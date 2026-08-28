Isabel Durán desvela que el ‘cisne negro’ es Pedro Sánchez

La situación podría parecer extraída de una serie de ciencia ficción, pero tiene su origen en una columna periodística y en un temor muy real: el verdadero alcance del poder de Pedro Sánchez cuando el calendario constitucional se acerca a su fin.

Actualmente, en un contexto donde Ceuta, la frontera sur y temas de seguridad nacional se entrelazan con tensiones políticas, esta hipótesis se transforma de un simple ejercicio académico en una seria advertencia.

La autora subraya que esto no se limita a una crisis migratoria o a un evento aislado. Se trata de un escenario institucional donde el presidente tiene la llave para convocar elecciones, mientras el país podría estar al borde de disturbios, presiones externas y un Parlamento que podría verse reducido a un mero decorado.

La reflexión de Isabel Durán y el vacío legal

En su columna de hoy en ‘El Debate’, la periodista Isabel Durán titula su artículo ¿Y si el cisne negro es Sánchez? y plantea una idea tan directa como incómoda: el auténtico «cisne negro» de la política española podría no ser una crisis inesperada, sino la actitud de quien está encargado de activar el proceso electoral. La fecha de publicación, 28 de agosto de 2026, se produce en medio de una tempestad política y con la vista fijada en el final de la legislatura, lo que acentúa su carácter de aviso.

La reflexión se desarrolla en torno a dos ideas clave: por un lado, el sistema sí contempla el bloqueo de una investidura; por otro, no prevé que el presidente del Gobierno se niegue a llevar a cabo el acto formal que inicia las elecciones generales. De esta forma, surge la inquietud jurídica y política que fundamenta todo el análisis.

Durán parte de una observación que impacta en el núcleo de la arquitectura constitucional:

«Hay juristas de una relevante institución del Estado cuestionándose algo que hace poco parecía impensable: ¿qué pasaría si una crisis extraordinaria coincidiera con el final de la legislatura y Pedro Sánchez decidiera no ejecutar el acto que activa las elecciones? La respuesta es tan sencilla como preocupante: no está previsto».

En esa frase se concentra el eje del artículo: juristas del Estado, crisis excepcional, final de legislatura, y un presidente que podría no activar el procedimiento. El dilema trasciende lo político; se convierte en un problema técnico, normativo y, sobre todo, de garantías democráticas.

Crisis de seguridad nacional y poder de convocatoria

La autora denuncia que el Gobierno trataría de presentar la situación en Ceuta como una simple crisis migratoria, cuando en realidad se trata de una problemática de seguridad nacional con implicaciones diplomáticas, policiales y militares. Dicha interpretación oficial, según el análisis, disimula la gravedad del asunto: una frontera sometida a presión y, a su vez, un sistema electoral que depende de una única firma.

En el análisis se cruzan tres planos:

El plano institucional: la dependencia del gesto del presidente para convocar elecciones.

El plano territorial: la vulnerabilidad de Ceuta y su contexto en relación con Marruecos .

y su contexto en relación con . El plano político: la deriva autocrática y la corrupción que, según la autora, rodean al Ejecutivo.

En una de las claves de su texto, Durán subraya la limitación del legislador al contemplar escenarios extremos:

«El legislador pensó en el bloqueo de una investidura. No pensó en el bloqueo del hombre que tiene que convocar las urnas».

La columna también enfrenta la tensión entre la solidez formal de la Constitución y la excesiva confianza en la lealtad de quien ocupa la presidencia. El resultado, según la autora, es un vacío inquietante: un país sometido a una emergencia y un calendario que se agota sin que la ley especifique qué hacer si el presidente no actúa.

El cisne negro y la lógica de lo improbable

La metáfora del cisne negro aparece en el tramo final del artículo y proviene de la teoría que describe sucesos altamente improbables, pero de gran impacto. La autora señala que Ceuta no tiene por qué ser ese cisne negro, pero el comportamiento del presidente sí podría serlo.

«Ceuta no tiene que ser el cisne negro. Un cisne negro es aquello que nadie contempla porque parece demasiado improbable. ¿Y si el cisne negro es Sánchez?».

Durán enfatiza que no hay evidencia de un plan deliberado para impedir elecciones ni de una provocación directa en la crisis fronteriza, pero destaca la necesidad de plantearse estas preguntas antes de que sea demasiado tarde. De ahí la comparación con episodios de ficción:

«Hay capítulos de Black Mirror que comienzan exactamente así: con alguien sugiriendo un escenario imposible, con todos riéndose de la cuestión y con una pantalla negra al final que nos recuerda que lo imposible solo lo era hasta que alguien decidió probarlo».

El tono de la columna navega entre una inquietante verosimilitud y un rechazo inicial: la dificultad de tomar en serio la hipótesis mientras se hace imprescindible explorar sus posibles consecuencias institucionales.

Escenarios extremos y respuestas que no existen

La parte más técnica del artículo se desarrolla cuando la autora reproduce la reflexión de esos juristas que han vislumbrado el borde del sistema. El escenario que plantean multiplica las incógnitas: crisis severa de seguridad nacional, frontera tensada, disturbios, presión de Marruecos y un presidente que decide no convocar elecciones. En el análisis se recoge literalmente un párrafo donde se entrelazan todas esas posibilidades en forma de preguntas:

«¿Qué pasaría si España alcanzara el final de la legislatura en medio de una crisis grave de seguridad nacional? Esta es la pregunta que se hicieron hace un tiempo en una importante institución del Estado ante la deriva autocrática de un presidente que Gobierna sin el Parlamento y rodeado por la corrupción. Ahora añadamos: ¿qué pasaría si Ceuta continuara ardiendo? ¿Si se reabriera la frontera? ¿Si la tensión con Marruecos escalara? ¿Si se produjeran disturbios? ¿Y si, llegado el día en que la ley exige activar las elecciones, el presidente no lo hiciera?».

La respuesta, advierte la columna, está en el propio ordenamiento jurídico, pero no para calmar, sino para inquietar:

«La respuesta de esos juristas se encuentra en nuestro ordenamiento jurídico y es tan perturbadora como inquietante, considerando en manos de quién estamos: ese supuesto no está expresamente previsto».

La autora reconoce que es comprensible pensar que esto pueda ser una hipótesis absurda, pero recalca que la política contemporánea ha demostrado que lo improbable deja de serlo cuando se cruzan crisis, intereses y vacíos legales. Por eso, es crucial explorar a tiempo esta zona oscura del sistema.