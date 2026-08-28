Las 10 Tendencias virales en X de este viernes 28 de agosto de 2026 : GTA VI, fútbol, solidaridad...

1. TECNOLOGÍA · ENTRETENIMIENTO

El estallido de GTA VI y GTA 6 domina las menciones

La expectación por el nuevo título de Rockstar ha generado miles de interacciones desde esta madrugada, con usuarios compartiendo tráilers filtrados, memes y teorías sobre su fecha de lanzamiento. El tema aparece en las dos primeras posiciones de los rankings y mantiene picos constantes en las últimas horas, impulsado por cuentas de gaming y fans que reactivan hilos antiguos convertidos en virales.

2. SOCIEDAD · SOLIDARIDAD

Cruz Roja concentra apoyos tras llamamientos recientes

La organización humanitaria ha visto multiplicarse las menciones a partir de anoche, cuando se difundieron imágenes de acciones en Ceuta y otras zonas. El hashtag #CeutaNoEstáSola acompaña muchas de estas publicaciones y suma reacciones de usuarios que destacan la labor en emergencias, con picos claros en las últimas 24 horas.

3. DEPORTES

Unai Simón, Lamine Yamal y Laporte acaparan la atención futbolística

Los porteros y jugadores de la selección y de clubes como el Athletic generan debate desde el partido de anoche, con clips de jugadas clave y análisis que se comparten masivamente. El tema se mantiene estable en el top 5 y conecta con menciones a raphinha y otros nombres del momento.

4. DEPORTES

Athletic y Osasuna centran el interés en LaLiga

Los encuentros y fichajes relacionados con estos equipos han impulsado conversaciones desde primeras horas de la mañana, con aficionados publicando reacciones y previas. El pico coincide con la jornada actual y se entrelaza con nombres como Sancet o Budimir.

5. DEPORTES · ACTUALIDAD

Xavi Espart y otros nombres del momento suman visibilidad

El perfil del joven talento aparece en los rankings matutinos por menciones en hilos sobre promesas del fútbol español, con actividad verificada en las últimas horas a través de vídeos y comentarios de aficionados.

6. ENTRETENIMIENTO

Maestros de la Costura y Vuelta RTVE mantienen su hueco

Los programas de televisión generan reacciones frescas esta mañana con resúmenes y opiniones sobre los últimos capítulos emitidos anoche, manteniendo hashtags propios en el listado de más tuiteados.

7. SOCIEDAD

Ceutíes y el debate sobre la frontera generan oleada de solidaridad

El tema #CeutaNoEstáSola se combina con menciones a la situación en la ciudad autónoma y recibe apoyos masivos desde ayer por la tarde, con usuarios compartiendo mensajes de apoyo y peticiones de ayuda.

8. DEPORTES

Real Madrid y Real Sociedad prolongan su eco en la red

El partido reciente sigue moviendo hilos y clips desde la noche anterior, con el hashtag #RealMadridRealSociedad entre los más longevos de las últimas horas.

9. ENTRETENIMIENTO

Programas matutinos como Mañaneros y TEM27A marcan la agenda

Las tertulias televisivas de esta mañana generan menciones inmediatas con opiniones sobre los temas tratados, manteniendo presencia en los trending desde el amanecer.

10. DEPORTES

Conference League y otros encuentros europeos añaden movimiento

Los partidos de la jornada europea impulsan menciones a equipos españoles desde la madrugada, con reacciones en tiempo real que se suman al flujo general de contenido deportivo.