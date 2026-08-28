¡Brutal troleo en directo de una ceuti a ‘Tele Pedro’! «¡Que te f*llen Sánchez!»

El vídeo es para verlo en bucle.

Y es que apenas dura cuatro segundos.

Pero tiempo más que suficiente para sintetizar el hartazgo que los ceutíes tienen con la dejadez y el compadreo promarroquí del Gobierno Sánchez.

Una joven de Ceuta protagonizó un momento viral al irrumpir en un directo de RTVE y dejar claro su hartazgo con la cobertura edulcorada de la crisis migratoria en la ciudad autónoma tras la presión marroquí. Vestida con la camiseta de España, la ceutí no dudó en hacer gestos y expresar su enfado ante las cámaras mientras el reportero intentaba mantener el tono oficial.

El clip, compartido por Guillermo Rocafort, ha generado una oleada de apoyo entre quienes consideran que los medios públicos suavizan lo que ocurre realmente en la frontera. En el vídeo se ve a la mujer frente al micrófono, con cara de incredulidad y haciendo burla del discurso que se transmite sobre los vecinos que rompen el cordón policial.

HONOR a la mujer CEUTÍ 👇💪

pic.twitter.com/v2A2CzRHIh — Guillermo Rocafort (@GuillermoRocaf1) August 28, 2026

La escena transcurre en un contexto de tensión alta en Ceuta, donde grupos de migrantes intentan acceder a territorio español y las autoridades locales mantienen operativos para contener la situación. La ceutí, visiblemente molesta, señala con los dedos y saca la lengua mientras el periodista de RTVE trata de continuar con su relato. El contraste entre la versión oficial y la reacción ciudadana queda patente en apenas unos segundos.

El momento del troleo

El post original resume el sentir de muchos con un mensaje directo: «HONOR a la mujer CEUTÍ 👇💪». La frase ha resonado entre los usuarios que ven en esta intervención un ejemplo de cómo la realidad en las calles de Ceuta choca con la narrativa que se difunde desde Madrid.

La mujer aparece en primer plano durante el directo titulado «Crisis migratoria en Ceuta» y «Los vecinos rompen el cordón policial». Su actitud deja claro que no compra el guion que se le está dando a la información.

«HONOR a la mujer CEUTÍ 👇💪»

— Guillermo Rocafort

Varios espectadores interpretan sus gestos como una protesta contra el relato que minimiza el papel de Marruecos en la presión migratoria y el impacto en la vida diaria de los ceutíes. La camiseta de España que lleva refuerza el mensaje de identidad y rechazo a lo que considera una manipulación informativa.

Reacciones en la red

Los usuarios han respondido con aplausos y risas al clip. Un comentario resume el tono general: «😂👏👏👏👏». Otros destacan que la ceutí ha conseguido lo que muchos espectadores desean: que la televisión pública muestre la cara más cruda de la situación en la frontera sur sin filtros.

El vídeo ha circulado rápidamente y ha avivado el debate sobre cómo se informa desde RTVE sobre Ceuta y la inmigración irregular. Para muchos, la intervención espontánea de esta ciudadana representa un pequeño acto de rebeldía que resume el cansancio acumulado en la ciudad autónoma.