Carlos Dávila vaticina que Óscar Puente será el candidato de Pedro Sánchez…¡para acabar en la oposición!

Magistral.

Carlos Dávila se marca este 28 de agosto de 2026 una columna para quitarse el sombrero hablando de Óscar Puente y de su futuro en el Gobierno Sánchez y en las filas del PSOE.

Para el articulista de ‘The Objective‘, el ministro de Transportes no actúa sin que el inquilino de La Moncloa le dé el visto bueno a todas sus barrabasadas:

Puente, el abominable yeti de Pucela, no estornuda sin que Sánchez se lo autorice. Sánchez no es que le quiera —que Sánchez no quiso ni a su suegro Sabiniano, que le dejó una pasta en saunas gays—, es que le molan sus modos de prefecto de correccional. Ya nadie parece recordar, según me lo dice un antiguo socialista, digamos de toda la vida, que Sánchez ofreció a su amado discípulo una pista inequívoca de cuánto le amaba; fue cuando le otorgó la primogenitura de la portavocía del partido en la fallida investidura de Feijóo tras las elecciones del 23-J, aquellas que perdió el psicópata, no se olvide el dato. Desde entonces le ha ido otorgando sucesivas oportunidades para que luzca su desparpajo agreste. Su retórica de gañán es también la que le transmite el jefe, que prefiere para él la brutalidad de un desvergonzado a la artificiosidad de un melifluo.

Subraya que a Sánchez le pone el estilo tabernario de su ministro de Transportes:

Al PSOE le va la marcha de Puente, ofensiva, sin escrúpulos ni filtros. Es cierto que cada vez que habla inaugura una decena de enemigos más, pero probablemente, y ese es su objetivo, gana una decena de militantes, de forma que ese grupo hace otros grupos y difunde la especie de que el vallisoletano está en condiciones de sacrificarse en pro del partido. Sánchez no recibe ni habla con la mayoría de sus ministros, a los que desprecia como carrileros que son de su ambición autócrata, pero está pendiente de las especies que produce su factoría tóxica, la que exige un par de ingeniosidades por día. Son las del ministro de Transportes.

Destaca que Puente tiene todos los permisos del mundo para desautorizar a otros miembros del Consejo de Ministros:

Y, ¡por Dios!, ¿alguien cree que Puente hubiera desautorizado a la asténica portavoz navarra, Elma Saiz, creo que se llama, sin que Sánchez le hubiera dado el nihil obstat? ¿Estamos tontos o qué? Al todavía presidente no le importan las mentiras de Marlaska en el Congreso o las dudas teresianas de la ministra Robles en el mismo escenario, ni siquiera sus peleas arrabaleras. Las considera solo un molesto trámite; en cambio, le apetece la bravura pendenciera del Yeti, básicamente cuando la emprende contra una mujer, para el caso Isabel Ayuso, con quien la tiene tomada. No se meta en saco roto que, en plena crisis por la invasión de Ceuta, Puente haya sacado su peor artillería para iniciar una operación evidente: reivindicarse como ministro y como sucesor. Él, como la mayoría de los militantes del PSOE, ha hecho carrera en el partido y conoce muy bien que ellos, los de la base, son dos cosas: mucho más de izquierdas que los agraciados con algún carguito y, dos, que aprecian el estilo bronco de personajes como ese, caracterizado como limpiabotas de Sánchez

Y está convencido de que será el sucesor de Pedro Sánchez, pero no para heredar el Palacio de La Moncloa, sino para pasar a la oposición: