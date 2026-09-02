No tiene un pase.

Tampoco justificación alguna.

Y es que la información que en la noche del 1 de septiembre de 2026 se dio en exclusiva en el programa ‘Código 10’ (Cuatro) sobre lo sucedido en Ceuta el 30 de julio de 2026 debería provocar ceses y dimisiones en cadena.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tenía información previa sobre las intenciones de Marruecos respecto a la valla de Ceuta y aun así decidió actuar con una respuesta muy limitada.

Según el tuit publicado por el usuario Luis Rioja, el responsable de Interior optó por enviar únicamente a 12 policías pese a conocer lo que se avecinaba dos días antes de los hechos.

El post original resume la acusación de forma directa y sin rodeos.

¡Bombazo! Marlaska conoció las intenciones de Marruecos dos días antes la invasión de Ceuta y optó por poner solo a 12 policías pic.twitter.com/DSclHaM84U — Luis Rioja (@miescano351) September 2, 2026

«El Gobierno nos ha mentido»

Nacho Abad, en el arranque del programa, fue directo al grano:

El Gobierno nos ha mentido a la cara en tan solo una hora. Es el día de Ceuta, el 2 de septiembre, su día festivo, y lo que se merecen los ceutís, lo que se merecen ustedes, es la puñetera verdad. Este programa, como yo mismo anunciaba esta mañana en ‘En Boca de Todos’, ‘Código 10’, ha tenido acceso en exclusiva a toda la verdad sobre la invasión de Ceuta el pasado 30 y 31 de julio. Sabemos cómo se gestó todo, sabemos cuál es la respuesta inmediata del gobierno y sabemos la hoja de ruta que se siguió en la invasión. Porque sí, todo estaba coordinado, entrecomillado, coordinado desde Marruecos. Ni Rusia, ni Israel. Marruecos.

David Alemán, copresentador del espacio, insistió en destacar las trolas del Ejecutivo sanchista:

Así es, señor Sánchez. Señores ministros, les recomiendo que presten mucha atención a todo lo que vamos a desvelar aquí esta noche en ‘Código 10’. Aunque la realidad es que ustedes ya saben, saben todo lo que pasó. Pero una vez más han preferido callar, han preferido mentirnos.

Abad retomó la palabra:

Mucha atención a lo que les tenemos que contar. Miren, María Tardón es una jueza de la Audiencia Nacional. Pues como lo es Pedraz, Calama, Ismael Moreno. Ella es la responsable de las diligencias previas y la investigación de lo ocurrido en Ceuta porque cuando ocurrió, ella estaba de guardia en la Audiencia Nacional. Pues bien, ‘Código 10’ les adelanta que la jueza Tardón tiene ya, desde ayer, sobre su mesa, un informe completo que podría derivar en una responsabilidad penal por parte del Gobierno de España.

Alemán aseveró que de no ser por proteger a las fuentes, podrían dar muchos más detalles que dejasen aún más clara la gravedad de los hechos:

Atención a este informe. Este es el informe que tiene la magistrada y al que hemos tenido acceso y que acredita la existencia de avisos previos. El Gobierno sí estaba avisado, por mucho que se empeñe en negarlo. Y les vamos a mostrar en exclusiva el primero de ellos. Es un documento oficial, la prueba inequívoca. Y aquí lo tienen. Fíjense la fecha, 28 de julio de 2026. Dos días antes de la invasión. Dos días antes. Es cuando el CENIF, que es el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, es decir, un organismo oficial dependiente de la Policía Nacional, elabora este informe que lo llaman, fíjense, análisis de riesgo sobre posibles entradas irregulares en Ceuta el 30 de julio de 2026. Es decir, que ya ahí la Policía, que depende de Marlaska, sabe perfectamente la fecha en la que se puede producir una entrada masiva. Y se dice textualmente que es un salto masivo en la valla fronteriza de Ceuta o un cruce a nado durante los últimos días del mes de julio. Clarísimo, eh. Esta comunicación es interna, pero no se queda internamente, porque el día siguiente, el día 29 de julio, es decir, un día antes de la invasión, se le da traslado al Ministerio del Interior, liderado por Fernando Grande-Marlaska. Miren, por respeto al trabajo y evitar posibles represalias a los profesionales que han elaborado estos informes, solo les vamos a mostrar este documento. Pero se lo podríamos contar absolutamente todo, porque lo hemos visto y lo hemos observado bien.

El informe, claro y directo: «Riesgo extremo»

Abad estalló al conocer la pasividad de Fernando Grande-Marlaska:

Miren, lo que hace el día 28 la policía española es, oiga, riesgo actual de que se produzca un salto masivo en la valla de la frontera de Ceuta, riesgo actual. Pues miren, les vamos a contar. Vamos al informe del que el gobierno no se puede escapar, que ya es del 29 de julio, un día antes de la invasión. El CENIF, estos mismos, vuelven a elaborar el del 28 y luego el del 29. Muy específico y extraordinario. No es de los habituales, oye, que llega el verano, que van a saltar unos cuantos, que serán cientos. No, no, informe extraordinario que envía directamente por correo electrónico a la Secretaría de Estado de Seguridad. El asunto, donde pone asunto, alerta sobre el riesgo de entrada en Ceuta y Melilla. Les voy a poner las palabras textuales, porque no puede ser más claro. ¿Qué dice ese informe? Dice, «riesgo extremo, riesgo alto en la frontera y previsible entrada masiva de inmigrantes». Insisto, riesgo extremo. Extremo. Riesgo alto de entrada masiva. Palabras escritas textualmente en un informe policial del 29 de julio. Pero es que incluye todavía más datos. Vuelve a avisar de que la fecha de la entrada va a ser el día 30, como así fue. Avisa de que van a ser miles, entrecomillado, como así fue. Y además asegura que la forma de entrada va a ser a nado, como así fue, lo vieron ustedes en ‘En Boca de Todos’, y saltando la valla, como sí fue, dieron la vuelta a la valla. ¿Y cómo lo hicieron? No espontáneamente. ¿Sabe lo que dice el informe? El informe dice que lo hicieron de forma coordinada. Este informe, señor Marlaska, usted lo tenía en su poder un día antes de la invasión. Y se fue a hablar con los representantes políticos de otros partidos y les mintió a la puñetera cara. Aquí, en este país, mentir sale gratis. Gratis. Ustedes estaban informados de todo. Pero es que hay algo todavía que es peor. David Alemán detalló los medios que puso Interior para intentar frenar la invasión anunciada: A este informe hubo una respuesta. Y me imagino que ustedes querrán saber. ¿Qué es lo que hizo Marlaska el 29 de julio? Pues atención, porque estos son los medios desplegados para parar esa amenaza de entrada masiva. Marlaska decide que ese riesgo alto, que ese riesgo extremo, se soluciona con cinco GEAS de la Guardia Civil. Cinco geas. Otra patrulla de la Guardia Civil con solo dos agentes. Y un furgón con cinco policías nacionales, de los cuales tres están en prácticas. Es decir, cinco GEAS más dos son siete, más cinco son doce. Doce policías. Solo doce policías para atender un riesgo extremo en la frontera para evitar una previsible entrada masiva. Vamos, que dejó a Ceuta y a los agentes vendidos a su suerte.

Abad remató al Ejecutivo sanchista: