  • ESP
    España América
Periodismo

TENDENCIAS DEL DÍA

Las 10 tendencias en España este viernes 4 de septiembre de 2026: Ceuta, Marlasla, Asencio…

Los temas más comentados en España durante las últimas horas combinan actualidad política, eventos deportivos y dinámicas virales en redes

Las 10 tendencias en España este viernes 4 de septiembre de 2026: Ceuta, Marlasla, Asencio...
Redes sociales, tendencias (1). PD
Archivado en: Periodismo

1. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Ceuta y Marruecos centran el debate matutino

La conversación sobre Ceuta y Marruecos ha estallado esta madrugada con menciones intensas a la frontera y relaciones bilaterales. Usuarios comparten imágenes y opiniones sobre la situación actual, impulsando ambos términos a los primeros puestos de los rankings. El pico coincide con intervenciones políticas y reacciones ciudadanas que se multiplican desde primeras horas del viernes.

2. POLÍTICA

Marlaska y el Congreso generan reacciones cruzadas

Marlaska aparece vinculado a debates en el Congreso desde anoche, con hilos y memes que cuestionan o defienden su gestión. La actividad se mantiene alta esta mañana al cruzarse con menciones a Rufián y otras figuras parlamentarias, creando un flujo constante de comentarios en tiempo real.

3. SOCIEDAD · OCIO

El sorteo Lidl Trek dispara la participación

El hashtag #SorteoLidlTrek lidera la sección de hashtags más tuiteados con cientos de menciones en las últimas horas. Participantes comparten capturas y expectativas desde ayer por la tarde, manteniendo el tema fresco en la conversación matutina del viernes.

4. DEPORTES

Asencio y el Betis generan expectación

Asencio irrumpe en las tendencias por noticias relacionadas con el Betis, con vídeos y reacciones que circulan desde la noche anterior. La comunidad futbolera amplifica el tema esta mañana, cruzándolo con menciones a otros jugadores como Ceballos.

5. TECNOLOGÍA · EMPRESA

Airbus y la huelga movilizan a trabajadores

#AirbusHuelga gana fuerza desde primeras horas del viernes con mensajes de apoyo y actualizaciones sobre el conflicto laboral. Empleados y sindicatos comparten información en tiempo real, elevando el tema en los rankings españoles.

6. ENTRETENIMIENTO

#GrandPrixFinal y Premios Juventud animan la mañana

El hashtag #GrandPrixFinal junto a #PremiosJuventud acumula interacciones desde anoche con clips y comentarios sobre los eventos. Seguidores debaten resultados y actuaciones en un flujo que no decae con el nuevo día.

7. CULTURA

Harry Potter y Snape resucitan memes clásicos

Harry Potter y Snape aparecen en las listas por memes y referencias compartidas desde la madrugada. La comunidad literaria y cinéfila mantiene viva la conversación con publicaciones nostálgicas que se viralizan rápidamente.

8. POLÍTICA

Sánchez y Abascal polarizan opiniones

Menciones a Sánchez y Abascal se entremezclan con el resto de temas políticos desde ayer, con debates que se intensifican esta mañana. Usuarios analizan declaraciones recientes y generan hilos de análisis en tiempo real.

9. SOCIEDAD

Vito Quiles y el hashtag #TEM3S suman visibilidad

Vito Quiles y #TEM3S destacan por reacciones a contenidos audiovisuales compartidos en las últimas horas. La combinación de ambos términos genera un pico de actividad que se sostiene desde la noche del jueves.

10. DEPORTES · EMPRESA

Seat, Cupra y la Vuelta RTVE3S cierran el top

Seat y Cupra se cruzan con #VueltaRTVE3S por menciones a patrocinios y cobertura del evento ciclista. La conversación arranca con fuerza esta mañana y combina automoción con deporte en publicaciones compartidas.

Los mejores productos de salud

PRODUCTOS DE SALUD
Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]