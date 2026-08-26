La reciente crisis migratoria en Ceuta ha puesto a Arturo Pérez-Reverte de nuevo en el centro de las conversaciones sobre la situación de Occidente y las fronteras europeas.

Este escritor ha venido advirtiendo desde hace años, a través de entrevistas y reflexiones publicadas en medios como Esdiario Pérez-Reverte contempla el final de Occidente, que el continente se encuentra en medio del desmoronamiento de un modelo que muchos creían eterno.

Con el trasfondo de la crisis de Ceuta, sus afirmaciones sobre el final de Occidente han cobrado un notable eco político y social, ya que resuenan en un entorno donde las fronteras están más tensas que nunca, y los sistemas democráticos son cuestionados continuamente. Si bien no habla de una caída inminente, advierte sobre un proceso prolongado, donde situaciones como la de la ciudad autónoma son síntomas visibles de un problema más profundo.

El mensaje sobre Ceuta: invasión, hazmerreír y política exterior

En sus recientes declaraciones, en relación con la invasión de Ceuta, Pérez-Reverte ha mantenido un tono claro y contundente al describir la situación. Ya sea a través de redes sociales o en entrevistas, ha declarado que España se ha convertido en el “hazmerreír” en cuanto a política exterior, evidenciando la incapacidad del país para responder con firmeza ante la llegada masiva de inmigrantes, lo que da una imagen de un país completamente desbordado en su intento de mantener la compostura frente a sus aliados.

Su crítica no se limita únicamente al Gobierno de España, que considera responsable de una política exterior débil y perdida. Va más allá, señalando un problema más general:

La gestión de las fronteras en Ceuta y Melilla se ha transformado en un tablero geopolítico donde otros países hacen sus jugadas sabiendo que la respuesta europea será lenta o confusa.

y se ha transformado en un tablero geopolítico donde otros países hacen sus jugadas sabiendo que la respuesta europea será lenta o confusa. Las imágenes de miles de personas cruzando las fronteras españolas refuerzan la idea de que el control ya no recae únicamente en el Estado, sino que ahora también lo ejercen redes sociales, mafias y decisiones tácticas de gobiernos limítrofes.

La reacción de las instituciones mezcla mensajes de calma con discursos alarmistas, generando una sensación de caos y vulnerabilidad.

En esta línea, el escritor vincula la invasión de Ceuta con su teoría acerca del final de Occidente: no se trata simplemente de un conflicto en la frontera, sino de un indicativo de un continente que ha perdido su sentido de dirección, cohesión y confianza en sí mismo.

El final de Occidente como espectáculo inquietante

Desde hace varios meses, Pérez-Reverte ha repetido un concepto crucial: posee “el privilegio” de ser testigo del final de Occidente y lo ve como un “espectáculo interesantísimo”. No lo presenta como una celebración, sino como una constatación de que las estructuras que han definido la vida política y cultural europea durante siglos están en declive.

Algunas de las ideas más relevantes que ha expuesto son:

Declive estructural de Europa – Habla de una regresión en el viejo continente, donde instituciones, valores y consensos que parecían sólidos comienzan a mostrar signos de debilidad. – Sitúa este deterioro en un horizonte temporal de décadas: menciona que la caída puede tardar “un siglo, lo que sea”, pero que el proceso ya ha comenzado.

Responsabilidad compartida – No echa la culpa únicamente a los gobiernos. Señala también a las élites económicas, tecnológicas y políticas, al mismo tiempo que recalca el papel de los ciudadanos que aceptan formas de control cada vez más insidiosas. – Su crítica no solo se orienta hacia quienes elaboran las reglas, sino también hacia quienes las aceptan sin resistencia, desde el consumo digital hasta el voto y la indiferencia ante los abusos.

Occidente como un mundo propio – Enfatiza que lo que está presenciando es el ocaso de ese mundo que considera “el suyo”: el conjunto cultural, político y moral que ha marcado su vida como reportero de guerra y novelista. – Presenta este final como un proceso histórico en evolución, no como un acontecimiento catastrófico.

Según su análisis, el final de Occidente no implica la desaparición inminente de Europa, sino el cierre de una etapa histórica que se creía sólida y superior.

Tecnología, corporaciones y nueva tiranía voluntaria

Un aspecto particularmente inquietante de sus mensajes se refiere a la conceptuación de una “nueva tiranía” consensuada. Pérez-Reverte suele señalar a tres actores principales:

Élites tecnológicas

Grandes corporaciones

Ciudadanos adaptados a la comodidad digital

Las claves de esta tiranía sutil se pueden resumir en:

La tecnología no solo simplifica la vida cotidiana, sino que también concentra poder en manos de quienes gestionan datos, algoritmos y atención masiva.

Las grandes corporaciones influyen en la política, en la agenda mediática y en la configuración de hábitos de consumo, incluyendo los métodos de información que recibe la población sobre crisis, como la de Ceuta .

. Los ciudadanos ceden parte de su libertad sin la percepción de un conflicto visible: aceptan la vigilancia de sus dispositivos, la precariedad disfrazada de flexibilidad y la simplificación del debate público en redes.

Para el escritor, esta tiranía no llega con uniformes ni discursos oficiales, sino a través de pantallas, entretenimiento y mensajes que simplifican la complejidad. A su juicio, esta combinación debilita la capacidad de respuesta ante crisis migratorias y acelera el desgaste democrático.

Impacto social y político de sus advertencias

Las reflexiones de Pérez-Reverte sobre Ceuta y el final de Occidente generan un impacto social y político que trasciende el ámbito literario:

En el debate público

– Sus afirmaciones circulan por medios de comunicación y redes sociales porque condensan en pocas palabras el descontento de una parte de la sociedad con la gestión de las fronteras, la seguridad y el rol de Europa en el mundo.

en el mundo. – Funcionan como catalizador de discursos que cuestionan la capacidad de los gobiernos para garantizar la protección del territorio sin sacrificar derechos humanos.

En la política

– Algunos actores políticos emplean sus mensajes para reforzar posturas más duras en materia de inmigración y fronteras.

– Otros lo critican por alimentar una narrativa catastrofista que podría contribuir a la polarización y al miedo.

En la cultura mediática

– Sus advertencias conectan con un ecosistema informativo que mezcla análisis, indignación y espectáculo. La invasión de Ceuta se retrata mediante cifras, imágenes de drones y declaraciones que se viralizan, mientras va en aumento la sensación de que el sistema no controla el relato.

Predicciones que se han ido cumpliendo

A lo largo de los años, el escritor ha emitido varias predicciones acerca de la evolución de Occidente que hoy son percibidas como cumplidas o, al menos, en camino de materializarse:

Lista de anticipaciones que se han confirmado en parte:

Fragilidad de Europa ante crisis migratorias – La situación en Ceuta y otras presiones en las fronteras evidencian la limitada capacidad de respuesta y la lentitud en la reacción coordinada de la Unión Europea.

Desgaste de la confianza en las instituciones – El aumento de la desafección hacia partidos, gobiernos y organismos internacionales coincide con su diagnóstico de que la democracia está agotada, más enfocada en el corto plazo que en mantener un proyecto común.

Dominio tecnológico sobre la vida cotidiana – La centralidad de plataformas digitales en la organización de movimientos migratorios, campañas políticas y en la manera de consumir información encaja con su advertencia sobre el poder desmesurado de las élites tecnológicas.

Normalización de la precariedad – La proliferación de empleos inestables, salarios bajos y servicios públicos presionados refuerza su opinión sobre una ciudadanía que acepta condiciones adversas para mantener cierta comodidad material.

En conjunto, estas predicciones otorgan coherencia a un discurso que la crisis de Ceuta ha puesto en el punto de mira: un Occidente que se observa en el espejo y se da cuenta de que muchas de sus certezas ya no tienen lugar en la realidad.