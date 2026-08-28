Los militares españoles, apedreados por invasores marroquíes, salen corriendo y marcan el 112 como cualquier vecina acosada

Cuatro militares españoles se han convertido en un símbolo incómodo de la crisis de seguridad en Ceuta. Emboscados en plena madrugada por un grupo de entre 30 y 40 agresores, lo único que pudieron hacer fue huir, pedir ayuda al 112 y terminar siendo atendidos en un centro médico, mientras su vehículo quedaba destrozado, tal y como cuenta ‘El Debate’.

Lo que podría haber sido un mero «incidente fronterizo» ha escalado hacia un debate nacional sobre el rol del Ejército en la frontera sur, la legislación que lo limita y la imagen de España, que ve a sus soldados, desplegados en zonas de tensión, sin siquiera portar armamento en misiones de vigilancia.

La emboscada: Benzú, piedras y un Santana Aníbal sin blindaje

El ataque ocurrió en la zona de Benzú, al norte de la ciudad autónoma, en torno a las 5:30 de la mañana del 27 de agosto. Un vehículo del Ejército de Tierra se detuvo en un semáforo mientras se dirigía a un punto de vigilancia. Entonces, desde la oscuridad apareció un grupo de entre 30 y 40 hombres, identificados posteriormente como marroquíes en situación irregular, que rodearon el coche y comenzaron a lanzar piedras grandes y otros objetos.

El vehículo, un Santana Aníbal, no estaba blindado. Fuentes militares lo describen como un «todoterreno utilitario» destinado para movimiento logístico, no para operar en entornos de riesgo. En cuestión de segundos, el coche quedó prácticamente inservible: los cristales estallaron y la carrocería fue golpeada, obligando a la tripulación a abandonar el vehículo y huir a pie para proteger sus vidas. Durante esta fuga, los soldados fueron perseguidos y golpeados con piedras, resultando heridos al menos cuatro de ellos, aunque con lesiones leves.

En esa huida angustiosa, los efectivos hicieron uso del mismo recurso que cualquier ciudadano atacado en la calle: marcaron el 112 para solicitar asistencia. Esta llamada activó un dispositivo conjunto de Policía Nacional y Guardia Civil, que logró detener a doce de los atacantes, todos marroquíes de entre 35 y 40 años. La imagen de los militares pidiendo ayuda al servicio de emergencias ha alimentado una sensación de humillación en el seno de las Fuerzas Armadas y ha reforzado la percepción de que, en Ceuta, el Ejército está presente más para observar y resistir que para intervenir.

Un Ejército «indefenso» y «atado de pies y manos»

El presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española, Marco Antonio Gómez, ha calificado esta agresión como «gravísima» y la ha convertido en un ejemplo de una situación que lleva semanas denunciando: «Nuestros militares están indefensos. Van sin armamento. Nuestros compañeros tuvieron que salir corriendo para salvaguardar su vida». Mensajes similares resuenan entre diferentes voces en el terreno: «estamos atados de pies y manos» a la hora de garantizar la seguridad de los ceutíes.

De acuerdo a estas fuentes, el marco legal que regula la actuación del Ejército en Ceuta mantiene «incapacitadas» a las Fuerzas Armadas y a otros cuerpos de seguridad en lo que respecta a detenciones y uso de la fuerza. La orden política es clara: presencia, contención y apoyo logístico, pero sin capacidad real de intervención. Los soldados, en primera línea de una crisis migratoria y de seguridad, patrullan desarmados, con instrucciones de dialogar y no forcejear a menos que se enfrenten a situaciones extremas.

Esta combinación de vehículos no blindados, ausencia de armamento, reglas de enfrentamiento restrictivas y agresores organizados dibuja un panorama de vulnerabilidad inusual en un país que se jacta de contar con unas Fuerzas Armadas profesionales y respetadas.

En el debate público han aflorado varios elementos clave:

Desprotección jurídica de los militares ante agresiones directas.

de los militares ante agresiones directas. Reglas de enfrentamiento difusas , sin órdenes claras sobre cómo actuar ante ataques como el de Benzú.

, sin órdenes claras sobre cómo actuar ante ataques como el de Benzú. Material inadecuado, con vehículos que no brindan la protección mínima en situaciones de emboscada.

Mandos militares citados en los medios han expresado abiertamente que las tropas son utilizadas de manera «humillante», tratadas como «porteros de discoteca» desarmados en zonas de alto riesgo. Lo ocurrido en Ceuta, más que un evento aislado, se presenta como un indicador de un despliegue concebido para ser políticamente correcto, pero tácticamente débil.

El terremoto político: agentes de la autoridad, Marruecos y la imagen de España

La reacción política no ha tardado en llegar. El Partido Popular ha solicitado al Gobierno que reconozca a los militares como «agentes de la autoridad», otorgándoles la potestad para detener y usar fuerza proporcional en caso de agresiones dentro del territorio nacional. La formación sostiene que la situación actual deja a las tropas «atadas de pies y manos» y proyecta una imagen de debilidad del Estado, obligando al Ejército a soportar emboscadas sin poder actuar.

Esta propuesta no es nueva: durante el estado de alarma por la pandemia, el Gobierno ya les otorgó temporalmente esa condición, permitiéndoles actuar como cuerpos de seguridad. Sin embargo, ahora el contexto es diferente: Ceuta atraviesa una crisis migratoria y de seguridad que Rabat intenta reducir a un mero problema humanitario, mientras en España crecen las sospechas de que hay más que simples intentos de inmigración.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene una postura de cautela. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha señalado que «no existen evidencias» de que Marruecos haya estado detrás del asalto en Ceuta, encuadrándolo como una «crisis migratoria» sin un componente explícito de agresión estatal. Esta interpretación choca con la narrativa de ciertos sectores de la derecha y parte de los medios, que no dudan en referirse a «invasores marroquíes» y critican la respuesta blanda del Gobierno hacia Rabat.

La paradoja política es clara:

El Gobierno intenta contener la escalada diplomática con Marruecos y prevenir que un incidente grave desencadene una crisis bilateral abierta.

con Marruecos y prevenir que un incidente grave desencadene una crisis bilateral abierta. La oposición capitaliza la imagen de los militares huyendo y llamando al 112 como prueba de que España está cediendo soberanía en su frontera sur.

En medio de esta tensión, quienes patrullan Benzú no se preocupan por la geopolítica: tan solo piden reglas claras, apoyo jurídico y recursos adecuados para no verse obligados a elegir entre huir o enfrentarse a una golpiza.