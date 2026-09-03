¡Marlaska prepara purgas en la Policía para salvar su c*lo!

Volvió a demostrar su indecencia.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se encuentra en una situación insostenible tras la filtración de un demoledor informe que desmonta pieza a pieza su versión oficial sobre la crisis migratoria de Ceuta del 30 y 31 de julio de 2026. El documento, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, apunta a que la entrada masiva de entre 70.000 y 85.000 personas no fue un episodio espontáneo, sino una operación planificada y guiada por gendarmes marroquíes bajo órdenes de agentes de paisano, con un objetivo distinto al puramente migratorio: colapsar la frontera y poner en cuestión la soberanía española.

Marlaska ha insistido una y otra vez en que «no hubo ningún informe» ni aviso que anticipara lo ocurrido. Ha llegado a afirmar que, de haber existido una previsión similar a la de 2021, se habría elevado a las más altas instancias. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Según han revelado varios medios, Interior recibió al menos tres informes de inteligencia en los días previos que alertaban del riesgo de una entrada masiva, y uno de ellos señalaba expresamente una operación impulsada desde Marruecos y alentada por su Gobierno y mafias afines para cuestionar la soberanía sobre Ceuta y Melilla. Además, existieron alertas del 27 y 29 de julio que hablaban de una entrada «muy probable» y de «riesgo extremo de colapso» con carácter inmediato.

La gota que ha colmado el vaso ha sido el informe judicializado que Marlaska asegura desconocer. El ministro, en un gesto sin precedentes, envió a medianoche una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, exigiendo explicaciones sobre un documento que, según él, nunca llegó a su mesa. Una reacción que muchos interpretan como un intento desesperado de lavarse las manos y trasladar la responsabilidad a sus subordinados, cuando la cadena de mando y la falta de medidas preventivas recaen directamente sobre sus hombros.

La oposición no ha tardado en reaccionar con contundencia. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha exigido la dimisión inmediata de Marlaska tachándolo de «sinvergüenza, incompetente y mentiroso»: «Hoy se hace el sorprendido con un informe que advertía de la invasión. Lo negó durante un mes y ha quedado en evidencia. No puede estar ni un minuto más al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado«.

El sindicato policial Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, también ha reclamado la dimisión del ministro, del director general de la Policía y del delegado del Gobierno en Ceuta, denunciando que había información previa y que no se adoptaron las medidas necesarias para proteger a agentes y ciudadanos.

La presión política y policial no deja de crecer. Con el informe ya sobre la mesa de la Audiencia Nacional y posibles investigaciones en marcha, la pregunta que se hace buena parte de la opinión pública es clara: ¿cuánto tiempo más puede mantenerse Marlaska en el cargo cuando su gestión de la mayor crisis de seguridad fronteriza en años se ha basado en negaciones que los documentos oficiales desmienten una y otra vez?

Eurico Campano aborda esta y otras cuestiones de calado en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este jueves 3 de septiembre de 2026.