Humillación en la frontera: cuando el Ejército sale corriendo y pide ayuda al 112

En medio de la tormenta política generada por la crisis de Ceuta y la gestión del Gobierno de España frente a las presiones que provienen de Marruecos, la columna de Ramón Pérez-Maura publicada en ‘El Debate’ el 28 de agosto de 2026 resuena como un potente aldabonazo moral y militar.

Con un tono directo y cargado de indignación, el periodista documenta lo sucedido en la frontera, interpretándolo como una verdadera humillación para el Ejército español, sus protocolos y, en última instancia, su propia función constitucional.

El autor titula su columna La humillación al Ejército español y establece desde el primer párrafo una tesis contundente: la imagen de soldados españoles acorralados, apedreados y obligados a huir en suelo nacional no es simplemente un incidente operativo, sino un reflejo político de la erosión que afecta a la función de las Fuerzas Armadas y del relato oficial que se intenta construir desde La Moncloa.

La tesis: un Ejército que parece huir y un Gobierno que presume

La columna comienza apoyándose en la crónica local de Ceuta, que narra cómo un vehículo militar es cercado en plena madrugada por un grupo de entre treinta y cuarenta personas del lado marroquí, quienes apedrean el vehículo y obligan a sus cuatro ocupantes a replegarse hacia la zona de Calamocarro. La atención del autor se centra en cómo Pérez-Maura conecta esta escena con la reacción política posterior: un Ejecutivo que sostiene que todo se ha gestionado “perfectamente”, como si la imagen de unos soldados heridos y retrocediendo fuera compatible con las afirmaciones de éxito.

El articulista introduce un párrafo crucial que revela su visión crítica respecto al poder:

«En ese afán por intentar construir un relato que ya no creen ni sus más acérrimos defensores, el Gobierno aún decía ayer que lo han hecho perfecto. Mejor que nadie nunca. Hace falta tenerlos como el caballo del general Espartero. Quien no se dé cuenta de que nos toman por tontos es porque lo es él mismo».

La referencia al general Espartero, ahora un símbolo de una exageración evidente, sitúa la crítica en el ámbito político: para el autor, la humillación trasciende la imagen de los soldados que retroceden; se trata del triunfalismo con el que se presenta la gestión oficial, ante quienes observan una frontera golpeada, patrullas desarmadas y un Ejército limitado por regulaciones que le impiden actuar.

La humillación operativa: tropas desarmadas y dependencia policial

El corazón del artículo se centra en la disparidad entre la misión asignada a estas patrullas y los recursos con los que son equipadas. El autor se detiene en la imagen de unos militares obligados a solicitar ayuda, como cualquier ciudadano que marca el 112. Refuerza esa percepción de degradación funcional con un párrafo, literalmente reproducido, que se erige como eje de su argumentación:

«Hasta aquí hemos llegado. Resulta que, frente a una invasión del territorio nacional, el Ejército tiene que auxiliarse con la Policía Nacional. Supongo que solo hay una razón para ello: que nuestras tropas en patrulla en la frontera con el invasor están desarmadas porque tienen prohibido responder a las agresiones más que con un porrazo.»

Desde ahí, el texto destaca cómo los soldados han sido colocados en un papel casi ornamental, similar al de “porteros de discoteca”, vigilantes incapaces de reaccionar adecuadamente, dependientes de la Policía Nacional y la Guardia Civil para salvaguardar lo que, según la Constitución, debería ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas: la integridad del territorio. La frontera de Ceuta se convierte, en las palabras del autor, en un escenario de una política de seguridad que parece más centrada en evitar un choque diplomático con Marruecos que en afirmar la autoridad del Estado.

El autor lleva esa inquietud aún más lejos al plantear dudas concretas sobre la capacidad de respuesta en caso de nuevas agresiones:

«No sé si es la mejor manera de defenderse de las pedradas de un grupo de atacantes que casi multiplican por diez a la patrulla española que se dirigía a su puesto de vigilancia. Y tampoco imagino cómo debían contener la agresión si hubiera habido otro intento de invasión.»

Aquí, el autor destaca dos elementos fundamentales: el desbalance numérico —un grupo que casi quintuplica a los soldados— y la ausencia de protocolos claros que permitan a los militares defenderse sin caer en la contradicción de una prohibición de usar armas mientras deben garantizar la seguridad en la frontera. La escena se percibe como un claro ejemplo de cómo una decisión política acerca de las normas de enfrentamiento repercute en el destino de esos cuatro hombres, heridos y huyendo en la oscuridad ceutí, mientras el discurso oficial insiste en el éxito y la contención.

La pregunta incómoda: ¿qué queda del “glorioso Ejército”?

El desenlace del artículo de Pérez-Maura se presenta en forma de conversación con un amigo, quien actúa como voz de la inquietud social respecto al prestigio del Ejército. La columna incluye así una cita que capta la sensación de degradación simbólica:

«Como me decía ayer un buen amigo extremadamente preocupado por los acontecimientos de Ceuta, “¿esto es lo que queda de nuestro glorioso Ejército? ¿Huyen porque les apedrean unos robaperas?”»

El autor recoge esas palabras no para cuestionar la profesionalidad de los soldados —quienes obran bajo directrices y protocolos—, sino para enfatizar la ruptura entre la imagen tradicional del Ejército español, asociada al sacrificio, la disciplina y la defensa del territorio, y la escena de unas tropas que, sin el armamento apropiado, se encuentran en retirada ante un grupo descrito despectivamente como “robaperas”. La humillación, por lo tanto, trasciende el incidente en sí y se proyecta sobre la percepción pública de la institución.

El texto insinúa varias líneas de tensión:

Entre la política de apaciguamiento exterior frente a Marruecos y la obligación de salvaguardar la soberanía en Ceuta .

frente a y la obligación de salvaguardar la soberanía en . Entre la retórica gubernamental del éxito y la cruda realidad de un vehículo militar emboscado, sin la capacidad de responder de manera eficaz.

y la cruda realidad de un vehículo militar emboscado, sin la capacidad de responder de manera eficaz. Entre la memoria histórica del Ejército —los «gloriosos» regimientos, las campañas, la épica de la lucha— y la actual práctica de patrullar desarmado, llamando al 112 bajo una lluvia de piedras.

Todo ello subraya que el debate sobre la humillación no se limita a lo simbólico; tiene implicaciones concretas en aspectos como la moral interna, la confianza ciudadana y la credibilidad de las decisiones del Ministerio de Defensa.