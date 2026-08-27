Portavoz de Jupol vaticina una ‘tragedia’ en Ceuta por la dejadez del Gobierno Sánchez

La portavoz de Jupol lanzó un aviso directo y sin rodeos sobre la situación que se vive en Ceuta.

Según ha compartido en X el usuario miescano351, la representante sindical LauraGarcia_P señaló en ‘El Análisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid), con Antonio Naranjo, la dejadez del Gobierno Sánche» y ha sentenciado que «¡Va a ocurrir una desgracia!».

El mensaje, acompañado de un vídeo, pone el foco en el estado de la frontera y la seguridad en la ciudad autónoma. La sindicalista vincula la falta de recursos y atención gubernamental con un riesgo creciente que, a su juicio, puede desembocar en un incidente grave.

El aviso contundente de @_Laura_Garcia_P @JupolNacional sobre la dejadez del Gobierno Sánchez con Ceuta: "¡Va a ocurrir una desgracia!" pic.twitter.com/vOGf2g1NZu — Luis Rioja (@miescano351) August 27, 2026

La portavoz de Jupol Nacional no se anduvo con rodeos:

Se está yendo de las manos, Antonio, por desgracia. Y bueno, yo hablo con los compañeros todos los días y es verdad que varios de ellos hoy me han dicho que esto ya no aguanta más, que saben que hay una chispa que tiene que saltar y que cada vez tiene menos tiempo para que salte. Y ellos son los que tienen ahora mismo allí la temperatura tomada de los ceutíes, de los propios invasores. Hoy hemos visto como a compañeros, bueno, no sé si se habrá visto, pero me lo han contado los compañeros, que les estaban tirando a los propios policías que estaban allí de la UIP piedras y de todo lo que se encontraban. Que por ejemplo se han visto unas cargas policiales allí y por eso corrían.

🔴 A esta mujer hay que ponerle un monumento en Ceuta por la claridad y el sentido común con que se expresa y como le calla la boca a la tertuliana progre, que ve todo muy cómoda desde el l plató y la distancia SÓLO RETUITEA ESTÁ JOYA

pic.twitter.com/bJHbvYcvGs — Doctor Tricornio (@Doct_Tricornio) August 28, 2026

Comprendió que los ceutíes ya no toleran más chulerías por parte de los invasores:

Pero ya es que, bueno, además es que normal que los vecinos estén hartos. Les invaden y encima les chulean. Es que esto solo faltaba, ¿no? Y la verdad es que el pueblo ceutí está dando una lección de quitarse el sombrero de entereza y de paciencia. Pero claro, la paciencia de todo el mundo se acaba y más cuando encima te vacilan, claro.

Os recuerdo que el gobierno envió el buque de acción marítima (BAM) Furor (P-46) de la armada española para proteger a los 4 piojos de la flotilla… Parece que Ceuta es menos importante ⚠️ pic.twitter.com/RTMDY2IBXZ — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) August 26, 2026

Denunció la carencia de efectivos para contener la situación en Ceuta: