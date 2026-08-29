Antonio Naranjo sobre el pato, Ceuta y una ley que camina al revés

La imagen es a la vez directa y contundente: una ciudad sitiada, ciudadanos confinados y una legislación que, en vez de ofrecer protección, parece imponer que la solidaridad y la razón se dirijan hacia aquellos que asedian.

En su columna, Antonio R. Naranjo, publicada en El Debate el 29 de agosto de 2026, lo sintetiza bajo un título tan surrealista como acertado: Antonio R. Naranjo: Un pato en la cabeza. Lo que antes era una anécdota legal ha pasado a ser un sistema consolidado, asegura.

De esta premisa se nutre la idea principal del artículo: en Ceuta, la aplicación de la ley de extranjería, las interpretaciones que se hacen y las decisiones políticas han creado un panorama donde el local que demanda seguridad es visto como un sospechoso moral.

Naranjo se cuestiona, con una mezcla de ironía y preocupación: ¿qué tipo de marco jurídico convierte en culpable a quien es invadido, mientras deja libre al que atraviesa la frontera para alterar su día a día?

Deben salir a la luz las grabaciones de los establecimientos donde se han estado adquiriendo los materiales para fabricar artefactos explosivos. La ciudadanía tiene derecho a saber qué personas realizaron esas compras y quiénes las acompañaban. Está grabado, y hay que detener de… pic.twitter.com/0NyXG5x3VV — Rubén Pulido (@rubnpulido) August 28, 2026

La pregunta incómoda: una ley que “no permite” defender a los ceutíes

El escrito se centra en un interrogante que no se presenta como un ejercicio teórico, sino como una crítica palpable: ¿qué significa que la ‘ley’ impida proteger a los ceutíes y exija alinearse con quienes los han invadido? Esta pregunta es el eje central de la reflexión, pues encapsula el enfrentamiento entre la legalidad y la justicia que denuncia el autor.

En un momento clave, Naranjo retrata la transformación del ciudadano normal en un sospechoso político cuando se atreve a alzar la voz ante lo que experimenta cotidianamente:

“También acaban provocando un fenómeno curioso: si el invadido protesta, porque de repente no puede salir a la calle, sus playas están ocupadas, los niños se quedan sin vacaciones y sobre todo las mujeres tienen miedo; acaba siendo un radical, un xenófobo o un fascista.”

Esta cita se convierte en el núcleo de la columna. A partir de ella, se desglosa un mecanismo de estigmatización: la protesta se transforma en un delito moral, y la incomodidad se erige en un signo de intolerancia. El autor no solo discute sobre leyes, sino que también analiza la etiqueta que pesa como un estigma sobre quien se atreve a cuestionar la gestión de la crisis en Ceuta.

Para apreciar ese proceso, el texto permite reinterpretar la columna desde varias dimensiones:

La descripción del miedo cotidiano.

La crítica a cómo se interpreta la ley.

La denuncia de una narración que convierte al vecino en “fascista” al alzar la voz.

Ceuta como ciudad secuestrada

El núcleo del artículo se halla en la representación de una Ceuta que deja de ser una ciudad para convertirse en una especie de prisión al aire libre para sus propios habitantes. Naranjo lo expresa en un párrafo extenso, repleto de datos e imágenes que se sustentan en la cotidianeidad y las estadísticas:

“Y eso es lo que ocurre en Ceuta: a sus habitantes les han secuestrado en su propia ciudad o les han confinado en sus casas, con el temor a sufrir algún tipo de delito que no parece fabulado teniendo en cuenta que la Policía recibe doscientas denuncias, avisos o llamadas diarias; que los Cuerpos de Seguridad y el Ejército confirman la tensión delictiva cotidiana y que jueces y médicos gestionan, desbordados, las consecuencias de todo el fenómeno.”

Este fragmento encapsula la visión del autor: sus palabras no son metáforas vacías, sino una acumulación de indicadores que, en su narrativa, atribuyen a la presión migratoria y a la gestión gubernamental una responsabilidad directa en la percepción de colapso. La noción de “secuestro” no es solo una figura retórica, puesto que va acompañada de cifras y menciones a cuerpos concretos—Policía, Cuerpos de Seguridad, Ejército, jueces y médicos—que aparecen como testigos involuntarios de esta descomposición.

La reflexión resalta cómo Naranjo asocia este clima con la forma en que se aplica la normativa: se establece una tensión delictiva cotidiana que, según su relato, queda amortiguada por un discurso que solicita comprensión hacia el recién llegado y genera desconfianza hacia el vecino que, desde su balcón, llama a la Policía.

La “ley” como coartada y el pato de Minnesota

Otro de los ejes fundamentales del artículo es el contraste entre el sentido común y una ley que se ha transformado en una cobertura para la inacción. Naranjo resume el dilema de la siguiente manera:

“Lo único que, dicen, separa que ante un acto de guerra así se responda como impone el sentido común, que es la devolución de cada asaltante con la excepción temporal de los menores de edad hasta saber su procedencia y circunstancias familiares, es la ley.”

En esta frase se destila una interpretación severa: lo que el autor describe como un “acto de guerra” pediría, desde su perspectiva, una respuesta inmediata de devolución, concediendo excepciones solo a los menores. Sin embargo, es la ley la que se interpone entre la amenaza y la acción, invocándose como un mantra que justifica la parálisis.

Aquí entra en juego la metáfora que inspira el título de la columna, conectándose con una normativa insólita de Minnesota:

“Una ley como la del célebre pato de Minnesota.”

Desde esa referencia, la columna desarrolla el símil que culmina en la imagen más impactante del texto:

“Aquí opera en sentido contrario y cada ceutí está obligado a llevar a un marroquí en la cabeza, entre risas del Rey Mohamed VI y agradecimientos de Pedro Sánchez, que es a la defensa de España lo que Boabdil en su día a la de Granada.”

La reflexión destaca esta frase no solo por su contundencia, sino también por condensar varias capas:

La crítica directa al Rey Mohamed VI y a Pedro Sánchez , presentados como beneficiarios o responsables de esta situación.

y a , presentados como beneficiarios o responsables de esta situación. La comparación del presidente del Gobierno con Boabdil , figura histórica de derrota y rendición.

, figura histórica de derrota y rendición. La inversión del absurdo: en lugar de un pato, es un ceutí “obligado” a cargar con un marroquí como imposición legal y política.

Dudas, laxitud y una tragedia en marcha

El último segmento del artículo se adentra en las proyecciones futuras de esta combinación de miedo, normativas y cálculo político. Naranjo advierte que la historia no culmina en una mera incomodidad, sino que abre la puerta a escenarios mucho más sombríos:

“El sinsentido, que a este paso va a acabar provocando muertos, se completa con una miríada de dudas sobre las verdaderas razones de tanta laxitud y sobre la propia interpretación de la legislación, que permite con un poco de creatividad hacer lo correcto, sin pisotearla, si se tuviera un poco de valor y algo menos de indecencia para ver cómo explotar una tragedia. Otra vez.”

En esta declaración, la reflexión enfatiza dos ideas clave:

La acusación de laxitud intencionada, relacionada con intereses no expresados pero insinuados.

intencionada, relacionada con intereses no expresados pero insinuados. La denuncia de una falta de “valor” y un exceso de “indecencia” política para capitalizar la catástrofe.

El uso de “Otra vez” al final conecta la crisis de Ceuta con una larga historia de errores o abandonos, según la perspectiva del autor. Este no se presenta como un fenómeno aislado, sino como una repetición de patrones históricos que, a su juicio, llevan a una misma conclusión: una España que renuncia a ejercer el control sobre sus fronteras y entrega el poder simbólico y práctico a otros.

Curiosidades y paradojas en torno al pato y la ciudad

El artículo juega con un tono casi costumbrista para abordar un asunto muy serio. El famoso “pato de Minnesota” no es solo un capricho legal extravagante —esas normas que limitan llevar animales en lugares insólitos—, sino que se convierte en un espejo distorsionado donde se refleja la legislación española al parecer priorizando el gesto simbólico sobre la protección efectiva de sus ciudadanos.

Resulta notable cómo un animal aparentemente inofensivo se transforma en un hilo conductor de una crítica a la política migratoria, a la relación con Marruecos y al papel del presidente del Gobierno. El pato, el marroquí sobre la cabeza, el eco de Boabdil y las playas de Ceuta ocupadas se entrelazan en una narrativa que fusiona ironía y alarma, para describir una ciudad donde, según Naranjo, la normalidad ha pasado a ser un lujo exótico.