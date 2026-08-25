El despotismo inútil de Sánchez según Antonio Elorza

El 25 de agosto de 2026, el ensayista e historiador Antonio Elorza ofrece en The Objective una crítica contundente hacia la figura de Pedro Sánchez, al que describe como un líder atrapado en su propia percepción de omnipotencia, mientras evita constantemente el verdadero ejercicio del poder. Su columna, titulada Un déspota inútil, presenta un retrato inquietante: un presidente que tiene control sobre todos los aspectos del gobierno, pero que se escabulle de las responsabilidades cuando la política se vuelve difícil, tanto a nivel nacional como internacional.

Desde el inicio, la argumentación de Elorza es clara: la omnipotencia de Sánchez se manifiesta, irónicamente, a través de una «vergonzante huida del ejercicio del gobierno y de sus responsabilidades», un movimiento que, según el autor, debería llevarlo a dimitir sin más dilación. Su crítica no se circunscribe al estilo personal del presidente, sino que apunta a la raíz misma de la estructura institucional, denunciando una manera de ejercer el poder que se nutre del aparato y de la comunicación, desechando las responsabilidades inherentes a su cargo.

Un déspota que se esconde tras el poder

Elorza fundamenta su crítica política en una noción clave: el despotismo inútil no se trata solamente de un estilo de liderazgo, sino de una cuestión más amplia relacionada con el poder. Para él, el presidente actúa como un líder que centraliza la autoridad en su figura, pero, al enfrentarse a crisis importantes, prefiere alejarse de la escena y delegar tanto la explicación como la gestión real en subordinados, portavoces o en los medios. Así, esa omnipotencia se convierte en una mera apariencia.

En este sentido, el texto de Antonio Elorza indica que la hipertrofia del liderazgo individual va acompañada de una erosión sistemática de los contrapesos y de los procedimientos democráticos en su gestión. Cuando el presidente toma decisiones, controla la narrativa y, a la vez, se escabulle de la rendición de cuentas, la figura del gobernante se transforma en un déspota contemporáneo, más centrado en controlar la retórica que en asumir las consecuencias de sus actos. Por lo tanto, la crítica no solo está basada en la moral del líder, sino en el vaciamiento práctico de la responsabilidad política.

Además, el autor enfatiza cómo esta manera de ejercer el poder impacta de forma tangible en la percepción pública del Gobierno y en la cultura institucional. La noción de que un presidente puede estar en todas partes y en ninguna, tomar todas las decisiones y casi nunca dar la cara, fomenta un clima de desconfianza y cinismo, tanto entre la ciudadanía como en el propio aparato estatal. Elorza sugiere que el déspota inútil no ejerce el gobierno tanto como administra su ausencia, y que esta falta, lejos de ser neutra, genera un vacío que otros actores llenan con improvisación, propaganda o inercia administrativa.

En este contexto, la figura de Sánchez se presenta como un dirigente que ha hecho de la distancia hacia los problemas una herramienta política. El liderazgo se convierte, por lo tanto, en una cuestión de espectáculo más que de contenido real: se manifiesta cuando es conveniente, se difumina cuando la realidad requiere respuestas. La crítica de Elorza se sitúa en esa disyuntiva entre el poder absoluto y la responsabilidad esquiva, entre la titularidad del cargo y la evasión ante las obligaciones que lo acompañan.

Omnipotencia sin gobierno y la huida de las responsabilidades

Uno de los ejes más contundentes del artículo se centra en la discrepancia entre esa omnipotencia formal y la fuga continua del ejercicio del gobierno. Elorza señala que la autoridad de Sánchez no se traduce en una dirección política definida, sino en un uso instrumental del poder para garantizar su propia permanencia, incluso a costa de transgredir los límites de la Constitución española o perturbar prácticas democráticas que habían funcionado como frenos al abuso.

La interpretación que plantea el historiador es que el presidente actúa como si la responsabilidad fuera un coste que puede ser eludido. En lugar de presentar regularmente los presupuestos, respetar el calendario institucional o asumir el desgaste de las crisis directamente, su táctica consiste en evitar, posponer o diluir decisiones incómodas. Así, la omnipotencia se transforma en un escudo que protege no tanto al Estado, sino a la figura del líder mismo.

En este sentido, la crítica resalta cómo el propio discurso del Gobierno de España acaba justificando esa retirada sistemática. Cualquier crítica se reconduce a un relato en el que las instituciones operan con normalidad, mientras los procedimientos se estiran hasta el límite y las responsabilidades se delegan en sucesivas cadenas de mando. Para Elorza, el problema no reside solo en el estilo personal del presidente, sino en el precedente que se establece para futuros gobiernos que podrían utilizar esta táctica como excusa para eludir su obligación de rendir cuentas.

Además, el artículo sugiere que este modelo de gobernar de forma parcial, de mandar sin asumir, también erosiona la confianza en los mecanismos constitucionales. Cuando se percibe que un presidente puede no presentar presupuestos, alterar jerarquías normativas o abusar del decreto-ley sin enfrentar consecuencias políticas reales, la cultura democrática se ve afectada y el espacio público empieza a aceptar lo que antes habría sido motivo de escándalo.

La crisis nacional y el vacío en la cúspide

El momento en que la crítica de Antonio Elorza revela su mayor intensidad es al abordar la inacción —o, más bien, la falta total de acción— del presidente frente a una crisis nacional. En este pasaje crucial, el autor sostiene: «La inacción, voluntaria en esta ocasión, de Pedro Sánchez ha tenido, además, una proyección exterior, impidiendo las intervenciones que debió asumir. La ausencia vacacional ha sido ya comentada, y es solo una más en su larga cadena de vulneraciones de la normativa constitucional y de las prácticas democráticas, ya sea por no cumplir con la obligación de presentar los presupuestos anualmente, por alterar la jerarquía constitucional de los idiomas, o por recurrir sistemáticamente a los decretos-ley, o, en este caso, por esfumarse ante una crisis nacional. A ello se suman otros recursos para eludir responsabilidades, como no declarar la solicitada emergencia nacional. Ha seguido la falta de designación de un mando único, la no convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, el goteo de ministros primero visitando Ceuta y luego en el Congreso, en lugar de proporcionar la imprescindible información parlamentaria como presidente.»

A partir de este bloque, el texto reconstruye el patrón de comportamiento que, según el articulista, se repite cada vez que surge un episodio crítico que exige mando, presencia y justificación. La ausencia vacacional no se considera una simple anécdota, sino que simboliza una larga cadena de decisiones —o indecisiones— que van desde la falta de declaración de una emergencia nacional hasta la negativa a instaurar un mando único en una crisis. En lugar de un liderazgo sólido, se exhibe un espectáculo donde los ministros se desplazan, uno tras otro, a Ceuta y al Congreso, mientras el presidente permanece en la penumbra.

La crítica de Elorza también se detiene a examinar la proyección exterior de esta falta de acción. La imagen de un presidente que desaparece en el momento en que una crisis toma dimensión internacional, dejando a otros las labores de explicar, negociar o contener, resulta, a juicio del autor, incompatible con el papel que España debería asumir en el panorama europeo y global. Por tanto, el despotismo inútil no solo impacta en la política interna, sino también en la credibilidad del Estado más allá de sus fronteras.

Para reforzar esta argumentación, el artículo resalta la omisión de gestos institucionales clave: la falta de convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional, la ausencia de una comparecencia parlamentaria inmediata, y la renuncia a centralizar la respuesta en un mando político claro. Todo esto se considera parte de una misma lógica: evitar el coste directo de la responsabilidad a cambio de mantener una omnipotencia formal, sostenida por el aparato y la narrativa oficial.

Desde un enfoque analítico, la crítica encaixa estos episodios dentro de una tradición que alerta sobre los abusos de poder que se presentan como normalidad institucional. Elorza, desde su experiencia como catedrático de Ciencia Política, señala que el verdadero riesgo no es solo el exceso de poder, sino el vacío que deja un poder que se niega a rendir cuentas cuando más se necesita. La figura del déspota inútil, por tanto, se convierte en una metáfora de un liderazgo que manda sin gobernar, que decide sin explicar, y que desaparece cuando la historia requiere su presencia.

Vulneraciones, decretos y jerarquía constitucional

El texto de Antonio Elorza no se limita a un único episodio, sino que enmarca esta crisis en una secuencia más extensa de lo que él define como vulneraciones de la normativa constitucional y de las prácticas democráticas. El articulista señala directamente la obligación de presentar presupuestos cada año, una práctica que, más allá de ser un mero trámite, es la traducción económica de un proyecto político. No hacerlo o hacerlo de forma espaciada y oportunista sería un modo de vaciar de contenido el control parlamentario y de reducir el debate público a un simple acompañamiento del calendario del Ejecutivo.

A su vez, el artículo critica la subversión de la jerarquía constitucional de los idiomas, un asunto especialmente delicado en un país donde el idioma está vinculado a identidades políticas, territoriales y culturales. Elorza interpreta ciertas iniciativas del Gobierno como intentos de alterar este equilibrio sin el debate profundo que verdaderamente requeriría una reforma explícita. El despotismo inútil, en este contexto, se manifestaría como una política simbólica que interviene en cuestiones fundamentales sin el respaldo de una discusión abierta y transparente.

Otro aspecto central es el uso sistemático de los decretos-ley, que el autor presenta como un atajo en la gobernanza que erosiona el papel de las Cortes Generales y devalúa el proceso legislativo común. La crítica no argumenta que el decreto-ley sea un instrumento que viola la Constitución, pero subraya que su uso excesivo transforma la excepción en norma, convirtiendo al Parlamento en un escenario de ratificación más que en un lugar de deliberación. Por lo tanto, se trata de gobernar con rapidez, pero asumir poco cuando las decisiones encuentran oposición.

En conjunto, estos elementos configuran un perfil de poder que se mide no solo por lo que se plantea hacer, sino por cómo y cuándo se actúa. Elorza articula la idea de que el presidente se vale de todos los recursos a su alcance —comunicación, decretos, reformas simbólicas— para mantener un control casi absoluto sobre el tiempo político. Sin embargo, cuando ese mismo control le exige dar la cara ante una crisis, invariablemente opta por alejarse, por desaparecer de la primera línea, como si la responsabilidad fuera un lujo que la omnipotencia no puede aceptar.

La glosa muestra, en resumen, cómo el despotismo inútil se despliega en múltiples dimensiones: institucional, simbólica y práctica. No se limita a ser un simple exceso de autoridad, sino que es una forma de despojar de contenido la obligación de responder, explicar y rendir cuentas. Elorza utiliza cada uno de estos ejemplos —presupuestos, idiomas, decretos-ley y crisis nacionales— para construir un retrato que interpela tanto al presidente como al sistema que le permite actuar de esta manera.

Curiosidades políticas y una metáfora animal

Finalmente, la lectura del artículo permite un juego de imágenes que roza lo zoológico: el presidente se presenta, en el relato de Antonio Elorza, no tanto como un león en la política, sino más bien como un animal de madriguera, que asoma cuando todo es favorable y se repliega ante la más mínima señal de problemas. A través de esta metáfora, el despotismo no ruge, sino que murmura desde la sombra de las oficinas, dejando que otros enfrenten la adversidad en la intemperie.

De este modo, podría entenderse a este déspota inútil como una especie de camaleón institucional, capaz de adaptarse a cualquier entorno, de cambiar de tono y de discurso según la situación, pero siempre con una constante: evitar ese momento en que la responsabilidad se vuelve ineludible. Al final, la glosa de Elorza sugiere que este animal político, tan hábil para sobrevivir, corre el riesgo de olvidar que, en democracia, la verdadera fortaleza reside en no esconderse, sino en mantener la mirada firme cuando todo se desmorona a su alrededor.