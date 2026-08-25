Alfredo Perdiguero, ya fuera de la UCI, elige a su hija para mandar un mensaje tranquilizador

La noticia que todos sus amigos, familiares y seguidores esperaban.

Alfredo Perdiguero ha dejado atrás la UCI del Hospital 12 de Octubre y ha querido ser el primero en comunicarlo.

El subinspector de la Policía Nacional acaba de publicar un texto sereno en el que agradece la atención recibida y elogia la profesionalidad de quienes le atendieron tras el accidente.

El agente, que ya se encuentra en planta, ha optado por una fotografía con su hija para evitar las lágrimas y transmitir un mensaje tranquilizador a quienes le siguen.

El tuit llega tras un parte médico previo que detallaba la gravedad de las lesiones: nueve costillas rotas y cuatro vértebras lumbares afectadas. El propio Perdiguero explica que le mantienen sin dolor con una combinación de fentanilo, morfina, tramadol, Nolotil, paracetamol y diazepam. Mañana le realizarán una resonancia lumbar para valorar la colocación de una epidural, ya que las fracturas complicaron el acceso al canal vertebral.

Quería ser yo el primero ahora que me han subido a planta en decirles algo. Ya les ha dicho mi hermana el parte médico. Y como me quedan meses de recuperación, quiero que no se me pase dar las gracias a:

-El SAMUR que me asistió en la rotonda.

-La UVI movil que me trasladó al… https://t.co/6ERuXMwOQy pic.twitter.com/N75IRV4HKr — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) August 24, 2026

Quería ser yo el primero ahora que me han subido a planta en decirles algo. […] Y para no poner una foto con lágrimas en los ojos según les digo esto, les pongo una con mi hija en su visita de hoy.

El mensaje incluye un extenso agradecimiento al SAMUR, a la UVI móvil que le trasladó y a todo el personal de urgencias traumáticas y de las dos UCI del centro madrileño. «A TODOS los médicos/as y enfermeros/as de URGENCIAS traumáticas del 12 de Octubre. A los médicos y enfermeros de la UCI de la primera planta y a los de la UCI de la cuarta planta del edificio nuevo», escribe literalmente.

La publicación ha generado una oleada de respuestas de apoyo. Usuarios como Víctor Sánchez del Real le ofrecen su ayuda: «Qué alegría leerte, amigo. Aquí nos tienes para lo que necesites. Solo tienes que silbar».

Otros, como @harryelsocio, le animan a tomarse el tiempo necesario para recuperarse y le aseguran que «aquí nos tendrá para lo que necesite». El tono general es de alivio y solidaridad con el agente, que afronta varios meses de rehabilitación.