Portavoz de Jupol vaticina una ‘tragedia’ en Ceuta por la dejadez del Gobierno Sánchez

La portavoz de Jupol lanzó un aviso directo y sin rodeos sobre la situación que se vive en Ceuta.
Según ha compartido en X el usuario miescano351, la representante sindical LauraGarcia_P señaló en ‘El Análisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid), con Antonio Naranjo, la dejadez del Gobierno Sánche» y ha sentenciado que «¡Va a ocurrir una desgracia!».
El mensaje, acompañado de un vídeo, pone el foco en el estado de la frontera y la seguridad en la ciudad autónoma. La sindicalista vincula la falta de recursos y atención gubernamental con un riesgo creciente que, a su juicio, puede desembocar en un incidente grave.
El aviso contundente de @_Laura_Garcia_P @JupolNacional sobre la dejadez del Gobierno Sánchez con Ceuta: "¡Va a ocurrir una desgracia!" pic.twitter.com/vOGf2g1NZu
— Luis Rioja (@miescano351) August 27, 2026
La portavoz de Jupol Nacional no se anduvo con rodeos:
Se está yendo de las manos, Antonio, por desgracia. Y bueno, yo hablo con los compañeros todos los días y es verdad que varios de ellos hoy me han dicho que esto ya no aguanta más, que saben que hay una chispa que tiene que saltar y que cada vez tiene menos tiempo para que salte. Y ellos son los que tienen ahora mismo allí la temperatura tomada de los ceutíes, de los propios invasores. Hoy hemos visto como a compañeros, bueno, no sé si se habrá visto, pero me lo han contado los compañeros, que les estaban tirando a los propios policías que estaban allí de la UIP piedras y de todo lo que se encontraban. Que por ejemplo se han visto unas cargas policiales allí y por eso corrían.
🔴 A esta mujer hay que ponerle un monumento en Ceuta por la claridad y el sentido común con que se expresa y como le calla la boca a la tertuliana progre, que ve todo muy cómoda desde el l plató y la distancia
SÓLO RETUITEA ESTÁ JOYA
pic.twitter.com/bJHbvYcvGs
— Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) August 28, 2026
Comprendió que los ceutíes ya no toleran más chulerías por parte de los invasores:
Pero ya es que, bueno, además es que normal que los vecinos estén hartos. Les invaden y encima les chulean. Es que esto solo faltaba, ¿no? Y la verdad es que el pueblo ceutí está dando una lección de quitarse el sombrero de entereza y de paciencia. Pero claro, la paciencia de todo el mundo se acaba y más cuando encima te vacilan, claro.
Os recuerdo que el gobierno envió el buque de acción marítima (BAM) Furor (P-46) de la armada española para proteger a los 4 piojos de la flotilla… Parece que Ceuta es menos importante ⚠️ pic.twitter.com/RTMDY2IBXZ
— Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) August 26, 2026
Denunció la carencia de efectivos para contener la situación en Ceuta:
Hay algo más de 200 compañeros de la UIP. Se ha sumado al dispositivo policial. Bueno, se ha sumado. Se han sumado hace aproximadamente unos 10 días también compañeros de la UPR de diferentes provincias, que hay aproximadamente cerca de 50 más. Es decir, que ahora mismo unidades de orden público hay aproximadamente 250, más o menos. No están siempre todos trabajando a la vez. Y hay que dividirlos en turnos de tarde, mañana, noche, para que estén las 24 horas todos los días trabajando. Y bueno, hoy con la que se estaba liando y los compañeros escuchando por la mañana lo que estaba pasando, han activado a los compañeros que estaban descansando. Y bueno, hoy con la que se estaba liando y los compañeros escuchando por la mañana lo que estaba pasando, han activado a los compañeros que estaban descansando. 200 llamadas al día, 200 denuncias, si es que han subido todos los delitos.