Por qué Sánchez rompe el molde y desconcierta a medio país

Pedro Sánchez es el tema de conversación del momento, aunque su comportamiento no siempre resulta evidente para muchos. La columna de Antonio R. Naranjo ofrece una respuesta incómoda: no es solo un presidente polémico, sino que encarna un perfil político novedoso que desafía las categorizaciones habituales.

El 25 de agosto de 2026, en El Debate, el periodista presenta un artículo titulado Por qué Sánchez hace lo que hace donde expone que las antiguas fórmulas no son útiles para entender a un gobernante que se atreve a enfrentarse a la mayoría de los ciudadanos si ello le asegura poder y continuidad política. A partir de esa premisa, la reflexión se despliega a lo largo de los ejes centrales del artículo: un nuevo estilo de liderazgo, la erosión institucional en España, y la relevancia de la propaganda y del clientelismo.

Un nuevo tipo de político que no teme chocar con la mayoría

Siguiendo el hilo del artículo, Naranjo presenta a Sánchez como el paradigma de un dirigente que ignora el patrón habitual de la política democrática. Este político no busca representar a una mayoría social cohesiva, sino que prefiere operar en la fractura y el conflicto. La pieza recalca que no se le puede evaluar con los mismos términos que a aquellos líderes que perseguían un consenso amplio. El objetivo ya no es la creación de mayorías estables, sino la explotación sistemática de grupos minoritarios, altamente movilizados y dependientes del poder.

Por todo ello, el artículo, así como el análisis, se centra en la idea clave: no se pueden aplicar viejas recetas a un nuevo tipo de político que, en resumen, está dispuesto a desafiar a la mayoría de los ciudadanos siempre que eso le refuerce su control del sistema. Lo que en el pasado hubiera supuesto un coste insostenible —continuar en el poder desafiando a gran parte de la población— se ha transformado en una estrategia viable, sustentada por instituciones colonizadas, un aparato mediático casi monolítico y una amplia red de clientelismo.

En este retrato, el texto menciona que esa audacia política se manifiesta incluso en decisiones que a primera vista parecen triviales, como disfrutar de largas y lujosas vacaciones o gestos de ostentación pública, que en épocas anteriores habrían sido considerados políticamente fatales, pero que actualmente encuentran escasas limitaciones.

El papel de la pasividad social y del intervencionismo político

Uno de los puntos centrales del análisis de Antonio R. Naranjo se enfoca en desentrañar por qué este modelo de poder ha podido establecerse. La columna localiza una de las causas fundamentales en la combinación de pasividad social e intervencionismo institucional, que se alimentan mutuamente y, a la larga, alteran el equilibrio democrático clásico.

El autor incluye un pasaje clave del texto que se hace necesario citar textualmente para captar el tono y la profundidad de su diagnóstico: “Y todo eso es posible por esa pasividad, derivada de al menos dos causas. Una de ellas es el intervencionismo feroz en todo y en todos del poder político en general, con distintos disfraces y en cualquier lugar del mundo; pero muy particularmente en España: aquí, a la escandalosa profanación del pilar democrático que es la separación de poderes, que entierra el antídoto institucional y convierte el desparpajo propio en algo mejor que ganar en las urnas o disponer de mayoría en el Parlamento; se le suma un aparato de propaganda sin precedentes dispuesto a decirle a los ciudadanos, hasta la extenuación, que no es verdad eso que ven con sus propios ojos y sienten en sus propias vidas.”

Con esto, esa afirmación se convierte en la esencia del argumento: separación de poderes debilitada, aparato de propaganda sin parangón y una ciudadanía que recibe la insistencia de que su percepción es cuestionable si contradice el relato oficial. Aquí no solo se critica un Gobierno específico, sino que se emite una advertencia sobre el modelo: la institución deja de ser un contrapeso para transformarse en soporte, y los medios pasan de ejercer control sobre el poder a justificarlo.

El texto de Naranjo añade que este intervencionismo trasciende las grandes instituciones estatales, filtrándose hacia abajo e influyendo en decisiones empresariales, culturales y sociales, hasta el extremo de configurar el clima de opinión y hacer que cualquier acto de disidencia resulte costoso.

Clientelismo, ayudas y la transformación del ciudadano en rebaño

Un segundo pilar esencial del análisis radica en el sistema clientelar que, según el autor, respalda el proyecto político de Sánchez. En lugar de un modelo sustentado en contribuyentes autónomos, el artículo presenta un entramado de ayudas, subvenciones y favores que, a cambio de votos y lealtades, convierten al ciudadano en un sujeto dependiente del poder, haciendo de la sociedad una especie de rebaño político.

Nuevamente, el texto original incluye un pasaje extenso que se reproduce aquí literalmente para preservar su fuerza argumentativa: “Y la otra, aún más preocupante, es la generación de un inmenso sistema clientelar que intercambia voluntades por ayudas y desmoviliza a la sociedad civil, dividida en quienes sobreviven gracias a ese modelo y quienes lo mantienen, exhaustos y sin tiempo para mucho más que trabajar. Ese colchón, que transforma en oveja al ciudadano y en rebaño a la sociedad, hipoteca el Estado de bienestar y derriba todos los frenos democráticos que, de estar activos, hubieran acabado con Sánchez al primero de sus devaneos.”

La glosa resalta tres conceptos de este párrafo:

La sociedad civil se divide entre quienes disfrutan de las ayudas y quienes las financian.

entre quienes disfrutan de las ayudas y quienes las financian. El tiempo y los recursos de los contribuyentes se ven atrapados en la lucha diaria por la supervivencia, lo que ahoga la capacidad de movilización.

El Estado de bienestar se convierte en una hipoteca democrática, ya que deja de ser una red de seguridad para funcionar como un mecanismo de fidelización política.

En este entramado, las mayorías desalentadas se encuentran frente a unas minorías altamente organizadas y sostenidas por el presupuesto público, mientras que los frenos institucionales, si no han sido ya capturados, se ven neutralizados por la combinación de propaganda, miedo y resignación.

Entre la propaganda y la realidad cotidiana de los ciudadanos

El artículo de Antonio R. Naranjo pone de manifiesto que la tensión clave del modelo no reside únicamente en las instituciones, sino en la creciente distancia entre el relato oficial y la vida cotidiana de los ciudadanos. La política comunicacional del Gobierno, alimentada por lo que el autor define como un uso intensivo de medios públicos y privados, busca imponer un marco donde los problemas se minimizan, los escándalos se diluyen y las decisiones impopulares son revestidas de grandilocuencia.

Aún así, la realidad diaria —inflación, precariedad, dificultades para acceder a la vivienda o a servicios básicos— se presenta como un escenario paralelo, casi desconectado del discurso del Gobierno. El texto que se glosa indica que esta discrepancia es uno de los factores que ayudan a explicar la perplejidad y desconcierto de una parte de la población, incapaz de entender cómo un presidente que acumula críticas y desgaste puede continuar desplegando una agenda política simultáneamente ambiciosa y arriesgada.

Para ilustrar esta brecha entre el discurso y la experiencia, el autor vuelve a mencionar la insistencia del aparato propagandístico, al que caracteriza como una máquina que “dice a los ciudadanos que no es verdad lo que ven y sienten”. La glosa recupera una vez más el núcleo textual ya citado: “un aparato de propaganda sin precedentes dispuesto a decirle a los ciudadanos, hasta la extenuación, que no es verdad eso que ven con sus propios ojos y sienten en sus propias vidas.” Esta repetición no es casual; señala un método, no un fallo aislado.