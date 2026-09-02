¡Bombazo! Luis María Pardo cuenta todo del informe que acabará con Sánchez

Terremoto informativo.

La Policía Nacional, a través del Departamento de Inmigración y Fronteras, informó al director general de la policía y al ministro del interior prácticamente 48 horas antes de la invasión sobre el número de marroquíes que se preparaban para entrar y la forma en que iban a acceder a territorio español. Esta información contradice frontalmente las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien el lunes en la Cadena Ser afirmó que no había «ni una sola prueba» de que Marruecos estaba detrás de la operación.

Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha confirmado que los informes publicados demuestran que se trató de «una actuación y una organización coordinada desde Marruecos, con agentes de Marruecos, donde cada uno tenía su distribución y donde se utilizó a toda una masa humana de ciudadanos para atacar la soberanía nacional española».

Una agresión coordinada desde Marruecos

Según los informes policiales aportados a la causa judicial, queda acreditado que España sufrió «un ataque a la soberanía nacional, ante una guerra». Justicia Europa fue la primera organización en solicitar estos informes tras presentar una denuncia ante la Audiencia Nacional el mismo día de la agresión por delitos contra la nación y la independencia de España, la seguridad del Estado, organizaciones criminales, contra los ciudadanos extranjeros y trata de seres humanos.

Pardo ha adelantado que el siguiente paso es esperar el informe de la Guardia Civil, concretamente de la Jefatura de Información, que se sumará a los ya emitidos por el Centro Nacional de Inteligencia y la Policía Nacional. «Vamos a tener, ahora sí, todas las piezas del puzzle de lo que ha sucedido durante todos estos meses», ha asegurado.

Responsabilidades políticas y judiciales

El presidente de Iustitia Europa ha señalado que es necesario investigar tanto a «los autores intelectuales de esta agresión que están, como dice el informe, en Marruecos», como «aquellos que por sus actuaciones u omisiones en España facilitaron por su inacción un ataque como jamás hemos visto a la soberanía nacional».

Pardo ha exigido que el Gobierno convoque elecciones inmediatamente y sea cesado de forma fulminante, además de analizar las posibles responsabilidades judiciales por la inacción ante las advertencias de los cuerpos de seguridad. «Los españoles no nos merecemos un gobierno que nos mienta», ha sentenciado.

Ante esta situación, se ha convocado para esta tarde a las 20:00 horas manifestaciones en toda España bajo el lema «Ceuta es España» para protestar contra la gestión del Gobierno y mostrar apoyo al pueblo ceutí.