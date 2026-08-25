Alfonso Nasarre, la voz serena que dejó huella en cuatro décadas de radio

El murmullo característico de la radio, esa compañera discreta y constante, se siente desde hoy un poco más desolado.

La muerte de Alfonso Nasarre Goicoechea, una de las figuras más destacadas del periodismo radiofónico en España, deja una profunda ausencia en las ondas y en las redacciones que contribuyó a definir durante más de cuarenta años.

El experimentado periodista perdió la vida el martes 25 de agosto de 2026 en Madrid, a los 67 años, según han informado la radio pública madrileña y la Corporación RTVE. Su fallecimiento ocurrió de manera repentina, sin que se hayan proporcionado más detalles sobre la causa. La noticia impactó a colegas, oyentes y antiguos compañeros de Cadena COPE, Radio Nacional de España y Onda Madrid, medios en los que dejó una huella profesional significativa y un estilo de trabajo caracterizado por la solidez en los contenidos y la cercanía con la audiencia.

Una vida entre micrófonos y centros de decisión

Nacido en Madrid en 1958, Alfonso Nasarre se graduó en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid, posicionándose al final de la década de los setentas en la primera línea de una profesión que atravesaba un periodo de intensa transformación. Su trayectoria se inició en la Cadena COPE, donde se desempeñó como redactor, cronista parlamentario, cronista político y alcanzó el puesto de jefe de la sección de Información de Política Nacional. En esas jornadas maratonianas de informativos y debates, se estableció como una voz confiable, capaz de descifrar la política en tiempo real para millones de oyentes y de coordinar equipos en momentos de máxima tensión.

En COPE también asumió responsabilidades de gestión como director de Antena y director de Comunicación y Relaciones Externas, formando parte del comité de dirección de la emisora, una etapa en la que combinó su sensibilidad informativa con una visión empresarial estratégica. Aquellos que compartieron tiempos con él lo recuerdan como un líder exigente, pero tremendamente leal, que prefería escuchar antes que alzar la voz y que se preocupaba por que cada boletín, entrevista y programa fuesen productos bien elaborados, dignos de la confianza de quienes encendían la radio.

Del Palacio de la Moncloa a la radio pública

Su prestigio profesional también le abrió las puertas de la comunicación institucional. Entre 1997 y 2004, Alfonso Nasarre fue parte de la Secretaría de Estado de Comunicación en el Palacio de la Moncloa, donde llegó a ocupar el cargo de director general de Comunicación del área nacional. Desde esa posición, coordinó la relación con los medios y participó en la gestión de crisis informativas durante un periodo políticamente intenso. Sus compañeros de aquellos años destacan su habilidad para mantener la calma, seleccionar sus palabras con cuidado y no olvidar que, tras cada rueda de prensa, había ciudadanos aguardando explicaciones claras.

En 2012, dio un paso crucial al unirse a Radiotelevisión Española (RTVE) como director de Comunicación y Relaciones Institucionales, incorporándose al comité de dirección de la corporación. Apenas un año después, en 2013, asumió el cargo de director de Radio Nacional de España (RNE), función que desempeñó hasta 2018. Desde esta posición, promovió la modernización de la radio pública, apostó por reforzar los servicios informativos, consolidar el peso de programas de análisis y garantizar una adecuada cobertura territorial, siempre apoyándose en la experiencia de quienes formaban parte de la casa.

Durante sus cinco años al frente de RNE, defendió una radio «de servicio, plural y abierta», como solía reiterar en foros profesionales, y propició formatos que estrechaban la conexión con la audiencia. RTVE ha resaltado estos días que fue un «profesional de alta responsabilidad» y ha expresado su gratitud por una trayectoria caracterizada por la lealtad institucional y la defensa de la radio como un instrumento de cohesión social.

Onda Madrid y la apuesta por la innovación

En agosto de 2021, Alfonso Nasarre tomó las riendas de Onda Madrid, la emisora pública de la Comunidad de Madrid, responsabilidad que ejerció hasta su fallecimiento. Entró con el propósito de valorar una emisora con historia y un gran capital humano, pero que reclamaba una actualización técnica y un proyecto claro para los oyentes del área metropolitana y la región. Desde el inicio, enfatizó el papel de Onda Madrid como «una radio de proximidad con ambición de calidad».

Durante su gestión, se promovió la renovación integral del estudio central de la emisora, concebido como un espacio abierto, transparente y preparado para la radio visual y la integración con la redacción. Abogaba por que la radio pública debía ser, al mismo tiempo, un laboratorio tecnológico y un refugio de contenidos tranquilos, un lugar donde las prisas del directo no ahuyentaran el análisis y la reflexión. En 2025, la radiotelevisión madrileña recibió el Premio Divulgación de la Tauromaquia, galardón que Nasarre recogió en nombre de RTVM, destacando el compromiso con la difusión de la cultura popular y las tradiciones.

La huella personal: colegas, oyentes y familia

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de mensajes de periodistas y profesionales de la comunicación que compartieron micrófonos, reuniones de escaletas o guardias interminables con Alfonso Nasarre. Compañeros de COPE, RNE y Onda Madrid resaltaron su «elegancia en el trato», su «sentido de la lealtad» y su «obsesión por la veracidad». Desde asociaciones de periodistas se le definió como «una figura histórica del periodismo radiofónico», capaz de unir generaciones alrededor de una idea común de rigor.

Entre quienes mejor le conocieron, aparece repetidamente la imagen de un profesional que no olvidaba el aspecto humano de su oficio. Solía recordar a los jóvenes redactores que, al otro lado del transistor, «siempre hay alguien que confía en que le cuenten las cosas bien, sin adjetivos de más y sin trucos». Esta concepción de la radio, como un pacto de confianza silencioso, explica en gran medida el respeto casi unánime que ha suscitado su fallecimiento en un sector acostumbrado a las discrepancias.

Si bien la información divulgada se ha centrado principalmente en su trayectoria pública, diversas crónicas destacan el apoyo constante de su familia y su círculo cercano a lo largo de su exigente carrera. Sus seres queridos y colegas más cercanos participan en actos de homenaje organizados por las emisoras donde trabajó, mientras que Onda Madrid y RTVE alistan espacios especiales para recordar su figura en la antena. La propia corporación pública ha anunciado minutos de silencio y piezas conmemorativas en sus principales informativos.

En el ámbito social, grupos como fundaciones y organismos relacionados con la comunicación también han expresado su pesar por su pérdida. Desde una organización dedicada a premiar el periodismo contra la violencia de género se ha recordado su papel como miembro del jurado y su defensa de un uso responsable del lenguaje para no trivializar el sufrimiento de las víctimas. Su legado se manifiesta, por tanto, no solo en puestos directivos, sino en la influencia silenciosa que ejerció sobre la manera de narrar la realidad.

Cronología esencial de su vida y obra

Para organizar los principales hitos en la trayectoria de Alfonso Nasarre, resulta útil repasar sus momentos clave:

Nacimiento en Madrid en 1958.

Licenciatura en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.

Inicios profesionales en la Cadena COPE como redactor e informador político.

Cronista parlamentario, cronista político y jefe de Política Nacional en COPE.

Director de Antena y director de Comunicación en COPE.

Incorporación a la Secretaría de Estado de Comunicación en Moncloa (1997–2004), donde fue director general de Comunicación del área nacional.

Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de RTVE desde 2012.

Director de Radio Nacional de España (2013–2018).

Director de Onda Madrid desde agosto de 2021 hasta 2026.

Un legado que sigue resonando

La figura de Alfonso Nasarre se encuentra enmarcada en una generación de periodistas que concebía la radio como un servicio al ciudadano más que como un mero producto de entretenimiento. Dejó emisoras modernizadas, equipos cohesivos y un estilo de trabajo que combinó la disciplina del directivo con la curiosidad inalterable del reportero. Los que diariamente transitan los pasillos de COPE, RNE o Onda Madrid son conscientes de que, en buena medida, están pisando sobre las huellas que él ayudó a labrar, como esas señales sutiles que orientan al oyente cuando enciende la radio en plena noche y busca, al otro lado, una voz cálida que le narre el mundo.