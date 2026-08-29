Los 10 trending topic virales de este sábado 29 de agosto de 2026: Ceuta, fútbol, GTA VI...

1. SOCIEDAD · POLÍTICA

Ceuta en el centro del debate

La conversación sobre Ceuta ha estallado esta madrugada con miles de menciones a la situación en la ciudad autónoma y la labor de Cruz Roja. Usuarios comparten imágenes y mensajes de apoyo bajo el hashtag #CeutaNoEstáSola, que aparece en los primeros puestos de los rankings desde anoche. El tema se mueve por reacciones a noticias sobre inmigración y recursos locales, con hilos y vídeos que se viralizan en tiempo real.

2. DEPORTES

Juventus y Marsella copan la jornada

Los partidos de Europa League han impulsado a Juventus y Marsella a los trending topics desde primera hora de la mañana. Los aficionados españoles reaccionan a los resultados y alineaciones con memes y análisis en directo, mientras #AragonGP y menciones a Morata suman volumen por la jornada de fútbol internacional.

3. ENTRETENIMIENTO · TECNOLOGÍA

GTA VI genera expectación

El nombre GTA VI y GTA 6 domina parte de la charla desde anoche, impulsado por rumores y filtraciones sobre el próximo título de Rockstar. Los usuarios comparten tráilers antiguos y especulaciones que se reactivan con cada nuevo dato, colocándolo consistentemente entre los más mencionados de las últimas 24 horas.

4. SOCIEDAD

Depresión y salud mental en auge

El término Depresión aparece en los rankings desde la tarde de ayer por debates sobre salud mental y testimonios personales. La conversación se alimenta de hilos y estadísticas compartidas que coinciden con el final de semana, manteniendo el tema activo sin bajada de intensidad.

5. DEPORTES

Bournemouth y ajax en el foco europeo

Los encuentros de clasificación europea han llevado a Bournemouth y ajax a los primeros puestos esta mañana. Reacciones de fans españoles, con menciones cruzadas a Noruega y otros equipos, generan un pico claro desde las retransmisiones nocturnas.

6. POLÍTICA

Albares y la agenda internacional

El ministro Albares concentra menciones desde anoche por declaraciones sobre política exterior. El tema se mantiene vivo con comentarios y análisis que se suman a la conversación general sobre Marruecos y relaciones diplomáticas.

7. SOCIEDAD

Cruz Roja y acciones solidarias

Cruz Roja repunta junto a Ceuta por campañas de ayuda y mensajes de solidaridad que circulan desde la noche anterior. Los usuarios destacan su labor con vídeos y llamadas a la donación que multiplican el alcance en tiempo real.

8. ENTRETENIMIENTO

#Mañaneros28A y programas matinales

El hashtag #Mañaneros28A lidera desde primera hora por el programa de televisión que resume la jornada. Reacciones y clips compartidos en las últimas horas lo mantienen en lo más alto de los rankings españoles.

9. DEPORTES

Europa League y jornada europea

La jornada de Europa League genera un volumen constante de menciones desde anoche, con equipos como Lyon y Estrasburgo también presentes. Los usuarios analizan clasificaciones y goles en hilos que siguen activos esta mañana.

10. SOCIEDAD

#CeutaNoEstáSola y solidaridad ciudadana

El hashtag #CeutaNoEstáSola mantiene su impulso desde ayer por la tarde con mensajes de apoyo y denuncias que se multiplican. La conversación combina testimonios locales y reacciones nacionales sin señales de agotamiento en las últimas horas.