Francisco Rosell denuncia un ‘autogolpe híbrido’ de Pedro Sánchez contra la Corona

La crisis que ha surgido entre Pedro Sánchez y Felipe VI se está convirtiendo en el centro de una ofensiva política que, según Francisco Rosell, va más allá de la situación en Ceuta y sugiere un movimiento más profundo: un cambio gradual de régimen, un autogolpe híbrido que desdibuja la Monarquía parlamentaria. En su columna publicada el 2 de septiembre de 2026 en El Debate, titulada Sánchez busca despachar al Rey en su autogolpe híbrido, se establece desde el principio una tesis clara: el presidente no solo está maniobrando contra el Jefe del Estado, sino que utiliza cada crisis –desde el COVID hasta Ceuta– como una herramienta para concentrar poder y neutralizar los contrapesos institucionales.

En este contexto, la columna se detiene a examinar cómo el autor aborda el pasado reciente –incluyendo el estado de alarma, las sentencias del Tribunal Constitucional y la erosión gradual de la Corona– que se conecta con el presente: el asalto discursivo y político desde La Moncloa hacia Felipe VI, intensificado por ministros como Óscar Puente y por una estrategia de comunicación que convierte cada acción del Rey en un material de desgaste que busca un referéndum emocional entre bloques.

Un poder que se aferra “por lo civil o por lo criminal”

Rosell retrata a Sánchez como un líder dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad para alargar su mandato, incluso llevándolo al límite de las normas constitucionales. Con una metáfora futbolística, el columnista ilustra esta perseverancia, que ha pasado a ser un lugar común en el análisis político contemporáneo: “Ello abona la hipótesis de que hará todo lo que esté en su mano «por lo civil o por lo criminal», que decía el seleccionador Luis Aragonés a sus jugadores, para aferrarse al poder ante lo que se le avecina.”

El autor contrasta esta afirmación con el recuerdo de las tensiones internas que antecedieron a Sánchez dentro del PSOE. Rosell recupera una advertencia hecha antes de que el actual presidente llegara a La Moncloa, lo que enfatiza que el problema no es solo institucional, sino también orgánico dentro de su propia formación: “O como expresaba en 2016 el dirigente socialista extremeño Francisco Castañares al prever que, dado lo que les había costado desalojar a Sánchez de la secretaría general, estaba convencido de que, si llegaba alguna vez a La Moncloa, no lo iba a sacar ni la Guardia Civil.” Esta declaración sirve de puente entre el Sánchez de las primarias y el Sánchez que ahora actúa sobre la Corona.

El texto se estructura en torno a tres puntos que ilustran su necesidad de mantenerse en el poder:

La urgencia de tapar un “horizonte penal” que se amplía a medida que crecen las causas, investigaciones y polémicas reformas legales.

que se amplía a medida que crecen las causas, investigaciones y polémicas reformas legales. La creación de un “horizonte plebiscitario” , en el que cualquier enfrentamiento con el Rey o con el Poder Judicial se transforma en un referéndum emocional.

, en el que cualquier enfrentamiento con el Rey o con el Poder Judicial se transforma en un referéndum emocional. El empleo de crisis externas –como Ceuta, Marruecos y la plurinacionalidad– como justificación para impulsar reformas estructurales que afectan el equilibrio institucional.

Horizonte penal frente a horizonte plebiscitario

Rosell enfatiza que la ofensiva contra Felipe VI no debe entenderse solo como una exclamación desafortunada o un desliz de un ministro, sino como una pieza dentro de una estrategia de mayor envergadura. El contraste entre el “horizonte penal” del presidente y su “horizonte plebiscitario” se convierte en uno de los puntos clave de la columna, en la que se detiene en la polémica que rodea al ministro Óscar Puente y sus críticas al Rey a raíz de una fotografía en la toma de posesión del presidente de Colombia.

En este punto, el autor cita directamente una idea que ya había presentado en otra columna anterior –donde describía a Puente como una liebre abriendo camino para el galgo– y la vincula con la actualidad, para ilustrar cómo se establece una táctica de desgaste: “Para contraponer su «horizonte penal» con su «horizonte plebiscitario», la amable entrevista reafirma en la idea -anticipada en estas páginas bajo el título «Puente hace de liebre de Sánchez ambicionando ser galgo»- de que Sánchez respaldaría a su ministro-matón tras calificar de «absoluta ignominia» que Felipe VI se dejara fotografiar devolviéndole el saludo a un yonqui de la notoriedad en la toma de posesión del presidente colombiano en un retuit de un perfil anómico de la red social X que reclamaba una República para luego atacar nuevamente por «haber cruzado una línea roja».”

La secuencia es reveladora: un perfil anónimo en X pide una República, Puente lo amplifica, el presidente respalda luego al ministro, y el Rey queda atrapado en el torbellino. Rosell vincula este episodio con un fenómeno más amplio de plebiscitarización de la política, donde cada crisis con la Corona se convierte en oportuno combustible electoral, mientras se intentan minimizar o neutralizar las consecuencias penales de decisiones pasadas.

El “pitbull” y el “Puto Amo”: disciplina y obediencia política

Uno de los fragmentos más sugerentes del artículo es la analogía animal que utiliza Rosell para describir la dinámica entre Sánchez y su ministro más agresivo. Esta imagen encapsula la distribución de responsabilidades en el Gobierno y resalta el carácter subordinado, aunque eficaz, de los ataques del ministro: “Un pitbull no muerde a su «Puto Amo», sino que sigue sus órdenes.”

En esta afirmación, la glosa resalta dos aspectos:

La jerarquía : el ministro como ejecutor disciplinado, nunca como un elemento independiente.

: el ministro como ejecutor disciplinado, nunca como un elemento independiente. La brutalidad calculada: el “pitbull” actúa de manera estratégica, sin improvisar, obedeciendo solo cuando y como le conviene al “Puto Amo”.

Rosell conecta esta metáfora con el final del verano político y el regreso del presidente tras su descanso estival. Este retorno se presenta no como una simple rutina parlamentaria, sino como la recuperación de un “momento epistolar”, una clara referencia a la carta pública de 2024 en la que Sánchez intentó redefinir su relación con los medios y la opinión pública. A partir de ahí, el foco se desplaza hacia la plurinacionalidad y el uso de Ceuta como un posible “cisne negro” sobre el cual construir la próxima fase de su plan.

Ceuta como “cisne negro” y la agitación de la plurinacionalidad

En la parte final del artículo, Rosell plantea que el presidente está evaluando la respuesta del sistema ante una posible irregularidad que permita avanzar en su proyecto político. En ese marco, la combinación de plurinacionalidad, las tensiones con Marruecos y el uso de Ceuta como laboratorio se vuelve fundamental. La frase que cierra uno de los pasajes centrales de la columna sintetiza esta impresión: “Por eso, en cuanto ha salido de su inmersión vacacional, ha recobrado el momento epistolar de 2024 para agitar el pendón de la plurinacionalidad, mientras tantea que Ceuta sea cisne negro proveyéndole de la anomalía que busca todo pescador de aguas turbias.”

La glosa enfatiza cómo aquí se entrelazan varios niveles:

Ceuta como un terreno estratégico, una frontera tanto física como simbólica.

como un terreno estratégico, una frontera tanto física como simbólica. La plurinacionalidad como estandarte ideológico que desdibuja la concepción de unidad del Estado que representa el Rey.

como estandarte ideológico que desdibuja la concepción de unidad del Estado que representa el Rey. La perspectiva del “pescador de aguas turbias”, quien saca provecho del desorden institucional para reforzar su control político.

De esta combinación, Rosell sugiere que el “autogolpe híbrido” se desarrolla no en un solo acto, sino a través de una serie de movimientos: reformas legales, campañas comunicativas, tensiones diplomáticas, choques calculados con la Corona y, en un trasfondo, la búsqueda de un nuevo equilibrio donde la figura del Rey se vea relegada o cuestionada.