Las 10 claves políticas de este miércoles 26 de agosto de 2026: Ceuta, reformas urgentes y economía al rojo vivo

1. POLÍTICA · MIGRACIÓN

El Gobierno acelera la reforma de la Ley de Asilo y Extranjería tras la crisis de Ceuta

Este martes por la tarde el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros el anteproyecto para reformar la legislación de asilo e inmigración con el objetivo de alinearla con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, en plena presión política por la crisis migratoria de Ceuta vivida a finales de julio. La decisión se hizo pública anoche y se ha convertido hoy en uno de los ejes de la conversación política y mediática, porque introduce procedimientos de cribado más rápidos en frontera y facilita rechazos y expulsiones en línea con los países europeos más duros. La medida llega mientras sigue sin cerrarse del todo la gestión de los alrededor de 70.000–80.000 migrantes que cruzaron en un solo día la frontera de Ceuta, y el Ejecutivo anuncia además partidas millonarias para reforzar la atención a menores no acompañados y el dispositivo de seguridad y devoluciones. Hoy, miércoles, los análisis se concentran en cómo esta reforma puede cambiar la primera acogida en las fronteras españolas y en si supone un giro más restrictivo en la política migratoria nacional.

2. POLÍTICA · PARLAMENTO

La Diputación Permanente del Congreso vota nuevas comparecencias por la crisis de Ceuta

Esta mañana la Diputación Permanente del Congreso celebra una sesión extraordinaria para debatir y votar las peticiones del PP de que comparezcan de forma urgente Pedro Sánchez y hasta diez ministros por la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria de Ceuta. Las iniciativas se registraron en los últimos días, pero es hoy cuando se someten a votación, en un contexto de máxima tensión entre Moncloa y la oposición por la respuesta al salto masivo de la frontera ceutí y por el retraso en la creación de un mando único para la ciudad autónoma. El órgano que mantiene la actividad parlamentaria fuera del periodo ordinario de sesiones se convierte así esta mañana en un termómetro del desgaste político que provoca Ceuta, con el PP tratando de alargar el foco sobre la “gravísima situación” en la ciudad, los incendios recientes, la política energética y la situación de la Guardia Civil. Este movimiento refuerza la idea de que la vuelta de septiembre estará condicionada por una agenda parlamentaria atravesada por Ceuta y por la seguridad de las fronteras.

3. POLÍTICA · DEFENSA · MIGRACIÓN

Robles reivindica la soberanía sobre Ceuta y Melilla y choca con Moncloa por los avisos del CNI

Ayer martes, en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso, la ministra Margarita Robles defendió con contundencia que Ceuta y Melilla son “españolísimas” e “intocables”, y anunció nuevas barreras físicas y balizas en la playa del Tarajal para reforzar la contención ante futuras entradas irregulares. Sus palabras y la explicación sobre los avisos verbales del CNI el día antes del salto masivo han seguido alimentando hoy la polémica, después de que desde Moncloa se haya matizado que “no se habrá explicado bien” la información previa recibida, según adelantos publicados anoche. El PP aprovechó la sesión de ayer para acusar al Gobierno de “dejación de funciones” y preguntar a Robles si considera dimitir, lo que mantiene hoy la presión sobre la ministra y abre un nuevo frente interno en el Ejecutivo en torno a la cadena de decisiones que se tomaron antes del colapso en la frontera ceutí. La discusión sobre la coordinación entre Defensa, Interior y el CNI y sobre la transparencia de los informes sigue siendo uno de los temas más mencionados esta mañana en tertulias y titulares.

4. POLÍTICA · GOBIERNO · SEGURIDAD

Moncloa crea mando único para Ceuta 25 días después del salto masivo

En las últimas horas se ha conocido que el Gobierno ha decidido crear un mando único para gestionar la situación en Ceuta, una medida que llega 25 días después de la entrada masiva de migrantes que colapsó la ciudad fronteriza y desató el caos institucional y de seguridad. La decisión, publicada hoy en las portadas digitales, busca ordenar la respuesta entre Policía Nacional, Guardia Civil, Delegación del Gobierno y autoridades locales, pero ha generado críticas por el retraso en adoptarla, en un contexto de acusaciones de improvisación desde sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles. Este miércoles la noticia se cruza con la visita institucional del alcalde de Málaga a Ceuta y con nuevos encuentros entre responsables locales y nacionales, en un intento de recomponer la imagen de control sobre el enclave. La coordinación real que logre este mando único y su capacidad para prevenir nuevas crisis se apunta como uno de los asuntos que seguirá marcando el debate en los próximos días.

5. POLÍTICA · PARTIDOS · JUSTICIA

El PP impulsa una nueva ley de indultos tras la polémica por las últimas medidas de gracia

Entre anoche y primera hora de hoy ha ido ganando peso la información sobre el trabajo del PP en una nueva propuesta de ley de indultos que exigiría una mayoría reforzada de dos tercios del Congreso para aprobar medidas que beneficien a políticos. Este movimiento llega tras la polémica generada por los recientes indultos otorgados por el Gobierno a dirigentes condenados por corrupción vinculados al PSOE y al entorno del independentismo, según avanzó la prensa en días previos y han recogido hoy medios internacionales y nacionales. La iniciativa conservadora pretende limitar el margen discrecional del Ejecutivo en futuros casos y se interpreta como un intento de capitalizar el desgaste de Sánchez en este terreno, justo cuando se multiplican las negociaciones internas en el PP sobre alianzas y posibles mociones de censura a nivel autonómico. El debate sobre la separación de poderes, el control parlamentario de los indultos y la posibilidad de revisar casos recientes está muy presente en la conversación política de esta mañana.

6. POLÍTICA · JUSTICIA · ECONOMÍA

El Supremo ratifica fuertes multas por el descontrol de créditos de Avalmadrid

La confirmación por el Tribunal Supremo de sanciones cercanas a los 200.000 euros por el descontrol en la gestión de créditos de Avalmadrid ha saltado a las portadas entre la noche de ayer y primera hora de hoy, relanzando un caso emblemático sobre fiscalización de entidades semipúblicas y responsabilidad de cargos autonómicos. La resolución judicial, adelantada en la prensa en la víspera de este miércoles, alimenta el debate alrededor de la responsabilidad política por operaciones de financiación fallidas y conexiones con la antigua cúpula del PP madrileño. Este miércoles la noticia se entrelaza con nuevas informaciones sobre inversiones en centros de salud de la Comunidad de Madrid y sobre la modernización de servicios públicos, lo que coloca bajo escrutinio el uso de recursos autonómicos y el papel de los organismos de garantía pública. El eco de Avalmadrid reaviva el foco sobre transparencia financiera y sobre posibles reclamaciones futuras en casos similares.

7. ECONOMÍA · ENERGÍA

El precio de la luz baja hoy y registra varias horas a 0 euros/MWh

En el plano económico, una de las informaciones más compartidas desde ayer por la tarde y comentadas esta mañana es el fuerte descenso del precio de la electricidad para este miércoles 26 de agosto, con cuatro tramos horarios en los que el coste del pool baja hasta 0 euros/MWh. Los datos del operador OMIE, difundidos anoche, sitúan el precio medio diario en torno a 110,86 euros/MWh, casi un 8 % menos que ayer, y señalan que el mediodía será el momento más barato, lo que está impactando en recomendaciones de consumo y en la conversación sobre el mercado mayorista. La combinación de mayor producción renovable, menor demanda en pleno verano y ciertas condiciones en el mercado europeo ha permitido esta caída puntual, que contrasta con la presión al alza que sí sufren los carburantes por la guerra en Irán y la tensión sobre el petróleo. Hoy los análisis económicos colocan este dato en el contexto más amplio de la batalla fiscal y regulatoria en torno a la energía nuclear y la transición energética.

8. ECONOMÍA · ENERGÍA · FISCALIDAD

Las eléctricas se preparan para la batalla por la fiscalidad de la energía nuclear

Entre las noticias económicas destacadas de este miércoles figura la reacción de las grandes compañías eléctricas y nucleares ante la expectativa de prolongar la vida útil de las centrales atómicas y la posible disputa fiscal por alrededor de 1.500 millones de euros en impuestos vinculados a esta tecnología. Los análisis publicados hoy explican que las empresas estudian recursos y estrategias ante el marco fiscal que se diseña para una extensión de funcionamiento de las plantas, que afectaría a su contribución impositiva y a su rentabilidad en el nuevo mix energético. Este debate se cruza con la discusión política sobre el cierre escalonado de las centrales y con las necesidades de generación en un contexto de transición hacia renovables, lo que convierte cualquier decisión sobre la nuclear en un asunto de primer orden para la política energética española. La presión del sector y las expectativas de negociación con Hacienda se leen hoy como otro frente de tensión entre Gobierno y empresas estratégicas.

9. ECONOMÍA · CONSUMO · MERCADOS

Carburantes acercándose a máximos anuales por la guerra en Irán

Los precios de la gasolina y el gasóleo se han consolidado esta semana cerca de sus máximos anuales, y hoy se recogen nuevos datos que muestran subidas interanuales del 7 % en el litro de gasolina y del 21 % en el de gasóleo, pese a las medidas fiscales aún en vigor. La prensa económica y generalista destaca esta mañana la combinación de alta demanda estival y las tensiones en los mercados por la guerra en Irán como factores clave que empujan los carburantes al alza, con efectos directos en el bolsillo de los conductores y en los costes de transporte. Esta realidad añade presión al debate sobre ayudas temporales, bonificaciones y posibles ajustes fiscales, justo cuando la electricidad vive hoy un respiro en precios y la inflación general se ve condicionada por la energía. El encarecimiento de los carburantes se convierte así en un elemento central de la conversación ciudadana y política de este miércoles.

10. SOCIEDAD · CULTURA · TURISMO

La Tomatina vuelve hoy a teñir de rojo Buñol con más toneladas de tomate

En el campo social y festivo, uno de los eventos más visibles de este miércoles es la Tomatina de Buñol, que arranca esta mañana y convertirá de nuevo el municipio valenciano en una marea roja con unos 22.000 participantes y 150 toneladas de tomates, 30 más que el año pasado. La cita, muy seguida en redes y en medios nacionales e internacionales, se celebra hoy durante una hora en las calles del pueblo y se ha consolidado como un reclamo turístico y mediático que combina ocio, imagen de marca país y debate sobre el impacto de este tipo de fiestas en pleno verano de altas temperaturas. La Tomatina se suma así al resto de fiestas locales y patronales que despiden agosto, pero su capacidad de atraer cámaras y visitantes la convierte en uno de los eventos más comentados del día fuera del terreno estrictamente político. En un miércoles dominado por Ceuta y la energía, Buñol aporta la nota festiva —y literalmente roja— del panorama informativo.