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ESPECIAL MANIFESTACIÓN POR CEUTA

Cientos de miles de personas salen a la calle en toda España en defensa de Ceuta contra la invasión migratoria

Periodista Digital se desplaza hasta el Congreso de los Diputados para seguir minuto a minuto la manifestación y apoyar al pueblo de Ceuta. Con Alfonso Rojo, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas sobre el terreno, en un programa especial presentado por Eurico Campano

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Este miércoles 2 de septiembre, coincidiendo con el Día de Ceuta, cientos de concentraciones y actos se celebran en más de 260 municipios de toda España -algunas fuentes elevan la cifra a más de 600-700- para mostrar apoyo al pueblo ceutí ante la invasión migratoria iniciada a finales de julio, con la entrada irregular de decenas de miles de personas.

La iniciativa ciudadana ‘Por Ceuta’, respaldada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ha impulsado la mayoría de las convocatorias, previstas a las 20:00 horas frente a los ayuntamientos, con excepciones en Ceuta y Canarias, a las 19:00.

En Madrid la jornada es especialmente intensa, con varias citas simultáneas a las 20:00 horas. La principal, vinculada a la FEMP y al Ayuntamiento, se celebra en la Plaza de Cibeles.

Está prevista la asistencia de líderes de la oposición como Alberto Núñez Feijóo (PP) e Isabel Díaz Ayuso a Cibeles, así como de Santiago Abascal (Vox).

Las concentraciones buscan evidenciar el respaldo de la ciudadanía española al pueblo ceutí y reclamar una solución definitiva a la crisis migratoria, que ha saturado los servicios de la ciudad autónoma y ha generado un clima de tensión social tras la llegada ilegal de decenas de miles de personas a finales de julio.

Organizadores y participantes insisten en el carácter pacífico y cívico de las movilizaciones, abiertas a todos los vecinos y con el lema principal de “Ceuta no está sola” o “Toda España por Ceuta”.

Periodista Digital se desplaza hasta el Congreso de los Diputados para seguir minuto a minuto la manifestación y apoyar al pueblo de Ceuta. Con Alfonso Rojo, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas sobre el terreno, en un programa especial presentado por Eurico Campano a partir de las 19 horas.

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