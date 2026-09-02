Bajo el grito unánime de «¡Todos a la calle! ¡Ceuta es España!», la ciudad autónoma y más de 260 municipios de toda España se preparan este miércoles para una jornada de movilización histórica que coincide con el Día de Ceuta. Un mes después de la entrada masiva de más de 70.000 personas el 30 de julio, que todavía mantiene a miles de inmigrantes en las calles y ha dejado a la ciudad al límite de sus capacidades, los ceutíes vuelven a alzar la voz.

Mientras tanto, en decenas de plazas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Zaragoza y cientos de localidades más, los españoles se concentrarán a partir de las 20:00 horas frente a los ayuntamientos en respuesta al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias y de iniciativas ciudadanas. En la capital, una de las citas más simbólicas tendrá lugar frente al Congreso de los Diputados. Las consignas que se esperan oír esta tarde son las mismas que han resonado en las últimas semanas: «Ceuta no se vende», «Ceuta no se rinde», «¡Ceuta es España!».

Hoy, 2 de septiembre, Ceuta no solo celebra su día. Ceuta pide a toda España que salga a la calle. Y el grito es claro.

Para analizar lo último de la actualidad política, Eurico Campano pasa revista, un día más, en una nueva edición de ‘La Retaguardia’.