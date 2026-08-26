Dos vecinas de Ceuta apalean al bufón sanchista de Cuatro: «¡Te vas a tragar tus soflamas sobre Sánchez!»

Dos vecinas de Ceuta han irrumpido con fuerza en la programación de Cuatro al conectar en directo con el colaborador Paco Álvarez y cuestionar de forma contundente su actitud en antena.

El momento, captado en el espacio ‘En Boca de Todos’, ha generado atención inmediata entre quienes siguen las tertulias políticas del canal.

El enfrentamiento se produjo mientras Paco Álvarez apareció con una camiseta que incluye una imagen y el texto ‘Zarzanie’, un detalle que las invitadas interpretan como una provocación constante. Las dos mujeres, identificadas como María José y Yoli, aprovechan la conexión para expresar su malestar y recordar que el actual contexto político tiene responsables claros.

Estas dos mujeres de Ceuta le dan una lección al ridículo sanchista de las camisetas provocadoras en 'En Boca de Todos' (Cuatro). ¡Vuelve a por otra, Paco Álvarez! pic.twitter.com/a1k6iPW2TU — Luis Rioja (@miescano351) August 26, 2026

Yoli, que llevó la voz cantante, con alguna intervención de María José, echó por tierra la defensa que Álvarez quiso hacer de Sánchez por su viaje fantasma a Ceuta:

Y ha venido Pedro Sánchez y ya se va a solucionar en dos semanas, ¿verdad, Paco? O si no, le volvemos a echar la culpa a Vivas. Que no tenéis vergüenza. No tenéis vergüenza. ¿Tú sabes lo que son 22 kilómetros cuadrados? El señor Vivas avisó mucho antes de la problemática que se estaba viniendo, la Asamblea de Ceuta. Y el señor Pedro Sánchez le dijo, esto es lo de todos los veranos. Y luego, cuando nos vinieron, ¿qué hizo Pedro Sánchez? Abran las puertas, que entre el que quiera. Y ahora el problema es nuestro.

Subrayaron que el culpable de todo está en La Moncloa:

No, señor, el problema lo ha creado Pedro Sánchez. Y el que tiene que solucionar este problema es Pedro Sánchez. Y no estar de vacaciones en La Mareta invitando a sus amigos. No, señor, eso no es así. El señor Pedro Sánchez es el que tiene la competencia en las fronteras, en las ciudades enteras. Porque nosotros somos una pequeña ciudad autónoma. No tenemos las competencias de ninguna comunidad. Nosotros tenemos lo mínimo, ¿vale? Y lo que no podemos hacer es decirle al señor Vivas que tenía que haber acogido a todos estos niños y haberlos guardado. ¿Dónde? Si no tenemos sitio. Primero, tienen que estar filiados. ¿Cuánto han tardado en filiar a esos niños para que se los coma la ciudad autónoma? ¿Cuánto ha tardado? No sabemos ni cuántos niños hay. Si le quieren meter el problema a Vivas, no tienen vergüenza. No tienen vergüenza. El señor Vivas, el señor León, la señora Fátima. Están dando la cara por los caballas. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? La camiseta de Ceuta no te la vuelvas a poner. Nos sentimos indignados. No te la vuelvas a poner. No manches nuestra ciudad. Porque no tienes vergüenza. No tienes vergüenza.

Siguieron dándole a Sánchez y a su bufón mediático hasta en el DNI: