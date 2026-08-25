Bieito Rubido señala a los dos culpables de la invasión y la vergüenza de Ceuta

En su columna de hoy, Bieito Rubido, director de El Debate, presenta en la edición del 25 de agosto de 2026 el artículo titulado Ceuta: solo dos culpables, donde establece una tesis clara: la crisis migratoria que afecta a Ceuta tiene solo dos responsables, Pedro Sánchez y Marruecos, y anticipa que lo ocurrido es solo un anticipo de un panorama aún más perturbador para España.

Desde el primer párrafo, la columna se presenta como una alerta política y moral. Ceuta no solo es un punto candente en la frontera sur, sino un emblema de la “fragilidad que exhibe España” y de un deterioro institucional que, según el autor, se nutre tanto desde Moncloa como desde Rabat. La llegada masiva de miles de personas se entiende como un acto deliberado, una prueba de fuerza de un vecino que ha pasado a ser hostil, además de evidenciar el sometimiento del Gobierno español a una estrategia externa.

Dos culpables y una advertencia de futuro

Rubido articula su diagnóstico en torno a esa doble responsabilidad: en primer lugar, Sánchez, al que describe como un gobernante carente de empatía o reacción, ausente en el escenario ceutí tras semanas de crisis; y en segundo lugar, Marruecos, al que reprocha haber “declarado la guerra” a España y actuar mediante la presión demográfica y la manipulación de la frontera. A partir de ahí, construye su análisis sobre los hechos recientes.

Un pasaje clave del texto, que se convierte casi en un lema de la columna y que se sitúa en el núcleo del análisis, dice así: “La presencia de los miles y miles de marroquíes que hemos visto en Ceuta es una advertencia muy clara del futuro que nos espera. Una negra señal que anuncia el advenimiento de un tiempo peor, cuyos únicos responsables son Sánchez y Mohamed VI. Da miedo.” La idea de “advertencia” cobra protagonismo: lo que ha ocurrido no se presenta como un episodio aislado, sino como un aviso de lo que puede ocurrir si no se rectifica la actual política.

Por otro lado, el autor recuerda al lector el contexto sociodemográfico del país vecino y su potencial desestabilizador. Según la Comisión Europea, en Marruecos habría hasta tres millones de jóvenes que no trabajan ni estudian, un sector que en gran medida ha comenzado a inclinarse hacia la delincuencia. Son, en palabras del propio Rubido, “la munición con que nos amenaza Rabat”: una reserva humana lista para ser utilizada como presión sobre la frontera española, capaz de convertir cualquier crisis puntual en un flujo masivo y sostenido.

El artículo también resalta la dimensión geopolítica del asunto, recordando que Marruecos actúa con aliados significativos en el escenario internacional, lo que ha generado un desequilibrio estratégico. España, según Rubido, ha visto cómo se ha diluido el respaldo tradicional de Estados Unidos e Israel, mientras Rabat se fortalece en esta nueva configuración, utilizando a Ceuta y Melilla como piezas clave en su estrategia de presión.

Economía, clase media y empobrecimiento como arma política

La columna va más allá de la mera cuestión fronteriza o de seguridad. Rubido conecta la crisis de Ceuta con un fenómeno interno de empobrecimiento que asocia directamente a la política económica de Pedro Sánchez. El núcleo de su crítica se sintetiza en un párrafo que ilustra perfectamente el tono del artículo: “Sánchez, además, se ha empeñado en empobrecer a los españoles. A las naciones se les conquista por las armas o empobreciendo económicamente a sus ciudadanos. Sánchez está en ello. Va camino de destrozar y hacer desaparecer la clase media, la gran obra de los últimos setenta años, e introducir en España a millones de personas en condiciones precarias, vía ley de nietos y regularización de inmigrantes. Cuanto más pobres e incultos vivan en España, más posibilidades tiene Sánchez y su extrema izquierda de que los voten.”

A partir de este párrafo, Rubido entrelaza varias ideas:

La clase media como pilar fundamental de la España de las últimas décadas, resultado de un progreso económico y social sostenido.

como pilar fundamental de la España de las últimas décadas, resultado de un progreso económico y social sostenido. La amenaza de su descomposición como consecuencia de políticas que, en su óptica, combinan elevada presión fiscal, deterioro en los servicios, inflación y desprotección del ahorro.

La relación entre empobrecimiento y mayor dependencia del poder político, que, según el autor, favorece a una izquierda extrema interesada en un electorado más vulnerable.

De esta forma, el artículo relaciona la afluencia masiva de inmigrantes en Ceuta con los mecanismos de regularización y la ley de nietos, vistas como caminos para incorporar millones de personas en condiciones precarias al tejido social español. Según Rubido, esto conllevaría a un país más empobrecido, desigual y con una estructura cívica debilitada, justo en un momento en que afronta un reto de seguridad en su frontera sur.

En este marco, la crisis de Ceuta se convierte en un indicador de un problema más amplio: la combinación de una política migratoria laxa, una postura débil ante Rabat y una erosión deliberada de la capacidad económica de los españoles. Ceuta, entonces, no es solo un lugar en el mapa: es la metáfora de un proyecto político y su coste.

Enemigos, cómplices y un horizonte inquietante

La conclusión del artículo eleva el tono y define la tesis que da sentido al texto y justifica su título. Con una declaración contundente, Rubido expresa su visión del mapa actual: “No lo duden, Marruecos es nuestro enemigo y Sánchez, su cómplice en España.” Esta es la conclusión política y moral que atraviesa su argumentación, donde ya no se habla de socios incómodos o de tensión diplomática, sino directamente de “enemigos” y “cómplices”.

Antes de arribar a esta afirmación, el autor ha dejado claro que los líderes marroquíes son “mentirosos” y “de naturaleza traidora”, empleando expresiones que evocan a los antiguos militares africanistas. Esta memoria histórica se utiliza para argumentar que lo que experimentamos hoy no es una anomalía, sino la continuación de una relación conflictiva que se prolonga en el tiempo, amplificada por la debilidad del Gobierno español.

A través de su análisis, Rubido enlaza en pocas páginas conceptos como:

Seguridad nacional y política migratoria.

Empobrecimiento económico y estrategia electoral.

Relación con Marruecos y pérdida de apoyos internacionales tradicionales.

Fragilidad institucional y desafección ciudadana ante la gestión de la crisis.

Así, Ceuta se convierte en un termómetro de un momento histórico en el que se entrelazan temores antiguos y tensiones actuales, con la sensación de que la frontera física se ha transformado también en una línea de fractura política interna.

Un cierre con ecos de guerra fría y frontera caliente

El texto, sin expresarlo explícitamente, se mueve entre la lógica de una guerra fría con Marruecos y una frontera muy caliente en Ceuta, donde cada oleada migratoria se interpreta como un mensaje y un ensayo general de presión. La advertencia sobre los “miles y miles de marroquíes” y la representación de la situación como “una negra señal” se entienden como imágenes de un futuro que el autor considera cercano y casi inevitable.

La conclusión, en definitiva, deja un sabor inquietante: un país vecino con “munición” humana disponible, un Gobierno que, según el autor, juega a empobrecer a sus ciudadanos, y una ciudad fronteriza que se convierte en el reflejo de lo que podría acontecer más allá de la valla. En este contexto, las palabras de Bieito Rubido resuenan más como una sirena de alarma que como un análisis desapasionado, convirtiendo a Ceuta en el escenario donde España se observa para cuestionarse cuánto tiempo podrá continuar así sin afrontar un precio mayor.