Melchor León (PSOE) vuelve a la carga contra Sánchez y no deja títere con cabeza: “Nos mienten a la cara”

Es el nuevo quebradero de cabeza de Pedro Sánchez.

Melchor León, diputado del PSOE por Ceuta, ha revelado que está recibiendo amenazas de expulsión de su partido por posicionarse a favor de los ciudadanos ceutíes. «Me da completamente igual este tipo de amenaza. Soy diputado socialista, estoy orgulloso de ser una persona de izquierda, pero no soy ningún borrego del sistema«, declaró este 1 de septiembre en una entrevista en ‘La Burbuja’ (Periodista Digital).

León se ha convertido en una voz crítica dentro del PSOE tras la entrada masiva de personas desde Marruecos a territorio español. El diputado ha sido claro: «No podemos llamarlo una crisis migratoria porque lo que ha sido es una invasión por parte de Marruecos al territorio español».

Las vacaciones de Sánchez y el cambio de discurso

El parlamentario mostró su indignación por la entrevista que Pedro Sánchez ofreció en la Cadena SER, donde según León, el presidente culpó a Rusia, a Franco y a cualquiera «menos a quien tiene la culpa, que es Marruecos». El diputado recordó que el propio Sánchez calificó inicialmente los hechos como una «crisis territorial», pero ahora ha cambiado su narrativa.

«No me parece lógico ni respetable que haya estado durante 27 días de vacaciones», criticó León, quien señaló que mientras funcionarios, policías y guardias civiles suspendieron sus descansos, el presidente permaneció de vacaciones. Las imágenes de Sánchez en bañador durante la crisis han indignado a los ceutíes.

La contradicción entre Marlaska y Robles

León cuestionó duramente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su falta de credibilidad. Según el diputado, Marlaska aseguró inicialmente que quedaban 2.500 personas en Ceuta, pero ahora la cifra ronda entre 12.500 y 15.000. «Evidentemente el señor Marlaska no tiene ningún tipo de credibilidad», afirmó.

En contraste, León respaldó a la ministra de Defensa, Margarita Robles: «No tengo duda de que la que está diciendo la verdad es Margarita Robles, porque desde el primer día ha mantenido el mismo discurso».

Las matemáticas de Sánchez no cuadran

El presidente aseguró que han salido nueve de cada diez personas que entraron en Ceuta. León hizo cuentas: «Si eso es así, han entrado más de 100.000 personas en Ceuta, porque aquí quedan más de 10.000 personas aún«. El diputado denunció que después de un mes no se sabe «ni quién ha entrado, ni cómo han entrado, ni por qué han entrado, ni cuántos han salido».

¿Qué le debe el PSOE a Marruecos?

Ante la pregunta directa sobre qué le debe el PSOE a Marruecos, León respondió: «Sinceramente, yo no creo que el PSOE le deba nada y espero que el presidente tampoco. Me gustaría creer que no le debe nada«. Sin embargo, el diputado cuestionó por qué el Gobierno miente: «Nos están mintiendo en nuestra cara a todos los ceutíes y a todos los españoles».

El parlamentario recordó que ministros marroquíes reclaman públicamente que Ceuta y Melilla son territorio marroquí, mientras el Gobierno español insiste en llamar a Marruecos «socio fiable». «Me parece una tomadura de pelo hacia todos los ceutíes y hacia toda España», sentenció.

Ceuta, más española que ninguna

León reivindicó la españolidad de Ceuta con datos históricos: «Es más España que ninguna ciudad, puesto que fue la única que decidió por votación quedarse con la corona de España cuando las coronas española y portuguesa estaban unidas. Por eso tenemos el título de Fidelísima».

Llamamiento a la manifestación

El diputado socialista hizo un llamamiento a participar en las manifestaciones del día de Ceuta, a pesar de las prohibiciones de algunos delegados del Gobierno del PSOE: «Esto no es una cuestión política, es una cuestión de dignidad de todo el pueblo de Ceuta». León advirtió que Ferraz está intentando coartar estas movilizaciones.

Preguntado sobre la posibilidad de un estallido social, León confirmó sus temores: «Lo siento, y en estos últimos días la crispación ha ido en aumento. Hay ciudadanos que se están tomando la ley por su cuenta, y aquí puede haber una grave crisis social». El diputado responsabilizó al Gobierno de esta situación por su dejación de funciones.

Una voz discrepante en el PSOE

León reconoció haber sido crítico internamente con casos de corrupción del partido, como los de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y haber pedido elecciones anticipadas. «Si me quieren abrir un expediente por contar la verdad, tendrán que abrir expedientes a cientos de miles de compañeros que están en mi misma situación», desafió.

El diputado denunció la «poca democracia» dentro de los partidos: «Te vamos a expulsar del partido si no sigues nuestras órdenes. No se puede discrepar».