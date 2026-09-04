Los 10 asuntos que marcan política y periodismo en España este viernes 4 de septiembre de 2026: Calor, Ceuta...

1. SOCIEDAD · METEOROLOGÍA · POLÍTICA

España afronta un episodio anómalo de calor extremo con avisos en quince comunidades

Este viernes, desde primera hora de la mañana, el calor fuera de temporada se ha convertido en uno de los grandes temas de conversación y de apertura informativa en España, con la Aemet advirtiendo de un episodio «anómalo» para un mes de septiembre que coloca en aviso amarillo o naranja a quince comunidades autónomas. Las previsiones difundidas esta madrugada y en la primera hora de hoy apuntan a registros que superarán con holgura los 35 grados en buena parte del interior peninsular y que podrán alcanzar los 40 grados en depresiones del nordeste y de la vertiente atlántica sur, una situación que enlaza con las alertas de las últimas semanas por escasez de precipitaciones y desigual reparto de reservas de agua entre territorios. La prensa española recoge desde anoche el impacto de estas temperaturas en la recta final del verano, con énfasis en los riesgos para personas vulnerables y en la presión añadida sobre sectores como la sanidad o el trabajo agrario, mientras los boletines de madrugada de radio y televisión actualizan los mapas de avisos para hoy y el fin de semana. En redes, el calor se cruza con el debate climático y las críticas a la planificación de infraestructuras hídricas, convirtiendo el mapa de temperaturas de este viernes en uno de los contenidos más compartidos.

2. ECONOMÍA · CONSUMO · POLÍTICA ENERGÉTICA

El precio de la luz sacude el bolsillo en plena ola de calor y reaviva el debate energético

Mientras los termómetros se disparan, las búsquedas y titulares sobre el precio de la luz este 4 de septiembre han repuntado desde anoche y en la madrugada de hoy, impulsadas por las tablas horarias que detallan el coste del megavatio hora para cada tramo del día. La actualización publicada ayer por la tarde y difundida de nuevo esta mañana muestra una jornada muy tensionada, con precios que superan los 200 euros/MWh en varias franjas nocturnas y de tarde, y un pico destacado entre las 21:00 y las 22:00 horas, cuando la tarifa se eleva por encima de los 250 euros/MWh, precisamente en horas de alto consumo doméstico. Este movimiento ha colocado la factura eléctrica en el centro del debate público, con columnas y análisis que relacionan la escalada de precios con la política energética del Gobierno, el diseño del mercado mayorista y el impacto del calor extremo sobre la demanda. Programas informativos de radio y televisión han dedicado sus bloques de esta madrugada y primeras horas de la mañana a explicar las horas más caras y más baratas de hoy, mientras asociaciones de consumidores recomiendan reorganizar usos domésticos para esquivar los tramos de mayor coste. El cruce entre clima, energía y poder adquisitivo convierte la luz en uno de los vectores clave de la conversación del viernes.

3. MIGRACIÓN · POLÍTICA · SOCIEDAD

Decenas de miles de personas protestan por la crisis migratoria en Ceuta y señalan al Gobierno

Las imágenes de las manifestaciones celebradas ayer miércoles y jueves en distintas ciudades españolas, con especial peso en Madrid, continúan dominando titulares y comentarios este viernes, después de que decenas de miles de personas salieran a la calle para denunciar la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta. Las protestas, convocadas en sustitución de actos festivos, cuestionan la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez al masivo cruce de migrantes registrado en julio y han estado muy presentes en los informativos de anoche y en los boletines de madrugada de hoy. A las marchas en la Península se suman las alertas desde Canarias, donde el presidente Fernando Clavijo lamentó ayer jueves la muerte de migrantes en un cayuco cerca de Gran Canaria y reclamó una política de Estado en materia migratoria, subrayando que «no podemos seguir gestionando la migración crisis a crisis». Todo ello coincide con la comparecencia de Sánchez ante el Congreso, ayer, para defender que su Gobierno «no tiene nada que esconder» sobre la respuesta en Ceuta y con nuevos datos filtrados sobre el papel de las fuerzas marroquíes en el empuje hacia la frontera. En redes y tertulias, la combinación de protestas, discursos parlamentarios y testimonios desde Ceuta y Canarias sitúa la migración en el epicentro del debate político y mediático de hoy.

4. POLÍTICA · JUSTICIA · CORRUPCIÓN

Un antiguo chófer de Sánchez admite reuniones con Ábalos y Aldama en el caso hidrocarburos

La investigación judicial por el llamado caso hidrocarburos ha dado un giro mediático en las últimas 24 horas tras conocerse, en la noche de ayer y en la madrugada informativa de hoy, la declaración ante la Audiencia Nacional de Cristian Corvillo, antiguo chófer de Pedro Sánchez. Según relata la prensa española, Corvillo reconoció este jueves haberse reunido con el exministro y antiguo número dos del PSOE José Luis Ábalos, condenado por su papel en el caso Koldo, y también haber mantenido vínculos empresariales con el empresario Víctor de Aldama, aunque señaló que esos negocios nunca llegaron a fructificar. La revelación amplifica el foco sobre las ramificaciones del caso y el impacto en la imagen del PSOE, coincidiendo con el clima de malestar por la gestión migratoria y la presión sobre el liderazgo de Sánchez. Columnas de opinión y espacios de análisis político que se han emitido anoche y esta madrugada conectan este episodio con la percepción ciudadana de la corrupción y con la capacidad del Gobierno para sostener su relato de transparencia en un contexto de crisis múltiples. El nombre del chófer y las referencias a los encuentros con Ábalos y Aldama se han convertido en uno de los elementos más compartidos en redes y en los resúmenes de prensa de primera hora.

5. POLÍTICA · FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

Madrid planta al Consejo de Política Fiscal y denuncia el pacto de financiación con Cataluña

El pulso territorial por la financiación autonómica ha escalado en las últimas horas y se ha colado de lleno en la agenda del viernes, después de que la Comunidad de Madrid confirmara anoche que no participará en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada por el Gobierno. Según recoge la prensa española desde última hora del jueves y en la madrugada de hoy, el Ejecutivo madrileño rechaza lo que califica como «trágala» del nuevo sistema pactado entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña, al entender que blanquea la deuda catalana y rompe la igualdad entre los ciudadanos de las distintas comunidades. Este movimiento se interpreta como un desafío directo al modelo propuesto por Moncloa y alimenta la batalla política entre el bloque gubernamental y los territorios gobernados por la oposición, en un momento en que el debate sobre recursos y servicios públicos se mezcla con la tensión por la migración, el coste de la energía y la vuelta al cole. Editoriales publicados esta madrugada y la selección de «caras de la noticia» para hoy insisten en el impacto que una financiación diferenciada puede tener sobre la cohesión territorial y sobre el clima de campaña permanente. Todo ello sitúa el Consejo de hoy en el centro de los focos, incluso con ausencias anunciadas.

6. EDUCACIÓN · SOCIEDAD · ECONOMÍA

Navarra estrena hoy el curso 2026-2027 y pone la lupa en la vuelta al cole más cara

En plena ola de calor y con los debates políticos abiertos, la educación se hace hueco como tendencia relevante este viernes: los alumnos de Navarra son hoy los primeros en volver a las aulas en el curso escolar 2026-2027, adelantándose al calendario escalonado del resto del país. La agenda informativa de ayer ya señalaba este hito, y desde primera hora de esta mañana los medios subrayan que la mayor parte de los ocho millones de estudiantes no universitarios iniciarán clases la próxima semana, en un contexto marcado por movilizaciones del profesorado y por el aumento del gasto familiar para afrontar la vuelta al cole. Los reportajes emitidos anoche y difundidos hoy repasan el encarecimiento de libros, material escolar y comedores, con historias sobre familias que ajustan presupuestos y sobre administraciones que revisan becas y ayudas en un momento de subida de precios energéticos y presión inflacionaria. La mirada se dirige también a Ceuta, donde el comienzo de las clases concentra «todas las miradas» por la combinación de tensión migratoria y desafíos logísticos. De esta forma, la vuelta al cole se mezcla con el resto de crisis del día y se consolida como uno de los grandes temas sociales del viernes.

7. CULTURA · CINE · INDUSTRIA AUDIOVISUAL

Tres películas compiten para representar a España en los próximos Oscar

El ecosistema cultural y cinematográfico ha sumado un foco propio en las últimas horas con el anuncio, difundido ayer por la tarde y amplificado en la prensa de hoy, de las tres películas seleccionadas para optar a representar a España en los próximos premios Oscar. Según las informaciones de anoche y de esta madrugada, «Los domingos», de Alauda Ruiz de Azúa, «La bola negra», de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y «El ser querido», de Rodrigo Sorogoyen conforman la terna que la Academia de Cine tendrá en cuenta para elegir la candidatura española. Las piezas de opinión enlazan este anuncio con la buena racha de reconocimiento internacional del cine español y con la capacidad de estas historias para dialogar con el clima social actual, desde la precariedad y la desigualdad hasta las relaciones familiares y la polarización. La conversación se ha animado en redes desde anoche, con cineastas, críticos y público debatiendo sobre cuál debería ser la elegida, mientras los suplementos culturales de hoy analizan las opciones de cada título en la carrera hacia Hollywood. La combinación de creatividad, industria y proyección exterior coloca este asunto en la franja alta de las tendencias culturales del día.

8. MIGRACIÓN · MEDIOS · TELEVISIÓN

Ceuta se convierte en eje de la programación y del debate mediático sobre la «nueva normalidad»

La cobertura televisiva de la situación en Ceuta ha vivido un nuevo salto en las últimas 24 horas y se mantiene esta mañana entre los contenidos más comentados, tras los reportajes emitidos ayer por la noche sobre asentamientos de migrantes y escenas en la playa del Tarajal. Programas como «Horizonte» han mostrado imágenes de lo que describen como «nueva normalidad» en la ciudad autónoma, generando impacto entre colaboradores y audiencia, mientras otros espacios relataban episodios de miedo y vulnerabilidad, como el testimonio de una menor migrante que temía ser violada. A esta oleada se suma el regreso a RTVE de «El perro andaluz», que en la emisión de anoche dedicó su foco a Ceuta y cuyo presentador, Manu Sánchez, criticó en antena la cobertura de figuras como Ana Rosa Quintana e Iker Jiménez, reclamando «más medios, sí, pero menos buitres también». Esta combinación de denuncia y reflexión sobre el papel de los medios en la gestión de la crisis migratoria ha encendido el debate digital desde última hora del jueves y continúa hoy, cruzándose con las protestas en la Península y las demandas de una política migratoria de Estado. Ceuta se consolida así como símbolo tanto de la tensión fronteriza como de las pugnas narrativas entre cadenas y formatos.

9. MÚSICA · INDUSTRIA · ESPECTÁCULOS

Aitana agota cuatro noches en el Palau Sant Jordi con su gira ‘Cuarto Azul’

El mundo de la música y los espectáculos también aporta su cuota de tendencia en este viernes gracias a Aitana, que ha logrado vender todas las entradas para cuatro conciertos consecutivos en el Palau Sant Jordi de Barcelona con su gira «Cuarto Azul». Los medios especializados y generalistas destacan desde la madrugada de hoy que las actuaciones, previstas para este viernes 4, sábado 5, lunes 7 y martes 8 de septiembre, transformarán el recinto con un montaje centrado en el universo del disco, y que la artista interpretará en directo los 19 temas del álbum. Cada noche contará con teloneros diferentes ya anunciados, en una operación que consolida a Aitana como uno de los grandes nombres del pop español y como motor de una industria de directos que busca recuperar músculo tras años de incertidumbre. La expectación generada en redes desde anoche, con fans organizando viajes, quedadas y merchandising, y la cobertura de la prensa local y nacional sobre el impacto económico en Barcelona, convierten estos cuatro conciertos en evento cultural de referencia del fin de semana. En un día marcado por crisis y calor, la música emerge como espacio de evasión masiva.

10. DEPORTE · FÚTBOL · ECONOMÍA DEL DEPORTE

El Betis–Real Madrid abre hoy la cuarta jornada de LaLiga en La Cartuja

El fútbol vuelve a ocupar un lugar central en la agenda de ocio y conversación pública este viernes con el duelo entre Betis y Real Madrid, que abre la cuarta jornada de LaLiga en el Estadio de La Cartuja. Según la información difundida anoche por el propio club blanco y recogida hoy por la prensa deportiva, el equipo dirigido por José Mourinho llega al encuentro, que se disputará a las 21:00 horas y será televisado en plataformas de pago, con una racha perfecta de victorias en las tres primeras jornadas ligueras. El Betis, entrenado por Manuel Pellegrini en su séptima temporada al frente del banquillo, afronta el choque tras un inicio sólido que lo sitúa séptimo, con dos triunfos y una derrota. Este partido se cruza con la conversación sobre la economía del deporte, la venta de derechos audiovisuales y el papel de LaLiga en un contexto de saturación de contenidos, mientras la afición debate desde anoche en redes las alineaciones probables, el estado físico de las figuras clave y la importancia del encuentro para la pelea por el título. En un día cargado de tensión política y social, el balón nocturno se perfila como uno de los grandes polos de atención para cerrar la jornada.