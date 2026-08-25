Sánchez veta a Felipe VI en el Consejo de Seguridad sobre Ceuta

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca este 25 de agosto de 2026 una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la grave crisis migratoria que sufre Ceuta desde el pasado 30 de julio de 2026, cuando unos 80.000 migrantes irregulares entraron masivamente en la ciudad autónoma, en lo que el propio Ejecutivo calificó de «violación y ataque a la integridad territorial de España«.

Sin embargo, el monarca Felipe VI no ha sido invitado a presidir ni a asistir al encuentro, que se celebra 26 días después del estallido de la crisis y cuando aún permanecen en Ceuta entre 8.000 y 10.000 personas, muchas de ellas menores y solicitantes de asilo.

Según fuentes conocedoras de la convocatoria y próximas a la Casa Real, el Gobierno no ha contemplado trasladar invitación al jefe del Estado. La normativa que regula el Consejo de Seguridad Nacional (Ley 36/2015 y Real Decreto 1/2024) no obliga a la presencia del Rey, pero sí contempla que, si asiste, sea él quien presida la sesión. Felipe VI ha presidido reuniones extraordinarias en situaciones de excepcionalidad como la pandemia del coronavirus, el inicio de la guerra en Ucrania o el apagón de abril de 2025. En esta ocasión, el Ejecutivo ha optado por dejarlo al margen.

La decisión se produce en un contexto de tensión institucional. El Rey expresó el 1 de agosto su gran preocupación e indignación por los graves acontecimientos de Ceuta y se comprometió, en una audiencia con el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, a visitar la ciudad autónoma cuando fuera posible. Diversas fuentes han señalado que Felipe VI quiso desplazarse a Ceuta en los primeros días de la crisis, pero el Gobierno no lo autorizó. Además, ha trascendido que un ministro sondeó al monarca para una posible mediación con Mohamed VI, algo que no se ha materializado.

La reunión, presidida por Sánchez y con la participación telemática de Vivas, servirá para declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional y establecer un mando único que coordinará el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El órgano reunirá a vicepresidentes, ministros clave (Interior, Defensa, Exteriores, Migraciones, etc.), el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el director del CNI y responsables de Seguridad Nacional. Se trata de un paso que el presidente de Ceuta y el PP llevaban semanas reclamando, después de que Sánchez descartara inicialmente activar estos mecanismos por no considerarlos «necesarios u oportunos».

Desde sectores críticos se interpreta la exclusión del Rey como un nuevo gesto de desaire institucional en plena crisis fronteriza con Marruecos, en la que el Gobierno ha priorizado una respuesta tardía y ha evitado una mayor implicación simbólica de la Corona. Mientras Ceuta sigue lejos de la normalidad, con campamentos provisionales y presión asistencial, el Ejecutivo se reúne por fin en el Consejo de Seguridad Nacional… sin el jefe del Estado.

Para hablar de este y otros temas, estará en el ‘24X7: edición verano‘ de este 25 de agosto de 2026 el analista Paco Porras junto a Josué Cárdenas.