Ceuta, estallido popular. Los tertulianos de TV contra los ceutíes

Que tiempo aquellos en los que en España sólo había un tonto en cada pueblo.

Hoy, con Sánchez en La Moncloa y el régimen repartiendo pienso oficial entre los adictos, hay al menos dos o tres por tertulia televisiva.

Ceuta no aguanta más.

Concretamente sus 80.000 habitantes que tienen que sufrir la presencia aún de miles de invasores que no han vuelto por donde entraron hace ya casi un mes.

Y es que el aumento de denuncias por agresiones sexuales, palizas y robos de todo pelaje ha aumentado de manera exponencial en estas últimas semanas.

Encima, por si fuera poco, la Cruz Roja sale alegremente a repartir comida entre todos los elementos que se concentran y tiene ‘okupada’ la playa de El Trampolín.

Tampoco ayuda que determinados medios de comunicación, la ‘Brunete Pedrete‘, esté edulcorando el relato de lo que realmente está sucediendo en la ciudad autónoma.

Así que los vecinos de Ceuta han dicho basta y, viendo el comportamiento timorato de los hombre de Fernando Grande-Marlaska y los medios de chichinabo que tienen los soldados del Ejército español, han optado por plantar cara a los invasores.

Sobre este asunto y otros debatirán con Josué Cárdenas en el ’24X7: edición verano’, el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo; la abogada Paula Fraga y el periodista Joaquín Campos.