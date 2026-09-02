El repaso de una vecina ceutí al Gobierno Sánchez deja con caras de haba a la socialista Susana Díaz y al kioskero de Podemos

El momentazo fue descomunal.

Una vecina de Ceuta protagonizó un momento viral en el programa ‘Código 10′ al desgranar sin rodeos el abandono que sufre la ciudad autónoma por parte de la clase política. Su intervención, captada en un clip que circula con fuerza en redes, puso el foco en las carencias de seguridad y en las promesas incumplidas del Ejecutivo central.

La grabación muestra a María José y Yoli, dos residentes locales, denunciando la falta de recursos y la sensación de estar desprotegidas ante la presión migratoria. La primera de ellas se mostró más contundente al afirma sin titubeos que el Ejecutivo falló a la ciudad y reclama un despertar colectivo.

Entre las frases que más han impactado destacó su llamada directa: «Que España despierte de una vez, despertar de este mal sueño, de este mal Gobierno que tenemos».

💥Menudo repaso, la cara de los socialistas y comunistas en el plató es un poema "Que España despierte de una vez, despertar de este mal sueño, de este mal Gobierno que tenemos" #Código10 pic.twitter.com/qPX7Ilz9xz — Jali #STOPokupas (@jaliroller) September 1, 2026

Los rostros de los invitados en el estudio hablaron por sí solos. Susana Díaz, senadora del PSOE, apareció con gesto serio y mirada baja mientras escuchaba la intervención. A su lado, Pablo Fernández, secretario de Organización de Podemos, mantuvo una postura tensa y reflexiva que no pasó desapercibida. El resto del panel, con Iker Jiménez al frente, sigue el hilo sin interrumpir el relato de las vecinas.

La intervención no se limitó al Gobierno Sánchez. Las vecinas mencionan también la responsabilidad compartida de otros partidos que han pasado por el poder. Sin embargo, el énfasis recayó en la gestión actual y en la necesidad de que la ciudadanía reaccione:

Todos os lucráis, el que no tiene un plan con Marruecos lo tiene con Venezuela, el que no lo tiene con Rusia, el que no lo tiene con… Pero nadie piensa en el pueblo, ni siquiera el pueblo, que estamos adormilados, que no hacemos nada. Ojalá Ceuta sea el principio del fin de esta clase política. Porque aquí todos habláis y mentís, y el pueblo se calla. Antiguamente mi padre, mi abuelo y nosotros, nuestra generación salía a la calle y se movilizaba, y ahora están todos dormidos. Os creéis que el poder lo tenéis vosotros, el poder lo tenemos nosotros. Y espero que mañana toda España salga a la calle, que toda España pida que nos expliquen esta traición. Y que, por favor, que Pedro Sánchez y todo su gobierno termine detenido y en una cárcel de alta seguridad. Porque este señor no puede seguir gobernando un país que le viene grande. Eso es lo que pienso. Mira, mi padre era sindicalista. Y mi padre era un hombre íntegro, no como lo que tenemos hoy en día. Y estos cojones que yo saco aquí vienen de herencia. Y nadie me va a callar. Ni el presidente del gobierno, ni Marlaska, ni Marruecos. Y lo que necesitamos son, lo vuelvo a repetir, más Juan Vivas, más Melchor, más Fátima Ahmed, me parece que se llama. Menos Pedro Sánchez, menos señor Marlaska. Lo que necesitamos son más policías valientes, guardias civiles valientes y militares valientes que no sigan estas órdenes de estos traidores. Que los están vendiendo. Es que estas personas se juegan la vida. Y nadie se lo agradece, excepto el pueblo. Mientras ellos están sin comer, sin dormir, vigilando, apoyándonos, Víctor Ángel Torres y la ministra están ahí divirtiéndose. Y encima tienen que tener más policía, más presencia policial que mis vecinos del Trampolín. Que mis vecinos de Loma Colmenar. Del Príncipe. Del Príncipe. Son una vergüenza. Que cuando aquí viene el presidente del gobierno, viene escoltado.

Tampoco se olvidó esta ceutí de la polémica con el Rey de España al saberse que Pedro Sánchez le impide ir a Ceuta:

¿Por qué no viene el rey? ¿Por qué le echa la culpa al rey? ¿Qué pasa? ¿Tiene miedo que cuando venga salgan todas las banderas de España y vitoreemos al rey? ¿Verdad? 12 años, sí, 12 años que lleva reinando. ¿Cuánto lleva Pedro Sánchez en el gobierno? ¿Ocho años? ¿Por qué no lo ha traído? ¿Por qué no? ¿Por qué le echa la culpa al rey cuando el rey al fin y al cabo es una figura simbólica? Que lo único que hace es representar a España. Sobre todo fuera de España. Que sí, que él es el alto general de los ejércitos. Pero es una figura simbólica. Le están pidiendo algo al rey que si no se lo permite el señor Pedro Sánchez, no puede venir a Ceuta. No puede venir. Están poniendo el foco en el rey cuando el foco está en Pedro Sánchez y todo lo que tiene alrededor.

Reclamó saber qué información tiene Marruecos sobre Pedro Sánchez:

Que le pregunte a Marruecos, a su amigo, que qué tiene. Que lo saque. Si me están escuchando. Esto de Jabaroot, no sé cómo se llama, perdonadme. Que han sacado los informes de Marruecos. Que dicen que tiene lo de Pedro Sánchez. Como española le pido que por favor lo saquen. Que nos ayuden. Que lo saquen. Queremos saber qué esconde este presidente del gobierno para que tengamos que tenerle esta pleitesía a Marruecos. Ya se ha demostrado que Marruecos mentía. ¿Van a seguir mintiendo? ¿Van a seguir sacando la cara por Marruecos? ¿Vamos a seguir todos los españoles callados? ¿Van a seguir todos los socialistas callados? Por favor, los socialistas de bien, salir mañana. Representarnos. Apoyar al pueblo. No a Ceuta, al pueblo de España. El PSOE no es Sánchez. El PSOE son muchos padres de familia que se levantan por la mañana y van a trabajar y pagan sus impuestos. El señor Sánchez es un caradura que se está beneficiando de todos nuestros impuestos. Que vive muy bien en La Mareta de vacaciones. Mientras los españoles nos tenemos que ir al pueblo. Así que despertar. Que España despierte de una vez. Que nos movamos. Que mañana España sea un clamor. Tenemos que estar en cada rincón de toda España en la calle. Porque Ceuta necesita vuestro cariño. Porque Ceuta necesita sentir vuestra empatía. Pero sobre todo España necesita despertar. Despertar de este mal sueño. De este maldito gobierno que tenemos.

Tampoco salvó a otros políticos, como Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, a los que acusó de no haber estado a la altura. Eso sí, el palo bestial se lo dio a Podemos:

Y al resto de políticos que se pongan las pilas. Porque ni el señor Feijóo está a la altura. Ni el señor Abascal está a la altura. Ni ningún político está a la altura. Podemos es lo peor que nos ha podido pasar en este país. Porque nos ha dividido a todos. Ese señor es un populista que vende humo. Que mientras nos dice que lo de todos es para todos, él se lo queda para él. Que cuando él dice que aquí vienen pobrecitos, los pobrecitos somos los caballas que estamos encerrados en nuestra casa. Él está en un casoplón. ¿Eh? Bien protegido. Y sus hijos en un colegio privado. Pero es muy bonito decir… Hermana, yo sí te creo cuando aquí están violando a niñas y están todos callados como putas. ¿Eh? Que vengan. Que vengan con sus hijas. Y con sus hijos. Que se pasen por nuestros bosques. Pero sin escolta. Como lo tenemos que hacer el resto de españoles. Porque los que vivimos aquí yo no tengo un policía detrás mía.

📢 María José y Yoli llaman a toda España a salir a la calle por Ceuta y lanzan una dura advertencia: quienes no lo hagan “serán igual de culpables que Sánchez”. 🔴 #Codigo10 en @cuatro con @Nacho_Abad y @davidalemantv

➡ https://t.co/8cpSejaIv3 pic.twitter.com/phYwHxqpok — Código 10 (@Codigo10tv) September 1, 2026

Y dijo que a ella la vuelta a casa le tocaba ir en taxi y pertrechada con un spray: