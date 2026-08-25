Bombazo de Antonio Naranjo: El CNI reconoce que no existe expediente alguno del caso de espionaje marroquí a Pedro Sánchez

Es para miccionar y no echar gota.

El caso más grave de espionaje sufrido por un mandatario español y los servicios de inteligencia, supuestamente, al mejillón y sin tener abierto un expediente sobre el particular.

En la noche del 24 de agosto de 2026, el periodista Antonio Naranjo ofreció en primicia en ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid), el documento que deja bien a las claras las razones del entreguismo de Pedro Sánchez a Marruecos.

Así lo contó:

Habrá gente que se pregunte por qué Sánchez tiene, no digamos miedo, pero sí tanta precaución, con el rey de Marruecos. Fijaos lo que vamos a contaros. Están ahí los documentos que ha conseguido este programa, y que por resumírselos así muy rápido. Saben ustedes que al presidente del Gobierno le espiaron su teléfono móvil personal, y lo saben, entre otras cosas, porque lo contó el propio Gobierno. Saben también que ese teléfono fue espiado, lo dice todo el mundo y nadie lo ha desmentido, por los servicios de inteligencia de Marruecos. Y saben también que después de haber espiado ese teléfono, por lo que sea, el presidente del Gobierno unilateralmente decidió renunciar a la posición española en el Sáhara y suscribir las aspiraciones de Mohamed VI.

Alucinó con la respuesta dada por el propio CNI:

Pues bien, este documento lo que dice es algo sorprendente. Que un caso que fue denunciado por el propio Gobierno, que está en los juzgados, y que además de eso fue demostrado por el centro de datos criptológicos, es decir, que se había tocado el teléfono del presidente y se había bajado un montón de información, que no sabemos, Pues cuando se le ha preguntado desde este programa al CNI, nada menos, si nos podían dar la información de ese expediente, esta ha sido la sorprendente respuesta del CNI. No existe el expediente.

Y aseveró que ahora se entiende por qué Sánchez se pliega a todos los caprichos del rey Mohamed VI: