Víctor Sánchez del Real sopapea al bufón promarroquí de las camisetas con un plan colosal para poner en su sitio a Mohamed VI

Una lección impagable durante dos minutazos,

Víctor Sánchez del Real irrumpió en el debate abierto en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro) con una respuesta directa al activista conocido por sus camisetas a favor de Marruecos.

El político, dirigiéndose a Paco Álvarez, puso sobre la mesa un plan detallado que busca situar al monarca marroquí en una posición incómoda ante la opinión pública española.

El momentazo, viralizado en redes, mostró al exdiputado de VOX exponiendo sus argumentos con claridad mientras aparece en paralelo la figura del otro interlocutor, caracterizado por su atuendo con mensajes explícitos de agradecimiento a Marruecos.

Víctor Sánchez del Real @sanchezdelreal sacude al bufón de las camisetas y defensor de Marruecos con un plan imbatible para poner en su sitio a Mohamed VI pic.twitter.com/OaYVPgW0Qr — Luis Rioja (@miescano351) August 25, 2026

El intercambio se centró en las posiciones de ambos sobre la relación entre España y Marruecos. Sánchez del Real defendió una línea firme que incluye medidas diplomáticas y comunicativas para contrarrestar la influencia marroquí. Así de planchado dejó al bufón de las camisetas:

Mira, te voy a decir cosas que debería hacer. Por supuesto, yo no tengo un equipo de 800 asesores que me digan lo que hay que hacer. Yo solo tengo mi formación específica. Lo primero, expulsar a la embajadora en España inmediatamente. Llamar como mínimo a consultas a la embajadora y echar a unos cuantos diplomáticos marroquíes de España. Segundo, cerrar la frontera inmediatamente y cualquier relación comercial con Marruecos. No entregar un solo euro de los muchos que se dan en ayuda y cooperación para el desarrollo. Se acabó la ‘Operación Paso del Estrecho‘. Vayan ustedes, los nacionales marroquíes, por donde quieran, pero por España no pasen, que encima no dejan dinero.

Subrayó la necesidad de hacer un plan de recuperación de Ceuta, Melilla y también de Canarias:

Hacer un plan de recuperación de Ceuta, Melilla y de Canarias preventivamente, para que sean focos de riqueza y de españolidad. Buscar a aquellos en España que han estado colaborando, recibiendo dinero, información, o han estado colaborando con el Reino de Marruecos para esta invasión, o para defender los intereses marroquíes, no necesariamente de forma limpia, en Bruselas, en Madrid o en cualquier lugar de España, si han recibido dinero extranjero, aplicar el Código Penal en los artículos en los que la cooperación con aquellos que atacan España y hacer que la Fiscalía los persiga.

Y dejó claro que no se puede fiar todo al cumplimiento de una reglamentación que no produce efectos inmediatos: