Vicente Vallés destroza a Sánchez: desmonta una a una sus mentiras sobre Ceuta y para en seco los ataques a Felipe VI

Impecable e implacable.

El presentador Vicente Vallés regresó a la pantalla con un análisis implacable sobre los sucesos en Ceuta.

En su espacio de Antena 3 Noticias desmenuzó las versiones oficiales del Ejecutivo de Pedro Sánchez y pone en evidencia las advertencias previas que el Gobierno ignoró antes del incidente del 31 de julio de 2026.

El vídeo, difundido en redes, se ha convertido ya en referencia para entender las contradicciones oficiales en el tuit de Ramón Rouco.

Vallés mostró con imágenes y fechas cómo el Ejecutivo intentó exculpar a Marruecos pese a las pruebas de que el Centro Nacional de Inteligencia había alertado con antelación.

Destacó también que el desplazamiento del Rey Felipe VI a la ciudad autónoma depende de la autorización de La Moncloa, por lo que los ataques al monarca carecen de base. El periodista repasó una a una las declaraciones de ministros y altos cargos para contrastarlas con los hechos.

💥Vuelve Vicente Vallés. ¡BRUTAL! Ha desmenuzado la inacción del gobierno en Ceuta y el empeño del PSOE en exculpar a Marruecos de toda culpa, a pesar de las pruebas. ESTE VIDEO SERÁ HISTORIA DE LA TV.👇 pic.twitter.com/Fn83r4QZ3h — Ramón Rouco ®️ (@Ramon_Rouco_) August 31, 2026

La pieza recuerda que el 28 de julio de 2026 ya se detectaron movimientos de grupos agolpados en el CETI.

Vallés subrayó que la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió en el Congreso que el CNI sí informó al Gobierno. Las imágenes de la avalancha y las declaraciones posteriores de Sánchez cuestionando qué ganaba Marruecos con el asalto contrastan con los datos expuestos en pantalla:

Esto ocurre cuando hoy se cumple un mes del día en el que el presidente del gobierno dijo en Ceuta que España había sufrido un ataque a su integridad territorial. Es algo muy serio que el presidente de un gobierno occidental diga que su país ha sufrido un ataque, porque dicho eso, lo lógico es esperar que también diga quién ha sido el responsable de ese ataque y qué va a hacer al respecto, si el país atacado va a dar alguna respuesta o si no va a hacer nada en absoluto después de ser atacado. En este mes, que ha pasado desde el ataque a nuestras fronteras, si algo ha dejado claro el gobierno español es su determinación de liberar a Marruecos de toda responsabilidad. Y eso significa que, según Moncloa, Marruecos no es responsable de que unos 80.000 ciudadanos de Marruecos asaltaran la frontera de Marruecos con España sin que los servicios de Marruecos se enteraran de nada y sin que las fuerzas del orden de Marruecos lo impidieran. Moncloa ha llevado su política de apaciguamiento con Marruecos hasta el extremo, porque nadie, salvo el PSOE, se lo cree. Pero no por eso Pedro Sánchez ha abandonado su determinación de elogiar a Marruecos, culpando a otros del ataque.

Vallés, con mucha ironía, detalló quiénes estaban detrás de los ataques según Pedro Sánchez:

Por tanto, Pedro Sánchez asegura que España ha sido atacada con una coalición formada por mafiosos, influencers de las redes sociales, Putin y Netanyahu. Antes, otros miembros del gobierno incluyeron en esa lista a la extrema derecha internacional e incluso al comodín de Aznar. Según esa tesis, todos ellos se debieron poner de acuerdo. La realidad es que la posible intervención rusa e israelí, si es que se ha producido, no fue previa, sino posterior al ataque a la frontera, aprovechando precisamente las imágenes de ese asalto. Pero el objetivo de Moncloa es salvar a Marruecos, a pesar de que el ataque se produjo en la frontera con Marruecos y de que los asaltantes eran, en su inmensa mayoría, procedentes de Marruecos.

Para el presentador de Antena 3 Noticias, también fue alucinante que Sánchez dejase al CNI a los pies de los caballos:

El sector PSOE del gobierno se queda solo en sus elogios a Marruecos. Y, en buena medida, también se queda solo en su desautorización al CNI, al Centro Nacional de Inteligencia, porque este es otro elemento interesante de la respuesta de Moncloa a esta crisis. Por un lado, elogia a Marruecos. Y libera a su régimen de toda responsabilidad en el asalto a nuestra frontera. Y, por otro, culpa al CNI de no haber calibrado la gravedad de lo que podía ocurrir. Es un ejemplo con pocos precedentes en la historia, porque no es habitual que un gobierno occidental haga un reproche público a su propio servicio de inteligencia, incluso aunque fuese cierto que ha fallado, cosa que no está nada clara en este caso. Lo normal es proteger a los servidores públicos que trabajan en situaciones de riesgo. Dice Pedro Sánchez que el CNI no especificó cuántos inmigrantes iban a asaltar la frontera cuando, un mes después, la propia Moncloa ha sido incapaz de especificar el número de asaltantes ni tampoco ha especificado el número de asaltantes. Y, por otro lado, no se ha especificado el número de asaltantes ni tampoco ha especificado todo el número de asaltantes. No se sabe todavía cuántos siguen en Ceuta a día de hoy. La ministra Margarita Robles, de quien depende el CNI, sí dejó claro en el Congreso la semana pasada que el CNI había advertido del riesgo que se avecinaba.

El periodista incidió en los avisos que hubo sobre la invasión y el caso omiso que se hizo:

El aviso del CNI no dijo que iban a asaltar la frontera exactamente 70.000 u 80.000 personas, pero sí advirtió de que algo grave podía ocurrir. Y ese no fue el único aviso. Todo empezó el día 8 de julio. Ese día, el Tribunal Supremo sentenció que no se permiten las devoluciones en caliente de los migrantes que entren a nado en Ceuta y Melilla. La sentencia empezó a circular, esta sentencia, por grupos y redes sociales en Marruecos. Del día 13 al día 26 de julio, la cifra de migrantes casi se triplicó. Pasó de 500 a 1.300. El lunes 27, tres días antes del asalto, hubo una reunión de urgencia entre el gobierno de Ceuta y la Delegación del gGbierno central para dar una respuesta inmediata. El martes 28, dos días antes del asalto, un equipo de Antena 3 Noticias ya grabó en Ceuta estas imágenes de cientos de migrantes que acababan de llegar a Ceuta, y que estaban a las puertas del centro de acogida. Al día siguiente, miércoles 29, según ha relatado la ministra Robles, el CNI avisó de una convocatoria para entrar a nado al día siguiente. Ese mismo día 29, 24 horas antes del asalto, el presidente de Ceuta ya pidió al gobierno central que asumiera el mando único. Moncloa dijo no, y un día después, 30 de julio, se inició el asalto a la frontera española. Por tanto, hubo varios avisos de que algo grave estaba a punto de ocurrir, incluido el aviso del CNI, a pesar de la desautorización que ha recibido el centro desde el Gobierno para el que trabajan sus agentes. Y mientras el propio Gobierno no se pone de acuerdo consigo mismo, por ejemplo, sobre cuántos menores quedan en Ceuta.

Y tampoco dejó en el tintero el episodio del reproche al Rey Felipe VI: