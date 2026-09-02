Losantos destroza a Sánchez por mentir en la SER sobre Ceuta: «Aquello fue baño, sexo duro y masaje»

Sin pelos en la lengua.

Federico Jiménez Losantos regresó a la televisión con una intervención marcada por la confrontación política y las críticas hacia Pedro Sánchez. Su debut como colaborador en Telecinco tuvo lugar durante el primer programa de temporada de ‘El programa de Ana Rosa’, donde la atención se centró en Ceuta y la entrevista que el presidente ofreció a la Cadena SER.

Desde el inicio, el tono fue contundente.

Losantos enfocó su análisis en las decisiones gubernamentales en relación a Ceuta, presentando una visión crítica acerca de la gestión de la crisis migratoria y del mensaje de Sánchez. Además, otras crónicas recientes posicionan su llegada a la mesa de actualidad de Ana Rosa Quintana como una de las novedades destacadas de este nuevo curso en televisión.

¡Tremendo repaso de Federico Jiménez Losantos a Pedro Sánchez por ir a mentir sobre Ceuta en la Cadena SER! ¡Fichajazo de Ana Rosa Quintana! pic.twitter.com/Q4fezNS2Mr — Luis Rioja (@miescano351) September 2, 2026

El director de ‘Es la Mañana de Federico‘ (esRadio) no se cortó un pelo a la hora de calificar la entrevista de Sánchez en la SER:

Bueno, yo creo que le faltó decir, pero a ver, ¿quién manda en la SER? Pues eso, ¿no? O sea, eso fue una entrevista de sexo duro, baño y masaje, una cosa bastante penosa. Pero yo creo que estamos corriendo el peligro con todo lo que ha pasado en Ceuta, que no es en Ceuta, es en España, y en parte la culpa también es de los medios, de mirar al árbol y no al bosque. España no tiene ninguna crisis migratoria. España no tiene un problema con migrantes. No hay migrantes. Eso es una palabra que ya de por sí tiene una carga, como que todo el mundo es migrante. No, hay inmigrantes y emigrantes. España no tiene una crisis migratoria con Marruecos, tiene una invasión marroquí del territorio español a la altura de Ceuta.

Por supuesto, negó que en Ceuta haya un problema humanitario, por mucho que se pretenda dar a entender ese escenario:

Que, por supuesto, el problema es de orden de seguridad, de orden militar. No es un problema humanitario, eso es lo que quieren crear. Naturalmente, esto, el problema no es lo que haga Marruecos, el problema es lo que hace Sánchez. Sánchez ha entregado Ceuta. No la va a entregar, ha entregado Ceuta. Ceuta es una ciuda invivible. Va a seguir siendo invivible y hay que reconocer la realidad. Vamos a volver a la normalidad. Nunca más se va a poder volver a la normalidad esa de la que se habla. Nunca. Y entonces, ¿esto qué va a ser? Bueno, pues por una vez el PP acertó. Ellos quieren convertir a Ceuta en Lampedusa. Es decir, un problema internacional, un conflicto humanitario de migrantes. Ni migrantes ni nada, es la invasión del territorio español. Pero porque quiere Sánchez para crear una situación de tensión, cree que Ceuta sea Gaza y que Gaza sea Ceuta. Y quedarse en el poder todo el tiempo posible, que si por él es, siempre.

Losantos remarcó que estamos ante una invasión y que lo que ha pasado en Ceuta podrá suceder en Melilla o en Canarias:

Yo creo que esta historia, lo de ayer del Rey sacar a colación mientras este pobre muchacho, Bretos, buen chico, que tendrá una familia, gente que lo querrá y no le gustaría haberlo humillado de esa manera, cuando dice lo del Rey de hace 20 años, no es ningún error. Es que nos va a obligar a votar entre él y la monarquía parlamentaria. Y a eso nos dirigimos, para lo cual crea una situación de tensión en Ceuta. Si hace falta Melilla, será en Melilla. Y si hace falta Canarias, será en Canarias, que le viene bien a Marruecos y le viene muy bien a Sánchez. Pero repito, aquí no hay crisis migratoria, aquí hay una invasión de Marruecos y hay un traidor que es el presidente del Gobierno que la facilita. Y la facilita para quedarse en el poder todo el tiempo que pueda. Y luego se puede ir al detalle, la anécdota, lo triste, ahora llora. El otro día veía llorar a una policía consolada por los ceutíes. Vamos a ver, a mí lo que me asombra es que vaya gente ahí a llorar y a contarnos el detalle cuando el problema de fondo que es que hay 5.000 tíos sueltos o 10.000, ni se sabe, delinquiendo y nosotros asumiendo que el problema lo tenemos nosotros por ellos. En lugar de que el problema lo debería tener Marruecos con nosotros.

E insistió en la idea de que España ha sufrido, vía Ceuta, una invasión: