Rubido responsabiliza a Sánchez y a Rabat: espionaje, TikTok y el caos en Ceuta

Bieito Rubido, periodista y director de ‘El Debate’, presenta hoy su crónica titulada Lo sabían y no hicieron nada, que fue publicada el 26 de agosto de 2026. En ella, argumenta que el Gobierno contaba con información previa acerca de la llegada masiva de marroquíes a Ceuta, pero decidió no intervenir.

Desde esta premisa, el texto formula una crítica directa hacia Pedro Sánchez, la cúpula de la seguridad del Estado, así como el sistema de poder marroquí, que es caracterizado como una satrapía que recurre al dinero para controlar y amenazar, en lugar de dignificar la vida de sus ciudadanos.

La tesis fundamental se despliega con un tono de indignación y singularidad: lo ocurrido en Ceuta no es un accidente fortuito, sino que representa una maniobra meticulosamente orquestada desde Rabat, conocida por los servicios de inteligencia españoles y desatendida por el Gobierno. La narración que sigue selecciona los fragmentos más incisivos del texto, enlazando la crítica a la política migratoria, el rol del CNI y la estructura represiva del régimen marroquí, con especial atención hacia la situación de los ceutíes desatendidos y la manipulación política de la frontera.

La crítica al Gobierno y al relato oficial

Rubido arranca subrayando la disparidad entre la seriedad de los acontecimientos y la ligereza del discurso político que siguió. En su columna, destaca el intento del Ejecutivo de liberarse de cualquier responsabilidad, amparándose en la ignorancia. La frase que concentra esta crítica se reproduce tal cual, pues es uno de los ejes del artículo:

“Tratar de engañar a los ciudadanos diciendo que no sabían nada es una de las melonadas políticas con más estulticia que recuerdo.”

A partir de este punto, la glosa resalta tres ejes que transitan a lo largo del texto:

La noción de negligencia consciente del Gobierno, que habría recibido informes y advertencias previas. El uso de la frontera de Ceuta como herramienta de presión política por parte de Marruecos. La discrepancia entre el relato público –“no sabíamos nada”– y la información poseída por los servicios de inteligencia.

En este cruce de ideas, Rubido señala que el desafío no solo es la invasión en sí, sino el esfuerzo posterior por construir una coartada política. La columna critica el uso de la comunicación institucional como un escudo, mientras las imágenes de un “gran estallido social” inundaban las calles de Ceuta.

El CNI, Marruecos y la responsabilidad política

La función del CNI y de los servicios de inteligencia ocupa un lugar significativo en el texto original. Rubido establece una línea nítida entre la acción técnica de los agentes y la decisión política de no adoptar medidas. La glosa se detiene en uno de los párrafos donde el autor combina ironía, reproche y defensa de los profesionales de inteligencia:

“Si de algo sabe el CNI es de Marruecos.”

Desde esta afirmación, el texto plantea una hipótesis que Rubido transforma casi en un hecho: el movimiento masivo hacia Ceuta no podía haber pasado desapercibido. Esta idea se refuerza con otro fragmento literal que eleva la exigencia sobre los agentes y reivindica que cumplieron con su deber:

“Al agente de inteligencia al que se le haya escapado el movimiento organizado por el propio Gobierno marroquí de miles y miles de supuestos refugiados para entrar en España habría que suspenderlo a perpetuidad. Pero eso no ocurrirá porque los agentes sabían bien lo que pasaba y sí informaron.”

El núcleo político resulta evidente: si los informes existían, la responsabilidad recae en La Moncloa. La columna, y esta glosa junto a ella, señalan directamente a Pedro Sánchez como el último receptor de esa información. La imagen que utiliza Rubido para retratar la actitud del presidente durante la crisis es especialmente significativa y se transcribe sin cambios:

“Sánchez lo sabía, mientras la cítara –convertida ahora en una playlist con sus canciones favoritas– recorría el universo de TikTok al mismo tiempo que un gran estallido social tomaba cuerpo en las calles de Ceuta.”

Aquí se concentra una crítica de doble filo: la acusación de conocimiento previo y la denuncia de un liderazgo distraído, más pendiente de su imagen en redes sociales que de una crisis fronteriza que afecta a decenas de miles de españoles.

La satrapía marroquí y el uso del dinero para el control

Otro de los ejes fundamentales del artículo es la descripción de Marruecos como un entramado de poder que mezcla represión interna, ambición geopolítica y recursos económicos dirigidos al control. Rubido aporta un dato sorprendente sobre la magnitud del aparato de espionaje marroquí:

“Marruecos, como todos los países que no respetan ni la democracia ni los derechos humanos, nos golea en número de espías y malvados. Nada menos que 70.000 agentes entrenados para el mal, según un informe.”

A raíz de esta cifra, la columna reflexiona sobre el desbalance entre la vigilancia marroquí y la respuesta española, y conecta con una enumeración que se ha vuelto icónica en la pieza: el uso del dinero para potenciar la satrapía en vez de garantizar el bienestar. El siguiente fragmento se reproduce en su totalidad, ya que resume la crítica de Rubido hacia el régimen de Mohamed VI:

“El dinero no falta en esa satrapía para cometer atentados, construir una autopista en el Sáhara, sobornar a políticos españoles, construir el mayor estadio de África o crear un sistema represor como pocos hay en el mundo, pero para darles una vida digna a sus conciudadanos, un horizonte de futuro a sus jóvenes o una ayuda a los padres para cuidar de sus hijos, para eso el sátrapa y sus élites no tienen dinero.”

La glosa enfatiza cómo el autor contrapone directamente las infraestructuras imponentes, la capacidad de soborno y un sistema represivo de gran envergadura con la precaria vida diaria de los marroquíes. La crítica se extiende a la complicidad internacional: se permite esta estructura mientras se gestan acuerdos migratorios y comerciales que influyen directamente en lugares como Ceuta.