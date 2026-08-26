¡Bombazo! Margarita Robles reconoce que el Gobierno fue avisado de la invasión en Ceuta

La ministra de Defensa, Margarita Robles, admitió en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que el Ejecutivo de Pedro Sánchez recibió alertas previas sobre el riesgo de una entrada masiva de inmigrantes irregulares en Ceuta.

Según detalló, los servicios de inteligencia y las autoridades de la frontera alertaron con antelación de movimientos inusuales en el lado marroquí, pero las medidas de refuerzo no se activaron a tiempo.Robles ha asegurado que «había indicios claros» de que se estaba preparando una afluencia descontrolada, en referencia a los hechos de mayo de 2021, cuando más de 10.000 personas cruzaron a nado o saltaron las vallas en cuestión de horas. La ministra insistió en que el Gobierno «actuó con la información disponible», aunque ha reconocido que la respuesta inicial fue insuficiente y que se produjeron «fallos de coordinación» entre ministerios.

La declaración cayó como una bomba en la oposición.

El PP y VOX exigieron de inmediato la comparecencia del presidente del Gobierno y acusaron al Ejecutivo de «ocultar durante años» que conocían el riesgo y no tomaron medidas preventivas. «Esto no es un fallo, es una negligencia deliberada», declaró un portavoz popular.

Desde Moncloa no han emitido todavía ninguna nota oficial, pero fuentes del Gobierno restan importancia a las palabras de Robles y aseguran que «se actuó conforme a los protocolos vigentes». La ministra de Defensa, sin embargo, ha dejado claro que la alerta existió y que el aviso llegó «con suficiente antelación».

El reconocimiento de Robles reabrió el debate sobre la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y pone de nuevo sobre la mesa las tensiones con Marruecos, que en aquel momento utilizó la presión migratoria como herramienta de presión diplomática.

Para abordar este y otros asuntos de la más candente actualidad, estarán con Josué Cárdenas en este nueva edición del ’24×7: edición verano’, el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo y la locutora radiofónica Alicia Bódalo.