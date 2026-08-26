El tablero sucesorio que traza Antonio Naranjo en torno a Óscar Puente

El 26 de agosto de 2026, el periodista Antonio R. Naranjo publica en El Debate una columna que analiza, con precisión política y algo de ironía, el movimiento de Óscar Puente en su intento de posicionarse como candidato a la sucesión de Pedro Sánchez.

En Puente sucesor, el autor retrata a un PSOE atrapado en la partitocracia, frente al desgaste del líder y la ambición de quienes ya se ven listos para el relevo.

Desde el comienzo, la argumentación es evidente: el ciclo del sanchismo da señales de llegar a su fin, y, no obstante, empieza a organizarse una especie de casting interno para heredar su legado, aunque sea discutible. La pregunta que sobrevuela cada línea es contundente: ¿por qué no podría heredar el trono alguien que está listo para repetir, de manera amplificada, las hazañas del actual presidente y sus formas de actuar?

El ciclo que «nunca debió comenzar»

La columna comienza enfatizando que la actitud misma de Puente revela algo más profundo que una mera salida de tono política. Por eso, uno de los párrafos más destacados ataca el núcleo del sanchismo:

“La actitud de Puente revela involuntariamente, a pesar de todo, que incluso los más leales a Sánchez comienzan a vislumbrar el final de un ciclo que nunca debió comenzar, dado que todo lo que rodea al actual presidente es engañoso desde que un inmoral de su magnitud histórica cayó sobre España, un mediocre autoritario dispuesto a lo que sea por conservar su poder.”

Con esta idea, la glosa comienza a encajar las piezas:

Un liderazgo edificado sobre intrigas internas, desinformación y resistencia numantina.

edificado sobre intrigas internas, desinformación y resistencia numantina. Un partido reducido a un aparato obediente, donde los “felpudos más activos” son también los primeros en visualizar el ocaso del líder.

El retrato de Pedro Sánchez se conecta con el de su posible sucesor: si el presente es engañoso, el futuro que representa Puente no es un cambio, sino la continuidad de un estilo político fundado en la polarización, el sectarismo y la lógica de bandos.

El aspirante de Adamuz y el aroma a víspera

En el núcleo del desarrollo, Naranjo describe a Óscar Puente no solo como un ministro locuaz, sino como alguien que ya se posiciona abiertamente para la sucesión. La glosa subraya el tono sombrío que rodea su estrategia:

“Como lo que se huele es un ambiente de muerte, el ministro de Adamuz se presenta entre halagos al jefe, cuya sucesión no trataría ni siquiera a largo plazo si no creyera en su inminencia: un mensaje dirigido a sus rivales internos, a sus compañeros, a la escasa militancia socialista y a los críticos del sanchismo en el PSOE, esa amalgama de tibios represaliados y mitológicos seres que solo se manifestarán realmente cuando el inquilino de la Moncloa esté en su tanatorio político, para expresar todo lo que durante años han callado con vergonzosa cobardía.”

Esta reflexión permite al articulista entrelazar varias líneas subyacentes:

Mensaje interno : Puente no dirige su discurso tanto al país como a un estrecho entorno socialista.

: Puente no dirige su discurso tanto al país como a un estrecho entorno socialista. Miedo y silencio : la crítica interna al sanchismo se presenta como una especie de fauna casi fantástica, que solo aparecerá cuando el líder esté desgastado políticamente.

: la crítica interna al sanchismo se presenta como una especie de fauna casi fantástica, que solo aparecerá cuando el líder esté desgastado políticamente. Halagos calculados: los elogios al presidente ocultan una intención de sucesión, no una lealtad genuina.

Aquí, la glosa se detiene ante la paradoja: quien se ofrece como reemplazo no rompe con el modelo, sino que lo asimila como parte de su esencia.

Mercancía caducada y partitocracia

El texto avanza hacia un retrato más personal y político del ministro, sin escatimar en ironías sobre su figura pública:

“Lo curioso de Puente, que se percibe a sí mismo con una claridad que pocos comparten y considera una ventaja ser un macarra, es su incapacidad para comprender que forma parte de la misma mercancía caducada que espera heredar y, aun así, presenta sus credenciales con la certeza de que tiene las mismas posibilidades de ganar unas elecciones que Begoña Gómez de ser rectora en Harvard y David Sánchez director de la Filarmónica de Berlín.”

La crítica se fragmenta en dos niveles:

En el ámbito electoral , Puente se revela como un candidato poco viable para la mayoría de la sociedad, a pesar de que le guste asumir el rol de provocador de alta tensión.

, Puente se revela como un candidato poco viable para la mayoría de la sociedad, a pesar de que le guste asumir el rol de provocador de alta tensión. En el plano orgánico, sí tiene oportunidades: su estrategia consiste en atraer a un censo mínimo, ideológicamente alineado, que decide el poder del partido sin tener en cuenta la ciudadanía.

Por ello, la glosa destaca lo que realmente importa, sintetizado en otro pasaje clave:

“Que no le importe refleja la esencia de la política española y subraya su principal mal, la partitocracia. Porque Burdo Puente, el Niño de Adamuz en ciertos círculos, solo aspira a que una reducida y sectaria minoría, compuesta por la militancia socialista, lo elija a él en un probable enfrentamiento interno donde solo voten unos pocos.”

La perspectiva se amplía: ya no solo se habla del PSOE o de Sánchez, sino de una democracia de partidos donde las bases organizadas determinan carreras políticas enteras con cifras de participación ridículas en comparación con el total del país.

El pequeño censo y el gran Kennedy de polígono

En la parte final, Naranjo relaciona la apuesta de Puente con el origen mismo del poder de Sánchez. La glosa lo resume mediante una imagen muy acertada: un líder nacional promovido a partir de un censo diminuto, casi de un pueblo grande, que se convierte en un instrumento para controlar el Estado. El propio texto lo sintetiza en un párrafo revelador:

“Los mismos, o incluso menos, que optaron por Sánchez en lugar de Madina o Susana Díaz, seducidos por las falsedades de un impostor que, no obstante, comprendía la política del pequeño censo electoral que desencadenó el proceso: con apenas 60.000 votos, menos que la población de Ceuta antes de la invasión, nuestro Kennedy de polígono dio comienzo a su trayectoria. Solo necesitó afirmar que todos eran fachas, incluyendo a sus compañeros, para llegar a donde está. Lo demás fue asunto de afinar las trampas, y de un tipo capaz de sostener a las víctimas de Adamuz que no soldaba las vías ferroviarias, con la esperanza de obtener un rendimiento sobresaliente en el tema.”

Aquí se cruzan múltiples ideas:

La desproporción entre el escaso respaldo interno y el poder acumulado después en España .

entre el escaso respaldo interno y el poder acumulado después en . La estrategia de polarización (“todos eran fachas, hasta sus compañeros”) como el combustible que impulsó su ascenso.

(“todos eran fachas, hasta sus compañeros”) como el combustible que impulsó su ascenso. La proyección de este patrón hacia el futuro: quien ha interiorizado esa lección —como Puente— sabe que la clave no radica en convencer a muchos, sino en manejar con maestría a unos pocos.

Detalles, guiños y disparos colaterales

A lo largo de la columna, el autor salpica el texto con guiños y exageraciones estudiadas que logran dejar huella en el lector:

La contraposición entre “Jordan” y “Scottie Pippen” como metáfora del tándem Sánchez–Puente.

y como metáfora del tándem Sánchez–Puente. El apodo “Niño de Adamuz” , que fusiona costumbrismo y crítica.

, que fusiona costumbrismo y crítica. Las menciones a Begoña Gómez o David Sánchez en contextos tan improbables como la Universidad de Harvard o la Filarmónica de Berlín, resaltando el carácter desmedido de ciertas aspiraciones.

Esa mezcla de sarcasmo y aviso político refuerza la idea de que el cambio en el PSOE no equivale a una regeneración, sino a la continuidad de una cultura partidaria donde la ambición personal prevalece sobre cualquier evaluación seria de representatividad.

Y en esta intriga sucesoria, la pregunta inicial regresa casi sin cambios: ¿y por qué no podría heredar el trono alguien dispuesto a repetir —y aumentar el volumen de— las gestas de su mentor?

Como en toda buena trama de sucesión, lo inquietante no es solo quién se queda con el anillo, sino cuántos siguen disfrutando de la función sin parar a pensar en el coste que esto supone.