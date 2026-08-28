¡Bombazo de Albert Castillón! Esta es la fecha en la que se conocerá el contenido que Marruecos espió a Pedro Sánchez

Tienen que estar que no les cabe un cacahuete más por salva sea la parte.

El periodista Albert Castillón (‘Castillón Confidencial’) cuenta en Periodista Digital que lo que más temen en La Moncloa, que se desvele de una vez por todas el famoso ‘caso Pegasus‘, está a punto de suceder.

Y no es cuestión de meses, sino de días o, a lo sumo un par de semanas.

El comunicador, en una intervención en el programa ‘24X7: edición verano‘, sitúa el bombazo en una fecha que en ningún caso pasaría del 15 de septiembre de 2026.

Y todo en medio de lo que está sucediendo en Ceuta.

Así lo relató:

Hablé con alguien cercano a la inteligencia argelina, que al final van a ser ellos los que lo suelten todo. Ni el Mossad, que lo sabe, ni Marruecos, que lo provocó. Al final será la inteligencia argelina. Y lo que me dicen es que es inminente publicar a través de Jabaroot estos supuestos hackers, ya te digo yo que es la inteligencia argelina, lo que les llaman hackers para no tener un conflicto con Estados Unidos, serán ellos los que publiquen la información del Pegasus. Yo les pregunté cuándo lo sacarían porque llevo cinco años pidiéndole esa documentación a diferentes unidades de inteligencia. Se le ha pedido al Mossad, se le ha pedido a muchos países, a Estados Unidos, a gente de la CIA. Nada, nadie soltaba la mosca. A mí me dan una fecha. No sé si será verdad. Me la dieron ayer. Y lo que me dicen es que soltarán la información del ‘Pegasus’ antes del 15 de septiembre. Si se equivocan, si me mienten, lo desconozco. La fuente es absolutamente fiable, es un alto cargo de la inteligencia argelina a través de una persona española que me hace de intermediaria con ellos.

Sabe que al presidente del Gobierno y a su ministro de Interior les han sacado un chorro importante de información guardada en sus dispositivos móviles:

A Margarita Robles también le inspeccionaron el móvil con ‘Pegasus’ y no encontraron nada. Encontraron fotografías, documentos, nada de valor. A Marlaska le sacaron 7 gigas. Le sacaron más que a Sánchez. Entre lo que le sacaron de información y documentos y fotografías y vídeos y whatsapps a Sánchez y lo que tiene Marlaska, están absolutamente pillados por la inteligencia marroquí.

Concluye que el Gobierno Sánchez está pillado a base de bien por Marruecos y por eso evitan la confrontación a pesar de hechos tan graves como la invasión de Ceuta: