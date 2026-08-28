Las 10 claves políticas y periodísticas de este viernes 28 de agosto de 2026: Ceuta, pensiones, eclipse lunar...

1. POLÍTICA · MIGRACIÓN

Escalada de tensión en Ceuta por la crisis migratoria y choque político

En la noche de ayer jueves y la madrugada de hoy viernes, la ciudad autónoma de Ceuta ha vivido un nuevo pico de tensión con protestas vecinales, quema de refugios improvisados y bloqueos a la ayuda humanitaria destinada a los miles de migrantes que permanecen en la localidad casi un mes después de las entradas masivas desde Marruecos.Durante la tarde y noche de ayer se registraron incidentes en la zona de Trampolín y otros puntos del litoral, con vecinos tratando de impedir el paso de vehículos de Cruz Roja y otros dispositivos de emergencia.En paralelo, la crisis se ha trasladado de lleno al terreno político en las últimas 24 horas: el Gobierno ha anunciado más recursos y refuerzos para identificación y acogida de menores, mientras el PP y la extrema derecha elevan el tono contra la gestión de Pedro Sánchez y convierten Ceuta en un símbolo de la pugna preelectoral.Este mismo jueves, catorce comunidades apoyaron el traslado de 25 millones de euros para atender a menores migrantes, pero los gobiernos autonómicos del PP rechazaron el reparto de esos menores, tensando aún más la relación con Moncloa.El clima se ha cargado además con declaraciones inflamadas en el Congreso, como los insultos del diputado de Vox a Félix Bolaños al hilo de la crisis, que se viralizaron anoche y esta mañana en redes sociales.Ceuta se ha consolidado hoy como el epicentro de la agenda política y mediática, con Sánchez presidiendo esta mañana en La Moncloa el comité especializado creado por la crisis.

2. ECONOMÍA · POLÍTICA SOCIAL

Entra en vigor la jubilación flexible con hasta un 25% más de pensión

Hoy viernes 28 de agosto entra en vigor la nueva regulación de la jubilación flexible aprobada por el Gobierno en mayo, y el cambio ha disparado el interés de titulares y búsquedas en España.Desde primera hora de la mañana, la medida se ha convertido en tema central en economía y política social porque permite que quienes ya están jubilados y regresan parcial o temporalmente al trabajo cobren un complemento de hasta el 25% de su pensión inicial, en función de la jornada que realicen.Si el pensionista trabaja entre el 55% y el 80% de una jornada completa, podrá percibir ese 25% adicional; con una dedicación entre el 33% y menos del 55%, el incremento será del 15%.La entrada en vigor hoy implica que empresas, asesorías y sindicatos llevan toda la mañana explicando el nuevo sistema y sus condiciones, mientras partidos de oposición revisan el impacto presupuestario y el posible efecto sobre el mercado laboral sénior. El debate conecta con la sostenibilidad del sistema público de pensiones y con la estrategia del Gobierno para incentivar carreras profesionales más largas en un contexto de envejecimiento demográfico.

3. ECONOMÍA · INFLACIÓN

El INE publica hoy el avance del IPC de agosto en plena preocupación por precios

A las 9:00 de la mañana de hoy viernes, el Instituto Nacional de Estadística tiene previsto difundir el avance del Índice de Precios de Consumo (IPC) de agosto, un dato que llega con la inflación bajo presión tras el repunte de julio hasta el 3,6% por el encarecimiento de carburantes y electricidad.La expectativa de este dato ha marcado la agenda económica desde última hora de ayer y primera hora de hoy, con analistas y bancos pendientes de si la senda de los precios se consolida al alza o se modera.El resultado condicionará las discusiones sobre tipos de interés, renta disponible de los hogares y negociación salarial de cara al otoño, y se cruza con el debate político sobre el coste de la energía y los carburantes que ya estaba presente en el Parlamento. El movimiento de la inflación en agosto se lee, además, en clave europea, dado que las autoridades comunitarias vigilan la evolución de precios en los grandes Estados miembros.

4. SOCIEDAD · CIENCIA

Eclipse lunar de la madrugada del viernes, fenómeno astronómico que domina la conversación

Entre las 4:34 y las 7:52 de la madrugada de hoy viernes se ha producido un eclipse parcial de Luna visible desde toda España, que ha generado un notable pico de interés ciudadano y cobertura en medios generalistas y especializados.El máximo de ocultación ha llegado sobre las 6:12, con alrededor del 93% del disco lunar cubierto por la sombra de la Tierra, justo antes del amanecer.Durante toda la noche del jueves al viernes y las primeras horas de hoy, miles de personas han seguido el fenómeno a simple vista o con prismáticos y telescopios, mientras observatorios, divulgadores y meteorólogos ofrecían guías en directo.El eclipse se ha entrelazado con la previsión meteorológica del fin de semana, marcada por la estabilización general del tiempo y la persistencia de chubascos y tormentas en el noroeste y parte del sureste peninsular.La combinación de cielo relativamente despejado en buena parte del país y fenómeno astronómico infrecuente ha convertido la madrugada de hoy en uno de los momentos más comentados del verano.

5. SOCIEDAD · CULTURA · MÚSICA

The Weeknd abre en Madrid su gira española en pleno boom de su directo

Están previstas para esta tarde-noche de hoy viernes las primeras colas y controles de acceso al estadio Metropolitano de Madrid, donde el artista canadiense The Weeknd ofrece el primero de sus tres conciertos en España dentro de la gira After Hours Til Dawn.El desembarco del músico, que mantiene el récord de la canción más reproducida en Spotify a nivel mundial con Blinding Lights, ha sido uno de los grandes temas de conversación desde ayer y se intensifica hoy con la llegada de fans de toda la península.Tras la cita de esta noche en Madrid, la gira continuará por Barcelona el 1 de septiembre, pero es el estreno madrileño el que concentra hoy la atención, mezclando cultura pop, negocio del directo y debate sobre precios de entradas y accesibilidad de los grandes conciertos. La presencia de una estrella global en plenas vacaciones acentúa la sensación de fin de verano con grandes eventos masivos y moviliza a buena parte del público joven.

6. TRANSPORTE · SOCIEDAD

Operación retorno: DGT y Aena activan el dispositivo del último fin de semana de agosto

Desde las 15:00 de hoy viernes y hasta la medianoche del lunes, la Dirección General de Tráfico pone en marcha la operación retorno del verano, con millones de desplazamientos previstos por carretera en toda España.Solo en Castilla y León se calculan 895.000 viajes en estos cuatro días, mientras que, en el conjunto del país, la red de aeropuertos de Aena prevé gestionar 29.592 vuelos entre hoy y el lunes 31.La jornada de hoy abre un fin de semana de intensidades muy altas en autovías, accesos a ciudades y corredores hacia zonas turísticas, con las franjas entre las 16:00 y las 22:00 señaladas como especialmente conflictivas.Este operativo se cruza con la estabilización del tiempo y la retirada del frente borrascoso del norte, lo que previsiblemente favorecerá los desplazamientos.La dimensión logística de este retorno convierte hoy la movilidad en un asunto central, con mensajes institucionales sobre prudencia, controles de alcohol y velocidad y refuerzos de personal en aeropuertos y carreteras.

7. POLÍTICA · TERRITORIO

Cataluña: Salvador Illa reúne al Govern en Lleida para fijar prioridades de curso político

A partir de las 10:15 de esta mañana, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, encabeza en Os de Balaguer (Lleida) el V Encuentro del Govern, una reunión de trabajo que se ha instalado en la agenda como gesto de inicio de curso político en Cataluña.El encuentro, con intervención abierta a los medios alrededor de las 11:00, llega en un contexto marcado por el debate territorial, las relaciones con el Gobierno central y la gestión económica postcrisis.La cita ha generado desde ayer análisis sobre el estilo de liderazgo de Illa, su capacidad para tejer pactos en el Parlament y el papel de Cataluña en la negociación de cuestiones como financiación autonómica o gestión migratoria, particularmente con Ceuta todavía en el centro del tablero.El movimiento del Govern fuera de Barcelona se interpreta también como un guiño al equilibrio territorial interno y a la necesidad de atender a zonas rurales y de interior en la definición de prioridades.

8. POLÍTICA · EUROPA

Premio Navarra Puerta de Europa y foco en la agenda comunitaria

La tercera y última jornada de los Cursos Europeos de Verano en Pamplona se celebra hoy con la entrega del IV Premio Internacional Navarra Puerta de Europa a la comisaria europea de Servicios Financieros y Unión del Ahorro y la Inversión, Maria Luís Albuquerque, y al exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia.El acto, previsto para esta mañana, vuelve a colocar la agenda europea en el foco informativo, en un momento en que la política nacional está atravesada por debates como la gestión migratoria y la regulación financiera.La presencia de figuras comunitarias, y de un exresponsable económico clave durante la crisis del euro, alimenta el análisis sobre los vínculos entre Bruselas y Madrid en cuestiones como supervisión bancaria, protección del ahorro y encaje de las políticas de gasto en el marco de reglas fiscales europeas. Este evento conecta además con la discusión sobre la imagen de España en la UE tras las tensiones diplomáticas con Marruecos asociadas a la crisis de Ceuta.

9. ECONOMÍA · VIVIENDA

El precio de la vivienda se consolida por encima de 2.500 euros/m²

Los datos publicados hoy por La Vanguardia y otras cabeceras confirman que el precio medio de la vivienda en España se ha consolidado por encima de los 2.500 euros por metro cuadrado, un hito que alimenta la preocupación por el acceso a la vivienda.La cifra, que se ha discutido durante la noche y la mañana de hoy en tertulias y redes, refuerza la percepción de un mercado en tensión, especialmente para jóvenes y familias con rentas medias.Este movimiento se cruza con la entrada en vigor de la jubilación flexible, que abre debates intergeneracionales sobre patrimonio, ahorro y alquiler.El auge de precios también se vincula con la presión turística en determinadas ciudades, la escasez de suelo disponible y las medidas del Gobierno y comunidades autónomas en materia de vivienda social y regulación de alquileres. La vivienda reaparece así en el radar político justo cuando el IPC de agosto puede reactivar las discusiones sobre coste de vida.

10. SOCIEDAD · METEOROLOGÍA

Estabilización del tiempo y chubascos en el noroeste marcan el arranque del fin de semana

La retirada del frente borrascoso que ha cruzado el norte peninsular en las últimas horas y la previsión de cielos más estables en buena parte del país marcan hoy el tiempo en España.La Agencia Estatal de Meteorología anticipa para este viernes un ambiente más tranquilo en el centro y el suroeste, mientras en Galicia, Asturias, León y zonas del sureste aún se esperan chubascos y tormentas ocasionales, algunas localmente fuertes.En Extremadura, por ejemplo, se prevén cielos poco nubosos con nubes de evolución diurna y un ligero descenso de mínimas frente a máximas al alza, hasta rondar los 30 grados en Badajoz.Este contexto meteorológico dialoga con la operación retorno y con el eclipse lunar ya vivido esta madrugada, que ha dependido en muchos puntos de la ausencia de nubes para su observación.Así, el tiempo se convierte hoy en un hilo conductor entre movilidad, ocio y ciencia, en un final de agosto que combina despedida del verano y preparación del curso político y económico.