de encuentros.

8. ENTRETENIMIENTO · TECNOLOGÍA

The Witcher 4 despierta expectación

El anuncio y teasers de The Witcher 4 generan conversación entre gamers españoles, con posts que comparten trailers y especulaciones desde la tarde-noche anterior. El tema mantiene presencia en los rankings matutinos.

9. DEPORTES · FÚTBOL

Gavi, Lamine y Balde en el radar

Los jóvenes talentos del Barcelona como Gavi, Lamine y Balde suman menciones por su rol en la selección y clubes, con clips y opiniones que circulan desde anoche. La charla se actualiza esta mañana con referencias a entrenamientos.

10. VARIEDAD · CULTURA

Erola Jons y menciones puntuales

Erola Jons aparece en rankings por contenido viral reciente que atrae reacciones y compartidos en las últimas horas, complementando el panorama de tendencias del día con un enfoque más ligero.