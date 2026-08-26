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Los 10 picos virales con que vibra España este 26 de agosto de 2026: Ceuta, la Vuelta, fútbol…

La conversación en X España este miércoles se centra en política, ciclismo y deporte con picos verificados en las últimas horas

Los 10 picos virales con que vibra España este 26 de agosto de 2026: Ceuta, la Vuelta, fútbol...
Redes sociales, Internet. PD
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1. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Robles y el Consejo de Seguridad Nacional centran el debate sobre Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional han disparado la actividad en X desde primera hora de la mañana del miércoles 26 de agosto. La conversación estalló con comparecencias y reacciones a la crisis migratoria en Ceuta, donde posts y hilos analizan la “españolidad” de las ciudades autónomas y la labor de las Fuerzas Armadas y el CNI. Usuarios comparten clips de las intervenciones y memes sobre la rectificación del Gobierno con un mando único, impulsando picos que coinciden con el trending de Robles y el Consejo en las dos fuentes consultadas.

2. DEPORTES · CICLISMO

La Vuelta a España llena X de #VueltaRTVE25A y #LaVuelta26

El paso de la Vuelta por los Pirineos y el abandono de una etapa por granizo han generado un aluvión de tuits esta mañana con los hashtags #VueltaRTVE25A y #LaVuelta26. Los usuarios reaccionan a los vídeos de la carrera, elogian a Pogacar y Enric Mas, y debaten sobre las condiciones meteorológicas que han alterado el recorrido. El pico se mantiene desde la tarde del martes y se refuerza hoy con resúmenes y reacciones en directo que dominan las listas de tendencias.

3. FÚTBOL · DEPORTES

Elche, Atleti y Julián generan reacciones masivas en la red

El interés por el mercado de fichajes y la jornada de Liga ha colocado a Elche, Atleti, Julián, Le Normand y Robert Sánchez entre los temas más comentados desde anoche. Los posts se centran en posibles movimientos, alineaciones y declaraciones de jugadores, con vídeos de entrenamientos y memes sobre la actualidad de los equipos. La conversación ha crecido de forma sostenida en las últimas 24 horas y aparece en ambos rankings de tendencias.

4. ACTUALIDAD · SOCIEDAD

Chao Pescao y la polémica de Ayuso mantienen el tono irónico

La frase “chao pescao” asociada a la venta del ático de Ayuso ha vuelto a viralizarse con memes y capturas de pantalla desde la noche del martes. Los usuarios comparten tuits humorísticos y reacciones a las declaraciones de la presidenta madrileña, generando un pico que se mantiene activo esta mañana y aparece en las listas de getdaytrends y trends24.

5. TECNOLOGÍA · SEGURIDAD

Pegasus y el CNI avivan el debate sobre espionaje

El término Pegasus y las menciones al CNI han repuntado esta mañana vinculados a informaciones sobre posibles escuchas y la comparecencia de Robles. Los hilos y posts analizan las implicaciones políticas y comparten enlaces a noticias recientes, creando un pico claro en las últimas horas que se refleja en las tendencias españolas.

6. INMIGRACIÓN · SOCIEDAD

CETI y las llegadas a Ceuta centran la atención ciudadana

El CETI y la situación en los centros de acogida de Ceuta han impulsado tuits y debates desde el amanecer del miércoles. Los usuarios comparten imágenes y opiniones sobre la gestión de las llegadas, con un volumen alto de mensajes que coincide con la convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional y mantiene el tema en los primeros puestos de los rankings.

7. ENTRETENIMIENTO · EVENTOS

Gamescom y el mundo del videojuego irrumpen en la conversación

La feria Gamescom ha generado un pico de menciones desde la tarde del martes y se mantiene hoy con adelantos de juegos, reacciones y vídeos de presentaciones. Los usuarios españoles participan activamente comentando novedades y compartiendo clips, situando el tema entre las tendencias más estables de las últimas horas.

8. FÚTBOL · MERCADO

Chelsea, Auba y Le Normand mueven el mercado veraniego

Los rumores de fichajes que involucran a Chelsea, Aubameyang y Le Normand han alimentado tuits y especulaciones desde anoche. Los posts incluyen memes, filtraciones y análisis de posibles operaciones, manteniendo un volumen constante que aparece en las listas de tendencias tanto de getdaytrends como de trends24.

9. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Borrell y la actualidad europea generan reacciones puntuales

Las menciones a Josep Borrell y temas europeos han registrado un pico moderado esta mañana ligado a declaraciones sobre la situación internacional. Los usuarios comparten clips y opiniones que se suman a la conversación política general del día, manteniendo el nombre en las posiciones intermedias de los rankings.

10. DEPORTES · CICLISMO

Collserola y el paso de la Vuelta por Cataluña suman expectación

El incendio controlado en Collserola y el recorrido de la Vuelta han unido a usuarios en comentarios sobre seguridad y deporte. Los posts combinan alertas meteorológicas con reacciones a la carrera, creando un pico puntual que se refleja en las tendencias de la mañana del miércoles.

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