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CEUTA, ESCUELAS Y SEGURIDAD TRAS LA CRISIS

El desgarrador testimonio de una niña ceutí a Carlos Cuesta: “Quiero ir tranquila al colegio y estoy asustada”

Una menor ceutí rompe a llorar ante las cámaras y desmonta el relato oficial sobre la normalidad en la ciudad

El desgarrador testimonio de una niña ceutí a Carlos Cuesta: “Quiero ir tranquila al colegio y estoy asustada”
Carlos Cuesta con la niña ceutí. Telemadrid.
Archivado en: Carlos Cuesta | Gobierno de España | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Esta es la ‘normalidad’ de Ceuta. de la que tanto habla y cacarea el Gobierno Sánchez.

La crisis de la invasión dirigida por Marruecos quedó tan ‘perfectamente resuelta’, según la lumbrera de Óscar Puente, ministro de Transportes, que lo cierto es que muchos escolares en la ciudad autónoma no podrán empezar las clases.

Y para prueba de la situación de pánico y tensión, el momentazo vivido en la tarde del 2 de septiembre de 2026 por las cámaras de Telemadrid desplazadas hasta las calles ceutíes para vivir en primera persona la manifestación en apoyo a la ciudad española.

El desgarrador momento quedó captado en un vídeo que circula en redes y mostró a una niña hablando con Carlos Cuesta durante una manifestación en Ceuta. El testimonio, grabado en directo para el programa ‘Hablamos de Madrid’, generó una fuerte repercusión por su crudeza y puso de relieve las consecuencias reales que viven los menores semanas después de los acontecimientos.

La pequeña, visiblemente emocionada y con la bandera de España pintada en la mejilla, expresa su miedo a volver al colegio con normalidad. Su declaración coincide con las críticas que apuntan a que, pese a las afirmaciones del Gobierno Sánchez sobre una supuesta recuperación de la tranquilidad, la realidad en las aulas sigue lejos de la normalidad habitual más de un mes después de la invasión alentada desde Marruecos.

Quiero ir tranquila al colegio y estoy asustada.

La escena se enmarca en un contexto más amplio de protestas en Ceuta, donde los vecinos han salido a las calles para exigir seguridad y respuestas claras. La niña forma parte de una generación que ha visto alterada su rutina diaria por los sucesos fronterizos y que ahora reclama volver a su día a día sin temor.

Las reacciones en la red fueron inmediatas. Varios fueron los usuarios que destacaron la valentía de la menor y cuestionaron la versión oficial que minimiza los efectos a largo plazo en la población civil, especialmente en los más jóvenes.

Muchos subrayaron que testimonios como este evidencian que la calma aparente no se ha traducido todavía en una vuelta completa a la normalidad en los centros educativos.

El vídeo amplificó el debate sobre la gestión de la crisis y la necesidad de medidas concretas que garanticen la seguridad de los escolares ceutíes.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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