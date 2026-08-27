Una vecina de Ceuta estalla ante el abandono de Sánchez: «El presunto corrupto y delincuente no nos va a defender»

Ceuta no está para bromas.

Los habitantes de la ciudad autónoma han agotado su paciencia y no le pasan ya ni media a un Gobierno Sánchez contemplativo a más no poder con la crisis generada tras la invasión alentada desde Marruecos.

Noelia, una vecina indignada, se mostró contundente ante las cámaras de ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro):

No lo vamos a permitir lo de los polideportivos. El pueblo de Ceuta sabe que eso está publicado en el BOE. También sabemos que tenemos un ejército para proteger la frontera y no la ha protegido. No hay leyes para que nos defiendan y sí hay leyes para que ahora diga el BOE, a base de un decretazo, un gobierno que no lo ha votado todo el pueblo de Ceuta, que han hecho una coalición entre todos los delincuentes políticos. ¿Para qué? ¿Para vendernos como nos han vendido? No, no lo vamos a permitir.

Subrayó que el decreto se lo pueden ir comiendo con patatas en La Moncloa:

El pueblo de Ceuta es un hueso duro de roer y no lo vamos a permitir. Aunque lo diga un decreto. Nos vamos a poner en la puerta de lo que haga falta. Si la policía llega a 100 inmigrantes a la puerta del polideportivo, habrá 80.000 ceutíes en la puerta del polideportivo. Porque son espacios de nuestros hijos. Y no le van a quitar a nuestros hijos ni un centímetro cuadrado de su poca diversión que tienen. Porque Ceuta es una ciudad con los recursos muy limitados. Aquí no te pienses que es como en la Península, que si tú no tienes algo en Estepona, te plantas en Málaga y lo tienes. Si tú no tienes algo en un pueblo de Sevilla, te coges tu coche y te vas a Sevilla y lo tienes. En Ceuta no. En Ceuta lo poquito que tenemos es muy limitado. Y van a venir ahora a quitárnoslo, no. Y encima, ¿sabes qué pasa? Cuando nos ven a nosotros manifestarnos, se ríen de nosotros. Y ayer, haciendo la peineta, ¿hay derecho a eso? ¿Hay derecho a eso? Un pueblo que está indignado.

Tuvo por seguro que el Gobierno Sánchez no será quien solucione el problema:

No vamos a ceder, ya lo hemos dicho, el pueblo de Ceuta ya lo ha dicho, no vamos a ceder ni un centímetro cuadrado de nuestra ciudad para las personas que hayan entrado ilegalmente. Si ilegalmente han entrado en Ceuta, ilegalmente se tendrán que ir. Me da igual que el Gobierno diga que tienen sus derechos, que tienen no sé qué. Si ellos tienen derechos, nosotros como españoles también tenemos derechos. ¿O quién se va a preocupar de defender nuestros derechos? Evidentemente, nosotros. Evidentemente, el Gobierno no los va a defender, porque a la vista está que ni Marlaska, ni Margarita Robles, ni Mónica García, ni la Elma, y mucho menos el presunto delincuente corrupto que tenemos como presidente del Gobierno. Ese sí que no nos va a defender, porque a la vista está.

Y denunció las largas vacaciones del presidente: