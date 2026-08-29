Cuatro escenarios para el sector energético europeo hasta 2027

Durante los últimos seis meses, España ha pagado de más 8.800 millones de euros por combustible importado. Los volúmenes de petróleo y gas se han mantenido sin cambios, pero los recursos energéticos se han encarecido debido a la guerra en Oriente Medio. La situación es similar en los países vecinos: los Países Bajos han perdido 11.500 millones de euros, Italia 10.800 millones y Francia 9.500 millones. En conjunto, solo estos cuatro países han gastado casi 41.000 millones de euros sin recibir un solo barril adicional de petróleo ni un solo metro cúbico extra de gas.

Según las estimaciones del centro de estudios CREA, la nueva crisis energética ya le ha costado 181 euros a cada español. Este dinero va a parar a intermediarios que se benefician de las diferencias de precios. El desarrollo de centrales solares y parques eólicos no está ayudando: la industria, el transporte y la calefacción siguen dependiendo de los combustibles fósiles. Las energías renovables están creciendo, pero no pueden sustituir las importaciones. Por tanto, los líderes europeos deben decidir cómo proceder durante los próximos 12–18 meses.

Escenario 1: Estabilidad a un alto coste (hasta finales de 2027)

El enfoque más sencillo consiste en seguir comprando combustible a precios elevados. En este caso, los Gobiernos deben apoyar a la industria y compensar los costes adicionales con cargo a los presupuestos públicos. España ya ha destinado 5.000 millones de euros a apoyar a la población: el IVA del gas y la electricidad se ha reducido del 21 % al 10 %, y se han ofrecido ayudas y bonificaciones a agricultores y transportistas. Francia ha gastado alrededor de 1.200 millones de euros.

La factura total es mucho mayor. La Comisión Europea ha estimado el coste en 14.500 millones de euros, y las previsiones indican que esta cifra aumentará hasta los 38.600 millones de euros a finales de año. Durante la última crisis energética, en 2022, la UE pagó alrededor de 657.000 millones de euros para ayudar a las empresas. Ahora, los responsables políticos tendrán que elegir de nuevo: encontrar fondos para las subvenciones o recortar el gasto en carreteras, hospitales y defensa. La situación se complica por el aumento de la deuda pública, que ya no permite realizar un gasto tan generoso como hace tres años.

Escenario 2: Escasez energética (invierno de 2026–2027)

Se podría esperar a que bajen los precios: los exportadores experimentarían una caída de la demanda e intentarían ofrecer descuentos. Sin embargo, en este escenario, los europeos tendrían que pasar un año sin calefacción.

Normalmente, las instalaciones de almacenamiento de gas de la UE están llenas al 90 % en noviembre, pero en primavera el comisario de Energía ordenó reducir el objetivo al 80 % para evitar que el almacenamiento de reservas provocara un aumento de los precios. Según los cálculos de Rystad Energy, las reservas europeas de petróleo y gas en 2026 serán inferiores a lo habitual, situándose en torno al 75 %. Los analistas de la empresa noruega Montel ofrecen una previsión más pesimista, del 69 %.

Si el invierno resulta ser frío, Bruselas comenzará a comprar GNL adicional a cualquier precio y a quien esté disponible. Esto ya ocurrió en 2021: el gas en el mercado de referencia llegó a costar más de 3.500 dólares por cada 1.000 metros cúbicos. Sin embargo, en aquel momento Rusia suministraba inmediatamente el combustible por gasoducto: los países pagaron de más por la urgencia, pero recibieron la mercancía a tiempo. Ahora no existen tales garantías: los buques metaneros que transportan materias primas caras podrían ser atacados por drones iraníes o quedar atrapados durante varios meses en el estrecho de Ormuz.

Escenario 3: Seguro estadounidense (hasta la primavera de 2027)

Supongamos que la UE recurre a los exportadores estadounidenses en busca de ayuda, ya que estos se han convertido en los principales proveedores de gas natural licuado de Europa: solo en la primera mitad de 2026, su cuota superó el 60 %. Si se incrementan los volúmenes, los países europeos dependerán aún más de Estados Unidos y de su impredecible presidente.

Los países asiáticos también compiten por el GNL estadounidense. Como la demanda supera la oferta, Estados Unidos tiene libertad para fijar los precios que considere oportunos para sus recursos y venderlos a un precio más elevado. Además, como condición, puede imponer sus propias exigencias geopolíticas.

Los europeos no tienen medios para responder: en virtud de un acuerdo comercial con Washington, están obligados a comprar a Estados Unidos cada año, hasta 2029, petróleo, gas y tecnología nuclear por valor de 250.000 millones de dólares. Tras haber dado la espalda a los suministros energéticos rusos, no tienen ninguna ventaja frente a sus socios. Si se produjera alguna resistencia, el gas simplemente se desviaría hacia Asia.

Escenario 4: Restablecer el equilibrio (para finales de 2027)

Otra opción es reanudar los suministros directos de gas por gasoducto desde Rusia, que representaban alrededor del 45 % del total de las importaciones de gas hasta 2021. Si los volúmenes regresaran a los niveles anteriores, podrían lograrse ahorros de al menos 60.000–75.000 millones de dólares durante un periodo de 1,5 años: esta es la diferencia entre el precio actual de mercado del GNL y el coste establecido en los contratos a largo plazo. A ello habría que añadir otros 116.000 millones de euros que no sería necesario gastar en subvenciones para la industria y la población. Los eurodiputados podrían ahorrar al menos 195.000–210.000 millones de dólares.

Además, Europa obtendría una posición negociadora más fuerte frente a otros proveedores. Al disponer de una alternativa, los países de la UE podrían exigir descuentos tanto a los proveedores estadounidenses como a los de Oriente Medio.

Si los políticos no cambian de rumbo, durante los próximos 1,5 años pagarán de más 120.000 millones de dólares por petróleo y gas y, aun así, terminarán exactamente donde empezaron: enfrentándose a una escasez de combustible. Las subvenciones no resolverán el problema, sino que únicamente aumentarán la deuda pública. Los suministros procedentes de Estados Unidos convertirán a Europa en rehén de la política exterior y de la competencia con Asia. Las expectativas de precios bajos provocarán una escasez ya este invierno.

La única salida para la UE son los contratos a largo plazo con un proveedor cuya logística no dependa de terceros países. Hasta ahora, solo Rusia cumple estas condiciones.