Óscar Puente vuelve a perder los estribos con Ketty Garat por reventarle a Pedro Sánchez su escapada a Andorra

No tiene propósito de enmienda.

Y, visto lo visto, tampoco parece que eso le vaya a importar mucho.

Óscar Puente, desde que se postuló de manera taimada hace pocas fechas para poder tomar el relevo de Pedro Sánchez como futurible candidato del PSOE al Gobierno de España, aún se ha desatado más a la hora de demostrar que a formas tabernarias en el espacio digital no le gana nadie.

Y la víctima ha sido en esta ocasión una de sus periodistas ‘favoritas’, Ketty Garat.

¿Su pecado? Publicar en el ‘ABC‘ las lujosas vacaciones del inquilino de La Moncloa, la continuación de las mismas mejor dicho, en un exclusivo alojamiento de Andora.

La cuestión fue que nada más conocerse este nuevo asueto del presidente del Gobierno, unido a la crisis que vive la ciudad autónoma de Ceuta, Sánchez tuvo que recular y suspender el desplazamiento:

#ABCrecomienda ✍️ Sánchez suspende su viaje a Andorra entre un enorme malestar por la fuga de información https://t.co/nUGeYUqjr0 — ABC.es (@abc_es) August 27, 2026

Pero ahí estuvo presto y dispuesto el cancerbero del mandatario socialista para cargar las tintas contra la informadora y su medio de comunicación, amén de meterle también otra estocada a su anterior periódico, ‘The Objective‘.

Ketty ha venido desde TheOjete™️ para aportarle a ABC lo que le faltaba para ser panfleto premium. https://t.co/LXz1z0LOsm — Óscar Puente (@oscar_puente_) August 27, 2026

Pero la periodista del diario de Vocento no se arrugó frente a la bravatas del exalcalde de Valladolid y dejó claro que su información era más que cierta: