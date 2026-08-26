Cuesta más al mes mantener un MENA en España que mandar un hijo a un internado de postín en Inglaterra

La atención brindada a los menores extranjeros no acompañados en España se ha convertido en un tema de debate candente en el ámbito público.

De acuerdo con un análisis efectuado por ‘Libertad Digital’ sobre el sistema de protección autonómico, se ha invertido más de 2.000 millones de euros en la asistencia de estos menores desde que Pedro Sánchez asumió el cargo, con un coste medio que fluctúa entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por plaza, pudiendo incluso rebasar los 9.000 euros en centros especializados. Esta información, extraída de los informes de costes de las propias comunidades, se ha convertido en el eje central de la discusión presupuestaria.

A partir de estos datos, resulta cada vez más evidente que la comparación con el coste de enviar a un hijo a un internado privado en calidad en Inglaterra para cursar bachillerato deja de ser una simple figura retórica y se convierte en una cuestión de cifras. Los informes de escuelas británicas y análisis sectoriales permiten realizar un cruce entre los gastos sociales en España y el coste educativo en el Reino Unido.

El gasto de España por cada mena

El sistema español de protección de menores incluye la atención a los menores extranjeros no acompañados dentro de los presupuestos ordinarios de los servicios autonómicos: plazas residenciales, personal educativo y social, escolarización, asistencia legal y apoyo psicológico. Aunque no existe una partida específica, se cuentan con estimaciones consolidadas:

Coste medio por plaza en los servicios de protección autonómicos:

– Entre 3.000 y 5.000 euros mensuales por menor.

– En centros con atención especializada: más de 9.000 euros mensuales.

Otras estimaciones recientes, utilizadas tanto por el Ministerio como por los gobiernos regionales, sitúan el precio medio real de mantener a un menor extranjero no acompañado alrededor de 4.350 euros mensuales, y casos como Ibiza elevan esta cifra a entre 9.000 y 10.000 euros mensuales. Estas variaciones se reflejan también en los informes autonómicos:

Media nacional aproximada: alrededor de 4.350 euros al mes por menor.

Rangos por comunidades:

– Madrid : centros con apoyo psicológico que superan los 5.700 euros mensuales por plaza.

: centros con apoyo psicológico que superan los 5.700 euros mensuales por plaza. – Andalucía : instalaciones públicas que alcanzan casi 9.800 euros mensuales.

: instalaciones públicas que alcanzan casi 9.800 euros mensuales. – Castilla y León : entre 2.000 y 2.600 euros mensuales, dependiendo del tipo de recurso.

: entre 2.000 y 2.600 euros mensuales, dependiendo del tipo de recurso. – Ibiza: cerca de 9.600 euros mensuales, en la parte alta de la escala.

Coste de un internado de bachillerato en Inglaterra

En paralelo, las estadísticas de escuelas privadas británicas presentan una estructura tarifaria bastante definida. La mayoría de los colegios independientes operan con tres trimestres al año, y los datos correspondientes a 2025–2026 indican:

Media de internado (boarding) en colegios privados británicos :

: – Aproximadamente 14.350 libras por trimestre, lo que equivale a alrededor de 43.050 libras anuales, antes de impuestos.

– Tras la aplicación del 20 % de IVA a la educación privada a partir de 2025, las estimaciones sectoriales prevén un aumento del 10 % en la factura típica.

Rango habitual de internados de bachillerato (sixth form, boarding):

– 38.000–50.000 libras anuales, que con IVA pueden ascender a 45.600–60.000 libras.

Escuelas de élite, en el extremo superior del mercado:

– Eton College , Harrow , Winchester , Marlborough o Cheltenham Ladies’ College tienen precios que oscilan entre 55.000 y 65.000 libras anuales de internado.

, , , o tienen precios que oscilan entre 55.000 y 65.000 libras anuales de internado. – Algunas instituciones de renombre informan de tarifas trimestrales que superan las 21.000–22.000 libras en sexto curso, elevando la factura anual más allá de las 65.000 libras.

¿Es cierto que “cuesta casi el doble”?

Los datos recientes cantan:

Existen situaciones en España en las que el coste por menor (9.000–10.000 euros al mes) sí puede sobrepasar notablemente el coste mensual de muchos internados privados de calidad en Reino Unido. Sin embargo, la media nacional se establece más bien en un rango de 3.000–5.000 euros al mes, lo que resulta comparable al tramo medio-alto de internados de bachillerato en el Reino Unido, cuando se anualiza el gasto. Los internados más caros en Inglaterra, dentro del sector de élite, alcanzan cifras anuales que, al dividirlas por 12 meses, se aproximan o superan el coste de varios recursos residenciales en España.

En términos claros:

En los casos extremos del sistema español, el coste por menor puede estar por encima de lo que abona una familia por muchos internados privados británicos.

de lo que abona una familia por muchos internados privados británicos. En la media del sistema, la comparación es más equitativa y no se sostiene con firmeza la idea de que el coste en España “duplique” de manera consistente al del mejor internado en Inglaterra; esto depende del tipo de institución y del colegio elegido.

Un último dato que llama la atención

Más allá de la comparación, es notable que tanto el Estado español como numerosas familias que eligen el internado británico operan en escalones de gasto bastante similares: entre 40.000 y más de 100.000 euros anuales por cada joven. Que este esfuerzo provenga del presupuesto público o del bolsillo privado es, al fin y al cabo, lo que realmente establece el debate sobre las prioridades colectivas.